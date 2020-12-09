Интервью с руководителем «Яндекс.Карт» Олегом Левчуком.

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«Яндекс» объединяет свои геосервисы внутри одного приложения — «Яндекс.Карты»: в начале года перенёс «Транспорт», а сейчас «Навигатор» для автомобилистов.

Компания обещает не закрывать «Навигатор», как это было с «Транспортом». Приложением пользуются таксисты, дальнобойщики и другие водители — всего 27 млн человек каждый месяц.

Для чего нужно объединять несколько приложений в одно и по какому пути идут «Яндекс.Карты», объяснил руководитель сервиса Олег Левчук. В интервью он рассказал:

Что будет с «Навигатором»

Зачем вы переносите функции «Навигатора» в «Карты» и что станет с самим сервисом?

Во-первых, в последние годы есть естественный тренд на объединение приложений. Если лет семь назад мы делали одно приложение под одну функцию и пользователи могли скачивать несколько сотен сервисов, подбирая правильное, то сейчас есть какая-то усталость от приложений.

Всё меньше людей готовы заполнять несколько экранов приложениями. Мы понимаем проблему и тоже объединяем приложения в «Яндексе».

Это первое. А второе — у нас есть линейка геоприложений и пользователи привыкли, что эти сервисы стали частью повседневной жизни. Когда есть совмещённый сценарий — например, надо что-то найти в городе, построить маршрут на автомобиле, а потом, может быть, и пеший, — сейчас нужно использовать как минимум два приложения: «Карты» и «Навигатор».

Потому что в «Навигаторе» не было и до сих пор нет пешеходных маршрутов, нет маршрутов на общественном транспорте. Пользователям приходится для этого открывать другое приложение. Нам на это жаловались. Наверное, знаешь, что известный вопрос к геосервисам «Яндекса»: «Ребята, зачем два похожих приложения — "Карты" и "Навигатор"?»

Да. Потому что в «Картах» действительно есть автомобильные маршруты, причём почти с самого начала, но в «Навигаторе» нет пешеходных маршрутов и общественного транспорта.

Собственно, мы созрели, чтобы ответить на вопрос. В 2019 году мы занимались интеграцией «Транспорта» и в этом закончили. Дальше интегрируем «Навигатор».

У нас действительно раньше уже была функция ведения по маршруту в «Картах», но в ограниченном виде. Мы её добавили, чтобы те, у кого не было «Навигатора», ехали по «Картам».

Однако команда «Навигатора» сильно ушла вперёд в вопросах ведения по маршруту. Сейчас мы переходим на одну библиотеку для двух приложений и ставим на одно универсальное приложение — «Карты». Дальше будем развивать в нём и поиск мест, и «Транспорт», и «Навигатор». Это будет главное геоприложение «Яндекса».

«Карты» получат функции, которые были в «Навигаторе», в том числе адаптированный дизайн для водителей. Обычно пользователь запускает приложение в машине, смартфон уже стоит в крэдле. Соответственно, расстояние между глазами и телефоном достаточно большое, элементы управления должны быть крупнее. Когда ты едешь по дороге, меньше вещей должны тебя отвлекать.

При движении в режиме навигатора приложение прячет кнопки, которые могут отвлекать водителя



Сколько ещё проработает «Навигатор» как отдельное приложение после объединения?

У нас нет планов по закрытию «Навигатора» как отдельного приложения.

Мы думаем, что у него много специфики: его используют таксисты, дальнобойщики и другие профессиональные водители. Очевидно, этот инструмент им понадобится и дальше.

Поэтому мы будем развивать два приложения параллельно. А там посмотрим, как аудитория будет себя вести. У нас точно есть пользователи, которые используют два приложения одновременно, переключаясь между ними. Ожидаем, что часть этой аудитории станет использовать только «Карты» в качестве основного приложения.

Но прямо сейчас у нас нет планов, что «Навигатор» проработает месяц или год, а потом закроется. Пока развиваем его.

У вас есть план, как перевести людей в «Карты» и приучить пользоваться навигатором там?

