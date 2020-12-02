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Евгения Евсеева
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TikTok, Telegram, Minecraft: Apple назвала популярные приложения и игры среди россиян в 2020 году Материал редакции

Редакция App Store собрала и лучшие приложения и игры в мире.

6 комментариев
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Apple назвала самые популярные приложения в России для iPhone и iPad в 2020 году, рассказали vc.ru в компании. Среди бесплатных приложений для iPhone в тройку лидеров попали соцсети и мессенджеры: TikTok, сервис для видеозвонков Zoom и Telegram.

Среди платных приложений оказались популярными программы по обработке фотографий TouchRetouch, Procreate, Affinity Photo, а также приложение для заметок GoodNotes 5 и Notability.

В разделе бесплатных игр первое место заняла Among Us, а также игра с многопользовательскими боями Brawl Stars и PUBG Mobile. Также в топ попало несколько игр от разработчика Playrix братьев Бухмановых — Homescapes и Fishdom. В списке платных игр — Plague, Minecraft и гонка Earn to Die 2.

Также в 2020 году Apple впервые представила самые популярные игры сервиса Apple Arcade — Arcadia, Oceanhorn, Skate City и Hot Lava.

Компания также опубликовала список лучших приложений и игр в мире для iPhone, iPad, macOS и Apple TV по версии редакции App Store.

Приложение года для iPhone — Wakeout

Стоимость: семь дней бесплатно, далее — $4,99 в месяц.

Wakeout предлагает упражнения, которые можно делать в течение дня. В базе приложения доступно более 1000 упражнений — выполнять их можно в кровати, сидя за рабочим столом или на диване.

Приложение года для iPad — Zoom

Доступно бесплатно c ограничениями.

Zoom — это платформа для организации аудио и видеоконференций. Приложение позволяет подключать одновременно до 100 устройств бесплатно, для бесплатных аккаунтов с ограничением в 40 минут.

Приложение года для Mac — Fantastical от Flexibits

Стоимость: две недели бесплатно, затем подписка $4,99 в месяц.

Fantastical — это приложение-календарь, которое позволяет управлять основными событиями, добавлять стикеры и смотреть прогноз погоды на три дня бесплатно и на 10 дней — по подписке. Подписка дает возможность подключать задачи из Todoist и Google Tasks, приглашать людей на встречи и отвечать на приглашения, синхронизацию между устройствами и управление мероприятиями в Google Hangouts, Google Meet и Zoom.

Приложение года для Apple TV — Disney+

Стоимость подписки — $6,99 в месяц.

Disney+ — это стриминговый сервис который хранит фильмы и шоу компаний Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и другие. Кроме того, Disney+ — эксклюзивная площадка для показа новинок студии.

Приложение года для Apple Watch — Endel

Стоимость: семь дней бесплатно, затем — 229 рублей в месяц.

Endel генерирует фоновую музыку с помощью алгоритмов машинного обучения. В приложении доступно несколько режимов: для расслабления, фокусировки или сна.

Игра года для iPhone — Genshin Impact

Стоимость: доступна бесплатно, есть покупки внутри приложения.

Genshin Impact — компьютерная игра в жанре Action/RPG с открытым миром, от китайской компании miHoYo. По словам разработчиков, игра вдохновлена игрой The Legend of Zelda: Breath of the Wild в плане атмосферы и геймплея. Пользователи получают награды за ежедневный вход в игру, ежедневные задания, могут отправиться в подземелья группой игроков и проходить испытания.

Игра года для iPad Game of the Year — Legends of Runeterra

Стоимость: бесплатно, доступны покупки в игре.

Legends of Runeterra (сокращенно LoR) — бесплатная коллекционная карточная игра от Riot Games.

В LoR у пользователя есть возможность сыграть с соперником один-на-один. В начале матча игроку доступны четыре игральные карты, выбранные случайным образом из колоды. Одну из карт можно обменять перед началом игры на другую случайную карту из колоды.

Игроки делают ходы по очереди, по мере увеличения ходов копится запас маны, которую можно использовать для активации карт заклинаний.

Игра года для Mac — Disco Elysium

Стоимость: $25,99.

Компьютерная ролевая игра от ZA/UM. Игровой процесс основан на диалогах, а игрок, расследующий убийство, должен навести на предметы и нажать на них для взаимодействия.

Игра года для Apple TV — Dandara Trials of Fear

Стоимость — 549 рублей.

Приключенческая видео-игра платформер и метроидвания, разработанная независимой студией бразильской студией Long Hat House. Игрок управляет воительницей по имени Дандара, которая должна спасти родной мир «Соль». Персонаж может прыгать по платформам и достигать заданной цели.

Игра года в Apple Arcade — Sneaky Sasquatch

Доступна бесплатно.

Игра предлагает попробовать себя в роли йети: прошмыгнуть в лагерь людей, надеть человеческую одежду, сыграть в гольф, найти сокровище и многое другое. Игра рассчитана на детей в возрасте от четырёх лет.

Редакция App Store также назвала главным трендом 2020 года полезность. Например, приложение Whiteboard предложило облачный инструмент совместной работы, чтобы группы студентов могли продолжать работать над проектами вместе, даже удаленно. Видеоплатформа для звонков Caribu добавила интерактивные игры и книги для семей, стремящихся установить контакт с близкими людьми.

Apple также создала первую физическую награду App Store Best of 2020: на одной стороне изображен значок App Store, а на другой — имя победителя.

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vc.ru

#новость #apple #приложения #игры

Евгения Евсеева
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6 комментариев
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reutanton

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"Игра года для Mac — Disco Elysium" - тоже с удовольствием поиграю когда русифицируют до конца (сейчас 90% уже).

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Автосервис на Волоколамке,132

0

Интересно, что было бы, выпусти Valvе доту 2 для смартфонов)

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lameruge lameruge

Автосервис
0

Есть DOTA-подобная на Лиге Легенд на смартфонах.
Называется League of Legends: Wild Rift.

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Александр Мальцев

lameruge
0

И она очень крутая

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Иван Коротков

Автосервис
0

Vainglory же - в свое время с удовольствием в нее на iPad играл

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Igor Filippov

0

 затем — 229 рублей в месяц

Верните 2010 с приложениями за 0.99 без подписки.

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