В разделе бесплатных игр первое место заняла Among Us, а также игра с многопользовательскими боями Brawl Stars и PUBG Mobile. Также в топ попало несколько игр от разработчика Playrix братьев Бухмановых — Homescapes и Fishdom. В списке платных игр — Plague, Minecraft и гонка Earn to Die 2.

Genshin Impact — компьютерная игра в жанре Action/RPG с открытым миром, от китайской компании miHoYo. По словам разработчиков, игра вдохновлена игрой The Legend of Zelda: Breath of the Wild в плане атмосферы и геймплея. Пользователи получают награды за ежедневный вход в игру, ежедневные задания, могут отправиться в подземелья группой игроков и проходить испытания.