Тем, кто использует два приложения одновременно и переключается между ними при построении маршрута, мы говорим, что теперь можно не загружать отдельное приложение, что теперь все важные функции есть в «Картах», можно спокойно пользоваться только ими.

Тем, кто пользуется только «Навигатором», мы рассказываем о наличии универсального приложения «Карты», в котором можно не только построить маршрут на автомобиле, но и сделать пешеходный маршрут, чтобы дойти до точки, до которой не добраться на автомобиле.

Рассчитываем, что аудитория естественно перетечёт из одного приложения в другое, универсальное.

Станут ли «Карты» суперприложением

В «Картах» будут все возможности, которые есть в «Навигаторе»? «Заправки» уже есть. Будет «Музыка»?

Со временем. Есть второстепенные по уровню использования и значению функции, которые мы не перенесли. К примеру, не перенесли все голоса, которые есть в «Навигаторе». «Музыка» тоже доедет чуть позже.

Приложения будут идентичны по функциям. Работаем над «Алисой» в «Картах», в «Навигаторе» она уже есть.

В «Навигаторе» ещё есть оплата штрафов, насколько это популярная функция? Будете её переносить?

Посмотрим. Сейчас оплата штрафов и парковок тоже второстепенна по отношению к основным функциям: музыке, грузовой маршрутизации, «Алисе», просмотру парковок.

С другой стороны, мы сейчас проводим эксперименты, чтобы увеличить количество транзакций вокруг автомобиля. Чтобы аудитория могла не только ездить с «Навигатором», но и получать какие-то услуги внутри него: ОСАГО и «Каско», к примеру.

Эти услуги интересны только автолюбителям, пока делаем их в «Навигаторе». Если увидим, что аудитория заведётся и сценарий будет востребованный, естественно, добавим их в «Карты». Так было с «Заправками»: мы увидели, что многие заправляются через «Навигатор», и потащили сервис в «Карты».

То есть «Навигатору» отводится роль экспериментальной площадки, чтобы тестировать интерес?

Трудно назвать «Навигатор» экспериментальной площадкой, потому что в 2020 году его месячная аудитория достигла 27 млн пользователей. Для нас это по-прежнему очень важная аудитория, о которой мы заботимся.

Мы не относимся к «Навигатору» как к экспериментальной площадке. Просто понимаем, что там большая автомобильная аудитория и эксперименты, связанные с автомобилем, логичнее запускать сначала там.

Аудитории «Карт» и «Навигатора» сильно пересекаются?



Смотря как считать. Конечно, нам бы хотелось, чтобы пересечение было очень большим, чтобы у пользователей стояли и «Карты», и «Навигатор». На деле это не так.

Для нас пересечение скорее небольшое, что подталкивает нас к объединению. Мы понимаем, что меньшему количеству пользователей «Карт» доступны классные функции ведения из «Навигатора». И наоборот, ещё меньшему числу пользователей в «Навигаторе» доступны функции, которые есть в «Картах».

Какая месячная аудитория у «Карт»?

На всех платформах — 50 млн пользователей. Если говорить только про мобильные приложения для Android и iOS — недавно мы достигли 20 млн. Это вполовину больше, чем год назад.

При этом у «Карт» очень большая аудитория на десктопе, а также в мобильном браузере, когда пользователь почему-то открывает не приложение, а карты в браузере на телефоне.

Ни разу не пробовал открывать карты на телефоне. Мне кажется, это не очень удобно.

Мы тоже так очень много лет думали и говорили себе: «Нет, мы в браузере на телефоне "Карты" не развиваем, пусть все идут в мобильное приложение». Но люди продолжают и продолжают пользоваться «Картами» на телефоне, там уже аудитория за миллионы перевалила.

И мы такие: «Ну ладно, мы чего-то не понимаем в этой жизни, людям в каком-то смысле удобнее посмотреть пробки в браузерной версии "Карт", а не открывать отдельное приложение».

И мы вернулись к полнофункциональной версии «Карт» в мобильном браузере. Сегодня там есть все необходимые функции, там очень быстрая векторная карта. Эти карты работают на хорошем уровне, если сравнивать с мобильным приложением.

