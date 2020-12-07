Сервисы
Рая Хачатрян
802

«Коммерсантъ»: Росстат планирует предоставить данные населения бизнесу и разработает специальную платформу для этого Материал редакции

Сейчас компании могут получить данные ведомства по запросу, но это занимает долгое время.

9 комментариев
В закладки

Росстат планирует потратить 719 млн рублей на разработку платформы «Население» — «витрины данных» для граждан и бизнеса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на план цифровой трансформации ведомства. Проект разработают до 2023 года, говорится в документе.

У компаний будет бесплатный доступ к показателям рождаемости, смертности, заключению браков, разводов и другим, заявил изданию заместитель главы Росстата Павел Смелов. Они также смогут выгружать туда свои данные и работать с ними.

В отличие от нынешней системы Росстата, которая фиксирует показатели ежемесячно, новая платформа будет это делать в режиме реального времени. Сейчас компании могут получить данные ведомства по запросу — это длительный процесс, добавил Смелов. Нужная информация передается им в виде таблиц, их заменят на графики, картинки, диаграммы и карты с геолокацией.

«Предприятия смогут получить доступ к системе по API и делать уникальные запросы. Хочешь, например, открыть магазин в определенном месте — можешь увидеть характеристику населения, которое здесь проживает»,— заявил Смелов и добавил, что доступом уже интересуются «Яндекс» и Сбербанк.

Директор ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев считает, что власти рано или поздно начнут ограничивать взаимодействие бизнеса с этой платформой. По его словам, это начнется, когда население, оппозиция, шпионы тоже начнут искать информацию о чиновниках, о положении дел с болезнями, рождаемостью, бедностью.

Глава комитета «Умный город» ассоциации «Руссофт» Виктор Субботин считает, что у крупнейших компаний уже собрали всю информацию для детальных портретов клиентов, а мелкий и средний бизнес и без статистики знает своих потребителей.

#новость #росстат

Рая Хачатрян PLUS
+5752
4
0
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 9, "likes": 0, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 184580, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 07 Dec 2020 07:44:25 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Новые вакансии в vc.ru
Фронтенд-разработчик спецпроектов
Удалённо от 70 000 ₽
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Aleksey Bobkov

4

пд дорогих россиян будут теперь гулять по всем рукам

Ответить

Vladimir

2

ипонаты. чувствую к 2026 году захотят ещё больше упростить получение этих данных - просто откроют доступ к БД. как говорится, без регистрации и смс

Ответить

Roman Trifonov

2

когда население, оппозиция, шпионы

Даже не палятся, когда проводят знак равенства между всем этим. 

Ответить

Roman Kotov

1

Хочешь открыть магазин, получил отчёт по населению, открыл и прогорел, потому что все живут в Москве пока там работают, а в этом месте только постоянная регистрация и деньги они там не тратят

Ответить

Егор Корницкий

0

Не понимаю скепсиса в комментариях. Хорошее дело задумано. Ещё с институтских времен ходили туда за статистикой.

Многие госы сейчас очень не плохо автоматизируются (посмотрите на тот же портал открытых данных).

А намеки касательно тотального слива персональных данных, вообще не из этой оперы, не думаю, что Росстат ими глобально оперирует (скорее всего уже имеет дело с обобщенными).

Ответить

Ol Ka

Егор
0

Дело-то хорошее — в этом же никто не сомневается.

Все за результат переживают: он ведь, как всегда, опять говном получится, да таким, в котором снова все испачкаются — ведь дело касается персональных данных.

Ответить

Страховой космос

0

М-да... 

Ответить

Dmitrii Bugrov

0

Скок стоит? Хочу узнать скок людей в ларек через дорогу ходят

Ответить

Алексей Кравцов

0

Насколько эти данные достоверны?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Город IT
Подписан
Отписаться
Learning & Development в Smart World, или как мы за год нарастили штат в 7 раз и забыли про текучку
В статье рассказывается о подходах talent management и learning & development: как они помогли компании Smart World орг…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: что думал о бизнесе «король сырков» Борис Александров​, история DeLorean и предсказания Гейтса
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0
Versus.legal
Подписан
Отписаться
Новые правила конфиденциальности iOS-приложений [декабрь 2020]
Вместе с анонсом iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14 Apple объявила, что с 2021 года правила конфиденциальности платформы измен…
18

Показать еще

Лучшие комментарии
Василий Степанов
за день
Больше похоже не на ошибку банка, а на то, что основным счетом выбран валютный.
Тинькофф конвертирует рублевые переводы в доллары без моего согласия. С трудностями оформляет возврат
Sergei Tikson
за неделю
Было бы куда круче, если бы Жорж Милославский в 2020 решил узнать судьбу своего сберегательного вклада открытого в 1973.
«Храните деньги в сберегательной кассе»: «Сбер» снял в рекламе deepfake-копию Жоржа Милославского из «Ивана Васильевича»

Комментарии

Elshad Melikmamedov

Как автоматизировать сравнение…

Михаил Вигандас

Как интернет-магазину выгрузить…

Artem Zabrodskii

Алгоритм быстрого и…

Феттучини с…

"Все, что дешевле 500 рублей…

Artem Zabrodskii

Алгоритм быстрого и…

NIKITA KOROLEV

"Все, что дешевле 500 рублей…

Николай Истомин

«Яндекс» представил бесплатный…

Феттучини с…

"Все, что дешевле 500 рублей…

Виктор Петров

"Все, что дешевле 500 рублей…

Феттучини с…

"Все, что дешевле 500 рублей…

Ol Ka

«Коммерсантъ»: Росстат…

Феттучини с…

"Все, что дешевле 500 рублей…

Andrew Stepanov

"Все, что дешевле 500 рублей…

Алексей Кравцов

«Коммерсантъ»: Росстат…

Andrey Kononov

Как автоматизировать сравнение…

Евгений Бакулин

Подскажите, добро-опытные люди…

Ol Ka

Ozon начал в тестовом режиме…

Николай Истомин

Как интернет-магазину выгрузить…

Я не скажу свое…

"Все, что дешевле 500 рублей…

Ol Ka

Кассационный суд отменил…
null