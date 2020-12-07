«Коммерсантъ»: Росстат планирует предоставить данные населения бизнесу и разработает специальную платформу для этого Материал редакции
Сейчас компании могут получить данные ведомства по запросу, но это занимает долгое время.
Росстат планирует потратить 719 млн рублей на разработку платформы «Население» — «витрины данных» для граждан и бизнеса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на план цифровой трансформации ведомства. Проект разработают до 2023 года, говорится в документе.
У компаний будет бесплатный доступ к показателям рождаемости, смертности, заключению браков, разводов и другим, заявил изданию заместитель главы Росстата Павел Смелов. Они также смогут выгружать туда свои данные и работать с ними.
В отличие от нынешней системы Росстата, которая фиксирует показатели ежемесячно, новая платформа будет это делать в режиме реального времени. Сейчас компании могут получить данные ведомства по запросу — это длительный процесс, добавил Смелов. Нужная информация передается им в виде таблиц, их заменят на графики, картинки, диаграммы и карты с геолокацией.
«Предприятия смогут получить доступ к системе по API и делать уникальные запросы. Хочешь, например, открыть магазин в определенном месте — можешь увидеть характеристику населения, которое здесь проживает»,— заявил Смелов и добавил, что доступом уже интересуются «Яндекс» и Сбербанк.
Директор ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев считает, что власти рано или поздно начнут ограничивать взаимодействие бизнеса с этой платформой. По его словам, это начнется, когда население, оппозиция, шпионы тоже начнут искать информацию о чиновниках, о положении дел с болезнями, рождаемостью, бедностью.
Глава комитета «Умный город» ассоциации «Руссофт» Виктор Субботин считает, что у крупнейших компаний уже собрали всю информацию для детальных портретов клиентов, а мелкий и средний бизнес и без статистики знает своих потребителей.
ипонаты. чувствую к 2026 году захотят ещё больше упростить получение этих данных - просто откроют доступ к БД. как говорится, без регистрации и смс
когда население, оппозиция, шпионы
Даже не палятся, когда проводят знак равенства между всем этим.
Хочешь открыть магазин, получил отчёт по населению, открыл и прогорел, потому что все живут в Москве пока там работают, а в этом месте только постоянная регистрация и деньги они там не тратят
Не понимаю скепсиса в комментариях. Хорошее дело задумано. Ещё с институтских времен ходили туда за статистикой.
Многие госы сейчас очень не плохо автоматизируются (посмотрите на тот же портал открытых данных).
А намеки касательно тотального слива персональных данных, вообще не из этой оперы, не думаю, что Росстат ими глобально оперирует (скорее всего уже имеет дело с обобщенными).
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