В мобильной версии «Яндекс.Карт» можно посмотреть маршрут, но для поездки по нему нужно перейти в приложение



Сейчас у «Яндекса», получается, два суперприложения, в основе которых лежат карты. Первое — «Яндекс Go», второе — собственно, сами «Яндекс.Карты». Некоторые функции пересекаются. Как эти приложения разделены с продуктовой точки зрения?

Я бы сказал, что они не разделены, а скорее дополняют друг друга, помогая решать задачи немного с разных сторон.

Действительно, в основе обоих приложений лежат карты, но мы по-разному их используем. В «Яндекс Go» основная функция звучит так: «Я здесь и мне нужно туда». У пользователя есть какая-то точка, в которую можно добраться на каршеринге либо заказать такси или вызвать грузовую машину, либо попросить курьера куда-то доехать или выбрать ужин из любимого ресторана.

«Карты» отвечают на вопрос «а где же что-то находится». Человек к нам приходит, когда не знает, как куда-то проехать: где находится аптека, на каком автобусе до неё доехать. То есть мы информационный сервис, который отвечает на вопросы:

Где что-то находится.

Как туда добраться любым способом: на машине, пешком, на велосипеде, на такси.



Мы пересекаемся, когда говорим: «Ты искал такой-то адрес, он находится здесь, до него можно доехать на общественном транспорте, а можно ещё на "Такси" и на "Драйве"».

Если ты решил, что хочешь на такси, переходишь в другое суперприложение — и уже там заказываешь такси.

Мы занимаем разное место в голове пользователя, поэтому очень хорошо дополняем друг друга.

«Карты» и «Яндекс Go» в итоге не сольются в одно суперприложение?

Сейчас таких планов нет.

С одной стороны, мы делали суперапп, когда это ещё не было модно. Мы поняли, что у нас много геоприложений в линейке и надо их собирать, потому что пользователи жалуются, что их очень много и они занимают полэкрана на телефоне.

Сначала у нас были «Карты», потом «Город», потом «Транспорт», сейчас «Навигатор». Дальше хотим перенести в «Карты» приложения «Яндекс.Метро» и «Яндекс.Электрички».

С другой стороны, мы не думаем: «А давайте большой аудитории "Карт" предложим ещё набор из десяти разнообразных, не связанных между собой кнопок, просто потому, что это удобный способ их дистрибутировать».

Мы думаем, что если другие сервисы и будут появляться в «Картах», они будут очень релевантны. Связаны ли электрички или билеты на поезда с «Картами»? Да, связаны, потому что пользователи ассоциируют нас с перемещением. Да, возможно, добавим покупку билетов на электрички.

Будем ли мы заслонять экран приложения случайными сервисами, которые не связаны с поиском и навигацией в офлайне? Скорее нет, это как раз противоречит нашей философии.

То есть, допустим, такой интеграции, когда вы показываете товары или магазины с «Яндекс.Маркета», не будет?

Здесь есть точка соприкосновения. Скажем, мы отвечаем на вопрос про хозяйственные магазины в Москве или любом другом городе. Когда ты спрашиваешь про хозяйственный магазин, тебе, скорее всего, нужен какой-то товар: дрель или гвозди.

Мы хотим, чтобы в перспективе пользователь спрашивал у нас конкретный товар, а «Карты» отвечали, на какой полке в магазине он лежит.

Поэтому здесь мы можем сказать: «Окей, если магазин отдал все свои товары "Маркету", давайте мы этот список положим к себе и покажем, что есть не только хозяйственный магазин, но именно та дрель, которую искал пользователь».

Но важно, что мы не станем добавлять «Маркет» просто как возможность купить дрель с доставкой из интернет-магазина «Маркета». Потому что такой опыт никак не связан с офлайн-сценарием. Мы так делать не будем.

А где проходит та тонкая грань, когда этот сценарий нужен пользователю или не нужен?

