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Евгения Евсеева
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TelecomDaily: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Госуслуги» собирают больше всего пользовательских данных Материал редакции

Представители соцсетей отметили, что пользователи делятся данными самостоятельно.

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«ВКонтакте», «Госуслуги» и «Одноклассники» вошли в тройку приложений, которые собирают и обрабатывают больше всего персональных данных пользователей в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование TelecomDaily.

Исследователи проанализировали топ-100 мобильных приложений для Android и iOS. Они выделили 30 категорий данных, которые собирают приложения: имя, электронный адрес, номера телефонов, возраст, пол, семейное положение, образование, местоположение и другие данные.

В TelecomDaily изучили приложения и их политики конфиденциальности. Данные, которые собирают приложения об устройстве и сети, аналитики оценивали на основе данных публичных сервисов AppCensus, AppSearch и Exodus Privacy.

В топ-20 приложений два приложения «Яндекса» — «Яндекс.Маркет» и Uber Russia, три приложения Mail.ru Group — «ВКонтакте», «Одноклассники», сервис объявлений «Юла», а также приложения AliExpress, «Тинькофф», «Сбера», «Госуслуг».

РБК

По данным Mediascope за сентябрь, количество уникальных посетителей «ВКонтакте» за месяц — 73 млн, из них 61 млн заходили с мобильных устройств. В TelecomDaily отметили, что соцсеть собирает практически все данные о пользователях, кроме роста, веса и серийного номера телефона.

Представители «ВКонтакте» и «Одноклассников» рассказали РБК, что пользователи сами делятся данными, указывая их в собственном профиле.

По словам представителя «Мегафона», оператор получает данные во время заключения договора с клиентом и использует их для анализа посещаемости разделов приложения. В Ozon отметили, что большая часть данных, доступная компании, — сведения для оформления и доставки заказа.

С исследованием TelecomDaily не согласился гендиректор Qiwi Андрей Протопопов. Он заявил, что приложение собирает о пользователях минимальный набор информации, необходимый для создания кошелька.

В октябре 2020 британская компания Clario изучила самые популярные приложения в мире и заявила, что Facebook собирает больше всего данных о пользователях. На втором месте оказался Instagram, на третьем — Tinder.

#вконтакте #одноклассники #госуслуги

Евгения Евсеева
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