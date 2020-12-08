Отдельное приложение в компании пообещали сохранить. Ежемесячно им пользуются 27 млн пользователей.

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«Яндекс.Карты» получили полноценную навигацию для автомобилистов, как в приложении «Яндекс.Навигатор». Об этом vc.ru сообщил представитель сервиса.

В автомобильной поездке «Яндекс.Карты» будут давать голосовые подсказки о камерах, ограничениях скорости, пробках, перекрытиях и авариях, а также показывать ближайшие парковки, заправки и альтернативный маршрут — всё то, что умеет «Навигатор». Включить подсказки можно и без построения маршрута — это новый режим для тех, кто знает, куда ехать.

В режиме «Навигатора» дизайн приложения адаптируется под водителя: элементы управления отображаются крупнее, а дороги контрастнее



Теперь пользователям не обязательно переключаться между двумя приложениями для построения маршрутов — сейчас такой сценарий не редкость, объяснил руководитель «Яндекс.Карт» Олег Левчук. Он отметил, что «Яндекс» пока не планирует закрывать отдельное приложение «Навигатор». Сервисом пользуются 27 млн человек каждый месяц, месячная аудитория мобильного приложения и веб-версии «Карт» — 50 млн пользователей.

Многие люди пользуются двумя приложениями для разных городских сценариев — «Картами» для пешеходных маршрутов, а «Навигатором» для автомобильных. Чтобы не нужно было переключаться между ними, мы добавили возможности «Навигатора» в «Карты».

При этом «Навигатор» по-прежнему остаётся отдельным приложением, любимым большинством профессиональных водителей. Олег Левчук

руководитель «Яндекс.Карт»