Для меня граница проходит там, где мы по-прежнему остаёмся именно городским универсальным приложением, которое связано с офлайном. Мы хотим, чтобы человек ассоциировал «Карты» с необходимостью выйти на улицу.

И если данные из «Маркета» или из сервиса «Аптеки» помогут пользователю забронировать конкретный товар или посмотреть, что в этом магазине есть нужный набор дрелей, из которых можно выбрать, мы будем их показывать.

Как команда «Яндекс.Карт» принимает решения

Как вообще твоя команда понимает, что нужно пользователям, а какие опции будут мешать и лучше их не добавлять? Есть какой-то чек-лист, может быть?

С одной стороны, у нас есть разветвлённые каналы обратной связи: нам много пишут в магазинах приложений, много пишут в службу поддержки: что не нравится, что мешает. Обычно мой день проходит так: пишет миллион друзей, что им не нравится в продукте, потому что они что-то не смогли сделать с помощью нашего сервиса.

С другой — сама команда. Мы обладаем счастьем не только делать продукт, но и ежедневно им пользоваться. Некоторые изменения находятся на поверхности. В частности, необходимость интегрировать приложения, потому что нам самим было сложно переключаться. Опять же, пользователи об этом очень просили.

Часть функций приходит со временем. Возьмём 2020 год — тяжёлый год для геоприложений, потому что локдаун, никто не выходит из дома и уж точно не ищет, куда бы сходить. Но возник запрос на бесконтактное взаимодействие, и мы добавили «Заправки».

Потом сделали несколько коронавирусных сервисов вроде карты распространения коронавируса и индекса самоизоляции, которые помогали людям узнать ситуацию в своём регионе.

Были такие функции, от которых пришлось отказаться?

Мы нормально относимся к тому, когда что-то приходится закрывать. Есть функция, которая не получила достаточно внимания, мы не то чтобы от неё совсем отказались, но больше на неё не ставим.

Несколько лет назад нам показалось, что можно добавить к поиску организаций на «Картах» рекомендации в виде ленты. Рассказывать, какие новые кафе и парки открылись или про места для прогулок с детьми.

Такая городская повестка, которая предлагала пользователям приходить к нам не только с прямым запросом, когда уже сформирована задача и нужен инструмент для решения, а с запросом, как бы провести время. Мы даже меняли интерфейс, чтобы приучить людей к такому сценарию.

Так лента выглядела на запуске в конце 2018 года. В ней были рекомендации от «Афиши», The Village, «Медузы» и других изданий, а также городских экспертов



В итоге в этой ленте набралась какая-то аудитория, но значительного роста мы не увидели. Рекомендации не стали одной из массовых функций, которую мы бы могли развивать дальше и уделять ей место на главном экране.

Сейчас это называется подборки, правильно понимаю?

Да. Мы их оставили, но массовой аудитории там нет и мы не будем использовать их как точку входа, чтобы рассказать о городе.

Они скорее будут как информативный ответ. Допустим, ищет пользователь кафе, а мы говорим: «Есть кафе как организации, которые удалось найти, а есть ещё подборка кафе от Саши Сысоева. Можно посмотреть все организации, а можно посмотреть набор эксперта».

Но мы будем отталкиваться от того, что сначала нас попросили найти кафе, а делать рекомендательную ленту не будем.

Насколько популярны «истории»?

Мы воспринимаем их как способ рассказать про разную функциональность внутри «Карт» и подсветить, что у нас есть разный вид контента. Объясняем через «истории» новые функции или как снимаем панорамы. Как способ рассказать о приложении «истории» работают отлично.

Работают ли они как специальная лента, в которую люди приходят, чтобы посмотреть контент? «Истории» так не задумывались, и мы на них так не смотрим.

На чём зарабатывают «Карты» и как в «Яндексе» оценивают их успехи

Два года назад «Карты» и «Навигатор» стали самостоятельным бизнес-юнитом. Как вы строите бизнес и развиваете монетизацию?

«Карты» и «Навигатор» — далеко не всё, что входит в бизнес-юнит «Геосервисы». Ещё есть b2b-маршрутизация, «Яндекс.Авто», «Яндекс.Заправки» и разные эксперименты. Не могу сказать, как идут дела у всего бизнес-юнита, но расскажу, какую модель монетизации удалось найти в «Картах».

