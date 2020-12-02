Сервисы
Таня Боброва
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Amazon представила сервисы для контроля работы сотрудников и машин на производствах Материал редакции

Ни один из сервисов не будет использоваться для злупотребления личными данными, заверили в компании.

10 комментариев
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Amazon представила сервисы с технологиями машинного обучения для мониторинга оборудования и контроля работы сотрудников на производствах, пишет Financial Times со ссылкой на презентацию компании.

В частности, компания создала «двухдюймовый недорогой датчик Monitron», который можно прикрепить на оборудование и собирать данные, чтобы спрогнозировать будущие неисправности.

Сервис AWS Panorama использует компьютерное зрение для анализа видеозаписей, собранных с камер на объектах, чтобы автоматически выявлять проблемы с безопасностью: например, сотрудников без индивидуальных средств защиты или машины, которые двигаются в запрещённых зонах.

По словам главы отдела маркетинга и продаж облачного подраделения Amazon Web Services Мэтта Гармана, в промышленности остаётся много областей, которые до сих пор не оцифрованы. «На фабрике, произвостве или в цепочке поставок масса данных. Они просто заперты в датчиках и машинах, но компании могут получить от них большую выгоду», — отметил он.

Amazon заявила, что уже установила 1000 датчиков Monitron в своих центрах выполнения заказов вблизи немецкого города Мёнхенгладбах. Там они используются для контроля конвейеров, которые перемещают пакеты.

Несколько компаний также тестируют AWS Panorama: например, Siemens Mobility будет использовать технологию для мониторинга транспортного потока в городах. Deloitte сообщила, что сотрудничает с крупным морским портом Северной Америки для отслеживания движения грузов.

Financial Times отмечает, что в случае успеха проект поможет Amazon укрепить свои позиции лидера на рынке облачных вычислений на фоне растущей конкуренции со стороны Microsoft Azure и Google Cloud, а также замедления роста сегмента.

Однако использование Amazon инструментов для мониторинга производительности сотрудников беспокоит некоторых критиков, указывает издание. Например, во время пандемии компания использовала компьютерное зрение для отслеживания социальной дистанции между сотрудниками.

В Amazon заявили, что ни один из сервисов не будет пакетно предоставлять возможности распознавания лиц. Сама компания будет блокировать клиентов, которые нарушают условия обслуживания в отношении конфиденциальности данных.

«Когда вы смотрите на эту технологию, легко представить, как ей можно злоупотребить. Но ту же технологию можно использовать для обеспечения безопасности сотрудников», — отметили в Amazon.

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#новость #amazon

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10 комментариев
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reutanton

5

Амазону совсем немного осталось до:

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From Siberia to London

1

Двухдюймовый датчик не всем работникам влезет, будут протестовать чтобы сделали поменьше.

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Хороший

0

Ну что, прозападники, хотите жить под контролем машин?

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evilnw

Хороший
0

Нет, потому продолжим жить под контролем товарища майора.

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Comrade EightEightSeven

evilnw
0

Товарищ майор хотя бы не против дать работнику хоть на пару минут присесть в рабочее время.

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Nikita Rogatov

Comrade
0

на бутылку?

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Comrade

Nikita
0

В бытность свою складским работником я и коллеги предпочитали стул. Как там сейчас - не знаю. Вам виднее, видимо.

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Nikita Rogatov

evilnw
0

Перейти с майора под компьтер так себе идея. 

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Денис Шилов

0

Cherry Labs щя будет нервозно

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Mike Raitsyn

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