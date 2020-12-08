«Яндекс» добавил в приложение «Карты» функции полноценного «Навигатора» Материал редакции
Отдельное приложение в компании пообещали сохранить. Ежемесячно им пользуются 27 млн пользователей.
«Яндекс.Карты» получили полноценную навигацию для автомобилистов, как в приложении «Яндекс.Навигатор». Об этом vc.ru сообщил представитель сервиса.
В автомобильной поездке «Яндекс.Карты» будут давать голосовые подсказки о камерах, ограничениях скорости, пробках, перекрытиях и авариях, а также показывать ближайшие парковки, заправки и альтернативный маршрут — всё то, что умеет «Навигатор». Включить подсказки можно и без построения маршрута — это новый режим для тех, кто знает, куда ехать.
Теперь пользователям не обязательно переключаться между двумя приложениями для построения маршрутов — сейчас такой сценарий не редкость, объяснил руководитель «Яндекс.Карт» Олег Левчук. Он отметил, что «Яндекс» пока не планирует закрывать отдельное приложение «Навигатор». Сервисом пользуются 27 млн человек каждый месяц, месячная аудитория мобильного приложения и веб-версии «Карт» — 50 млн пользователей.
В феврале 2020 года «Яндекс» добавил в «Карты» функции отслеживания общественного транспорта и объявил о закрытии отдельного приложения «Яндекс.Транспорт» — оно проработало до мая.
А потом добавят навигатору функцию карт, и будет два одинаковых приложения с разным названием)
А потом добавят в название ‘Яндекс Карты’ слово ‘Навигатор’, а в название ‘Яндекс Навигатор’ - ‘Карты’
Кажется рак свистнул на горе, а Луна повернулась обратной стороной к Земле и рыбы вышли из воды пешком...
carplay! Где Carplay? Да, давайте добавим в карты заказ еды и товаров из лавки, это же будет супер удобно! А то, что 10 млн из тех, кто пользуется навигатором не может вывести навигатор через карплей а мостит телефон на магнит, между сидений, еще как-то - да пофиг, это подождет, им же куда важнее заказать еду в пути! А то, еще чего, проголодаются за полчаса дороги!
Яндекс навигатор (карты) умеют вести по пешеходному маршруту по аналогии с авто? Я не смог найти..
Я имел ввиду сопровождать голосом как в Гугле. Поверните налево, направо и тп
А что?))) сделал маршрут, вставил наушники, убрал телефон, чтобы руки не мёрзли и идёшь себе спокойно))
Аааааатлично!
Картами пользовался в качестве навигатора для поездок на велике - было сносно, но не очень удобно (по сравнению с Навигатором для тачки).
Теперь интерфейс просто бомбический
Спасибо, Яндекс. Долго ждал этой фичи
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