Много лет в «Картах» и «Навигаторе» не было рекламы. Тем не менее затраты все эти годы были существенными: на то, чтобы делать карты, делать хорошую базу справочников, пилить интерфейсы, пилить алгоритмы.

Рано или поздно появилась бы монетизация. Одним из первых способов, конечно, стала реклама. Мы начали добавлять пины при ведении по маршруту, добавлять рекламу организаций и другие форматы. При этом мы стараемся, чтобы она нативно встраивалась в сценарий пользователя. Если это баннер в «Навигаторе», он показывается в пробке.

Рекламу можно увидеть в меню поиска и на самой карте в виде значков с логотипом и оценкой



Вторая модель — подписка для малого бизнеса, которая стала существенным драйвером роста бизнес-юнита. Внутри мы называем её «рекламой без забот».

Небольшие организации заинтересованы в том, чтобы рассказать о себе, когда пользователь находится рядом, а не конкурировать с другими на уровне всего города. Им нужна гарантия, что рекламу смотрит тот человек, который ищет их услуги поблизости.

Допустим, у тебя есть карточка организации в «Картах». Ты можешь просто заплатить за подписку и не разбираться в том, как это работает, тебе не нужно проходить курсы интернет-маркетинга, чтобы запустить рекламу. Мы просто поднимем твою организацию в списке, чтобы она была заметнее конкурентов, которые находятся в том же районе.

Если говорить про следующий шаг, то это переход к транзакционной модели. Всю жизнь мы делали информационный сервис, который отвечает, где что находится и как туда проехать. Внутрь этого информационного сервиса мы добавляли рекламу. Сейчас мы переходим к этапу, когда не только показываем информацию, но и создаём новый способ взаимодействия с городом.

Возьмём те же «Заправки»: раньше нельзя было заправиться, не выходя из машины, сейчас можно. Соответственно, возникает новая модель монетизации, когда мы не показываем рекламу заправок, а участвуем в транзакции и зарабатываем на комиссии.

Сейчас мы рассматриваем ещё несколько новых точек, в которых можно поменять взаимодействие между нашими пользователями и бизнесом и получать комиссию.

Что это может быть, кроме «Заправок»?

Одна из вещей, которые мы попробовали в других сервисах, — еда навынос. В карантин эта услуга стала очень популярна. Возьмём обычное время и предположим, что человеку хочется пойти на бизнес-ланч и посидеть с коллегами, но время ограничено.

Он может заказать бизнес-ланч заранее, потом прийти и забрать готовый заказ, показав что-то внутри приложения.

И вы хотите добавить это в «Карты»?

Мы хотим попробовать в качестве эксперимента. Если такая функция будет нативно дополнять поиск кафе и ресторанов, мы попробуем.

К чему в итоге хотят прийти «Карты»: чтобы транзакций было больше, чем рекламы? Тогда ведь можно будет показывать меньше рекламы.

Трудно сказать. С точки зрения бизнеса важны абсолютные финансовые показатели. С точки зрения продукта — действительно, транзакционная модель монетизации выглядит куда более нативной для пользователя. Как только мы сможем разменивать более агрессивный способ монетизации на более нативный, мы точно его рассмотрим.

То есть при прочих равных — да, монетизироваться с помощью транзакций всегда лучше, чем при помощи рекламы.

Вообще, на какие метрики смотрят в «Яндексе», когда оценивают успехи «Карт»? Насколько я понял, выручка — не главный критерий успеха.

Если бы для «Карт» выручка была главным, «Яндекс» давно бы закрыл нас. Мы много лет не приносили существенной выручки и только в последние годы взялись за эту задачу. Но «Яндекс.Карты» дополняют общую экосистему «Яндекса»: такси, курьеры, каршеринг ездят по картам, для них это база, на которой работают сервисы.

