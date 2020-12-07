Сейчас компании могут получить данные ведомства по запросу, но это занимает долгое время.

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Росстат планирует потратить 719 млн рублей на разработку платформы «Население» — «витрины данных» для граждан и бизнеса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на план цифровой трансформации ведомства. Проект разработают до 2023 года, говорится в документе.

У компаний будет бесплатный доступ к показателям рождаемости, смертности, заключению браков, разводов и другим, заявил изданию заместитель главы Росстата Павел Смелов. Они также смогут выгружать туда свои данные и работать с ними.

В отличие от нынешней системы Росстата, которая фиксирует показатели ежемесячно, новая платформа будет это делать в режиме реального времени. Сейчас компании могут получить данные ведомства по запросу — это длительный процесс, добавил Смелов. Нужная информация передается им в виде таблиц, их заменят на графики, картинки, диаграммы и карты с геолокацией.

«Предприятия смогут получить доступ к системе по API и делать уникальные запросы. Хочешь, например, открыть магазин в определенном месте — можешь увидеть характеристику населения, которое здесь проживает»,— заявил Смелов и добавил, что доступом уже интересуются «Яндекс» и Сбербанк.

Директор ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев считает, что власти рано или поздно начнут ограничивать взаимодействие бизнеса с этой платформой. По его словам, это начнется, когда население, оппозиция, шпионы тоже начнут искать информацию о чиновниках, о положении дел с болезнями, рождаемостью, бедностью.