Во-первых, сама картография — основная метрика успеха. Надо понимать, что качество данных зависит от того, как много людей пользуются «Картами». Мы анализируем треки (поездка по маршруту без привязки к конкретному пользователю — vc.ru) по маршрутам.

Если видим съезд с маршрута, значит, у нас какие-то ошибки. Мы их исправляем, и эти изменения работают абсолютно для всех сервисов «Яндекса». Например, таксист перестаёт поворачивать не туда.

Если мы исправляем данные адреса, в большом поиске «Яндекса», когда человек спрашивает про этот же адрес, он тоже получает правильный ответ. Соответственно, он приезжает потом в правильное место и возвращается в поиск «Яндекса», чтобы сделать другой запрос. Таким образом мы помогаем «Яндексу» выдавать актуальную информацию.



Во-вторых, аудитория. «Карты» и «Навигатор» — одни из самых массовых приложений «Яндекса».

«Карты» — отдельный бизнес-юнит, но при этом карты лежат в основе «Драйва», «Такси», «Еды» и «Лавки». Как это работает внутри, другие подразделения заказывают у вас функции?

Да, конечно. Находясь в экосистеме, мы получаем не только бенефиты, есть и обязательства её поддерживать.

Приведу конкретный пример — велосипедная маршрутизация. Изначально мы сделали её для пользователей, потому что они активно просили эту функцию.

Через какое-то время, когда активно начала развиваться «Лавка», которая использует велокурьеров, оказалось, что в нашей веломаршрутизации есть что дополнить. Чтобы курьерам было удобнее перемещаться не только по известным дорожкам, но и по внутренним дворам.

Понятно, что это полезно для всех пользователей, но основным заказчиком в этом случае был внутренний.

Как устроено сотрудничество?

Есть внутренние взаиморасчёты. Там сложная система, но нет такого, что мы выставляем счета на внутренние заказы. Это уже бюрократия, которая помешает работать внутри одной компании.

Карты нужны для беспилотников, причём максимально подробные. Вы не задумывались о том, чтобы собирать такие карты и продавать другим разработчикам беспилотников?



Когда речь заходит о беспилотниках, требования к точности карт действительно сильно повышаются. В картографии даже есть такой термин — HD Maps. Это карты, по которым может ориентироваться не только человек, но и машина.

Если говорить про беспилотные автомобили, в них важнее лидары, видеокамеры и другие устройства, которые нужны, чтобы ориентироваться на местности, анализировать ситуацию вокруг и принимать решение о движении.

Но если взять какие-нибудь беспилотные дворники или городские роботы-пылесосы, которые будут ездить по дворам, для них нужна очень точная карта, по которой они должны ездить и убирать улицы.

Здесь мы действительно можем перейти от текущей технологии оцифровки спутниковых снимков к созданию полноценных 3D-моделей на основе облака точек. Но это возможно в каком-то будущем, сейчас этого рынка нет.

Какие у картографических сервисов главные расходы?

Главные расходы всех наших сервисов всегда приходятся на людей. Второй важный источник расходов — это контент. Чтобы делать карты, мы покупаем много разного вида контента вроде спутниковых снимков. Мы регулярно делаем объезды панорам по всем городам, чтобы получать информацию с полей.

Ещё один источник — колл-центр для базы данных организаций. Организаций много по всей России, и надо поддерживать базу в актуальном состоянии: удалять устаревшие данные, добавлять новые.

Как развиваются «Карты» и насколько можно доверять «Навигатору»

Назови пять главных функций, которые появились в «Картах» за последние несколько лет.

Объединение геоприложений

Считаю главной фичей с продуктовой точки зрения. Потому что оно позволило вообще донести до людей, что у нас есть разные функции: ведение по маршруту, отслеживание общественного транспорта.

«Зеркала»

Не главная функция по частотности использования, но важная — и пока её нет у конкурентов. «Зеркала» — это снимки, которые пользователи делают на телефон и отправляют нам. А другие могут их посмотреть в «Картах».

Реальные фотографии здорово отличаются от панорам. Если панорамы мы снимаем иногда каждый год, а иногда раз в несколько лет в зависимости от города, то актуальность снимков в «Зеркалах» сильно выше — от нескольких недель до нескольких месяцев.

Сейчас «Зеркала» работают на декстопных «Картах». Когда пользователь строит маршрут, мы, сопоставляя снимки разных людей, можем показать, как именно он поедет. Это очень круто, особенно для водителей, которые неуверенно себя чувствуют или хотят узнать качество дороги.

Снимок из сервиса «Зеркала»



Грузовая маршрутизация

Важная функция, потому что она влияет на жизнь большого количества людей, которые водят грузовые автомобили. Недавно «Яндекс» запустил её в «Навигаторе», скоро она появится в «Картах».

«Заправки»

Классная штука, которая помогла людям чувствовать себя в безопасности в пандемию благодаря бесконтактной оплате топлива.

Загруженность метро

Теперь пользователи видят, когда лучше не соваться туда, если есть такая возможность.

Но это всё продуктовые запуски. А есть ещё технологические, которые не всегда видны. За последние несколько лет заметно выросла скорость обновления данных. Сейчас новый адрес или новая дорога попадают в продакшн за несколько дней.

Если пользователь указывает на ошибку в данных, через пару дней обновлённые данные дойдут до продакшена. Пять лет назад это занимало недели, а то и месяцы.

Но несколько дней по-прежнему звучит как очень долго, если говорить с точки зрения пользователя. Недавно я искал в «Картах» отделение банка. «Яндекс» мне сказал, что ближайшие отделение закрыто навсегда, но оно оказалось открыто. Я в приложении указал на ошибку, но через четыре дня информация не обновилась.

Могут быть нюансы, особенно с организациями в карантин, когда массово меняется порядок работы. Тут мы и правда можем выходить за пределы нормы, но обычно правки разбираются и вносятся за несколько дней. Когда-нибудь будут минуты.

Можно ли в конечном счёте верить «Навигатору»?

Ответ очень простой и однозначный: люди выбирают «Навигатор», если верят, что он показывает самый точный и самый быстрый для них маршрут. Они никогда не будут пользоваться навигатором, который строит для них не самый быстрый и не самый короткий маршрут.

Поэтому мы оптимизируем маршруты для всех одинаково с учётом наших знаний дорожной ситуации в конкретную секунду. Никаких специальных объездов, конечно же, не существует, иначе нам бы просто не доверяли, нами бы не пользовались.

Допустим, типичная ситуация: пробка, все едут по «Яндекс.Навигатору», приложение предлагает всем маршрут на десять минут быстрее, все сворачивают на него и получается новая пробка. Вы не думали над «умным» управлением потоками, чтобы часть машин отправить туда, где сейчас свободно, часть оставить на месте? Тогда получится, что машины распределятся сами и пробка исчезнет.

Такую задачу легко запрограммировать, но сложно реализовать. При распределении потоков тебе придётся решить, кто поедет короткой дорогой, а кто поедет длинной. Как решить, кому повезёт, а кому не повезёт? Мы не знаем и не берёмся за эту задачу. И это не наша функция — регулировать потоки.

Мы можем только показать индивидуальный маршрут для каждого пользователя, а решение — как ехать — всегда остаётся за ним.

Если мы начнём решать за пользователя, он об этом обязательно узнает, перестанет нам доверять и не будет пользоваться сервисом.

Вообще, насколько «Карты» интегрированы с инфраструктурой города сейчас? Например, есть поиск парковок. Будет что-то ещё?

Как и все другие картографические сервисы, мы получаем данные о движении транспорта и собираем открытые данные по дорожным событиям, по ремонту, по парковкам, по остановкам, по каким-то организациям.

Сейчас есть оплата парковок и оплата штрафов. В будущем, может быть, появится оплата платных дорог. Но в основном мы забираем доступные данные и используем в своих сервисах.

А что ещё можно сделать?



Добавить данные про загруженность автобусов. Если бы города могли в реальном времени через валидаторы отслеживать заполненность общественного транспорта, мы бы с удовольствием показывали внутри приложений, сколько людей прямо сейчас едет в автобусе.

Пример более тесной интеграции есть в Китае, где коммерческая компания может регулировать дорожную сеть. Если у тебя есть данные о машинах и ты примерно представляешь, кто куда едет, можно регулировать светофоры, автоматически переключать сигналы, чтобы движение по городу становилось оптимальнее.

Как сервисы для навигации конкурируют между собой

Как вы убеждаете пользователей выбрать «Яндекс.Карты», а не «2ГИС» или «Google Карты»?

Хороший вопрос. Наверное, просто работаем хорошо, но это базовый ответ [смеётся].

Если серьёзно, то мы понимаем, что в первую очередь делаем контентный сервис. Люди выбирают нас не только за бренд, но и за хорошее качество данных. В частности, с Google мы конкурируем за счёт заточенности на локальность: в какой-то местности мы даём более точные данные.

Экосистема тоже помогает — можно на уровне всего «Яндекса» рассказать о новых удобных фичах. У людей уже есть доверие к бренду «Яндекса», рано или поздно они начинают пробовать и другие его продукты.

«2ГИС» недавно стал частью экосистемы «Сбера». После этого вы почувствовали усиление конкуренции?

Мне кажется, рано об этом говорить. Мы очень рады за «2ГИС» и рады, что у неё теперь есть такая поддержка, потому что сильный конкурент — это всегда хорошо. Мы в два раза лучше работаем, когда нам в спину кто-то дышит. Поэтому лично я счастлив.

На радарах мы пока ничего не заметили, но скорее это связано не с тем, что им не помогает экосистема, а с тем, что они объективно тратят время на интеграцию, на помощь экосистеме. Я думаю, главная битва ещё впереди. И мы, конечно же, воспринимаем ребят серьёзно.

«2ГИС» был последним независимым картографическим сервисом до сделки со «Сбербанком». Отсутствие самостоятельных игроков не вредит развитию рынка и конкуренции?



Я думаю, даже наоборот, в долгосрочной перспективе это хорошо. Это значит, что рынок пришёл в стабильное состояние.

Картография — очень затратная штука. Ты можешь разово вложиться в неё и сделать хорошо сейчас. Но она полезна, когда у тебя есть большой заказчик, есть удобное приложение, есть хорошая модель монетизации, которая позволяет эту махину поддерживать в актуальном состоянии.

Поэтому в мире везде картографические компании либо работают с данными OpenStreetMap, и тогда они просто занимаются приложением и технологией маршрутизации, либо находятся в составе большой экосистемы, которая получает бенефит от картографии в других своих сервисах.

Я очень надеюсь, что в экосистеме «Сбера» ребята будут чувствовать себя хорошо, потому что получат сильного внутреннего заказчика. Надеюсь, они не потеряются и будут конкурировать с нами в два раза сильнее, чем раньше.

Основатель «2ГИС» Александр Сысоев однажды сказал: «Мы научили мир делать локальные сервисы, а "Яндекс" многие вещи у нас перенял». Справедливости ради уточню, что он сказал это не в негативном ключе, а скорее с уважением. Но не обижает ли вас это высказывание? Как вы его воспринимаете?

Мы с большим уважением относимся к Александру Сысоеву и его команде. То, что они смогли совершить на российском рынке, заслуживает безусловного уважения.

Действительно, они часть вещей делали вперёд конкурентов. Это абсолютная правда. Мы признаём, что они большие молодцы, и внимательно смотрим на то, что они делают.

Просто мы работаем на таком рынке, на котором заимствования — это нормально. Главное не то, что ты заимствуешь, а что и у тебя тоже заимствуют. Плохо, когда ты заимствуешь, а у тебя позаимствовать нечего. Это значит, что ты ничего не придумываешь.

Недавно на YaC Тигран Худавердян рассказал историю, что «Google Карты» что-то позаимствовали у «Яндекс.Карт». Вы можете рассказывать, что это за функция и когда это вообще было?

Не берусь комментировать. Но исторически пробки на дорогах как функция появились в «Яндексе» первыми, а в Google они появились позже.