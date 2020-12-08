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Альберт Хабибрахимов
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«Яндекс» добавил в приложение «Карты» функции полноценного «Навигатора» Материал редакции

Отдельное приложение в компании пообещали сохранить. Ежемесячно им пользуются 27 млн пользователей.

16 комментариев
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«Яндекс.Карты» получили полноценную навигацию для автомобилистов, как в приложении «Яндекс.Навигатор». Об этом vc.ru сообщил представитель сервиса.

В автомобильной поездке «Яндекс.Карты» будут давать голосовые подсказки о камерах, ограничениях скорости, пробках, перекрытиях и авариях, а также показывать ближайшие парковки, заправки и альтернативный маршрут — всё то, что умеет «Навигатор». Включить подсказки можно и без построения маршрута — это новый режим для тех, кто знает, куда ехать.

В режиме «Навигатора» дизайн приложения адаптируется под водителя: элементы управления отображаются крупнее, а дороги контрастнее

Теперь пользователям не обязательно переключаться между двумя приложениями для построения маршрутов — сейчас такой сценарий не редкость, объяснил руководитель «Яндекс.Карт» Олег Левчук. Он отметил, что «Яндекс» пока не планирует закрывать отдельное приложение «Навигатор». Сервисом пользуются 27 млн человек каждый месяц, месячная аудитория мобильного приложения и веб-версии «Карт» — 50 млн пользователей.

Многие люди пользуются двумя приложениями для разных городских сценариев — «Картами» для пешеходных маршрутов, а «Навигатором» для автомобильных. Чтобы не нужно было переключаться между ними, мы добавили возможности «Навигатора» в «Карты».

При этом «Навигатор» по-прежнему остаётся отдельным приложением, любимым большинством профессиональных водителей.

Олег Левчук
руководитель «Яндекс.Карт»

В феврале 2020 года «Яндекс» добавил в «Карты» функции отслеживания общественного транспорта и объявил о закрытии отдельного приложения «Яндекс.Транспорт» — оно проработало до мая.

#новость #яндекс #яндекскарты

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16 комментариев Накачай стартап
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Николай Глущенко

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А потом добавят навигатору функцию карт, и будет два одинаковых приложения с разным названием)

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Kirill Kondratyev

Николай
2

А потом добавят в название ‘Яндекс Карты’ слово ‘Навигатор’, а в название ‘Яндекс Навигатор’ - ‘Карты’

Ответить

Daniil Shvedov

Kirill
0

и отрубят gps

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Карл

Kirill
0

добавят в навигатор вызов такси, доставку еды, лавку, билеты на самолет, бронирование отелей и в итоге, чтобы добраться до навигатора надо будет закрыть 24 всплывших окошка с рекламой новой функции или спецпредложения, в общем плюнешь и доедешь по памяти

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Kirill Kondratyev

Николай
2

Или добавят функцию навигации в яндекс музыку

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Hiun Li

2

Кажется рак свистнул на горе, а Луна повернулась обратной стороной к Земле и рыбы вышли из воды пешком...

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Карл

1

carplay! Где Carplay? Да, давайте добавим в карты заказ еды и товаров из лавки, это же будет супер удобно! А то, что 10 млн из тех, кто пользуется навигатором не может вывести навигатор через карплей а мостит телефон на магнит, между сидений, еще как-то - да пофиг, это подождет, им же куда важнее заказать еду в пути! А то, еще чего, проголодаются за полчаса дороги!

Ответить

Роман Шуруев

0

Яндекс навигатор (карты) умеют вести по пешеходному маршруту по аналогии с авто? Я не смог найти..

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Nick

Роман
0

Именно приложение карты, а не навигатор умеет, когда выбираешь маршрут, сверху можно выбрать каким образом, общественный транспорт, пешеход или автомобиль.

Ответить

Роман Шуруев

Nick
0

Я имел ввиду сопровождать голосом как в Гугле. Поверните налево, направо и тп

Ответить

Nick

Роман
0

🤔 ну и запросы 😆

Ответить

Роман Шуруев

Nick
3

А что?))) сделал маршрут, вставил наушники, убрал телефон, чтобы руки не мёрзли и идёшь себе спокойно))

Ответить

Роман Панин

Роман
1

верно)

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Игорь Крафт

0

Те же яйца, только в профиль. 🤣🤣🤣

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Hiun Li

0

беззвучный режим навигатора...звука нет..
Поговорить не с кем....

Ответить

Сергей Щукин

0

Аааааатлично!

Картами пользовался в качестве навигатора для поездок на велике - было сносно, но не очень удобно (по сравнению с Навигатором для тачки).

Теперь интерфейс просто бомбический

Спасибо, Яндекс. Долго ждал этой фичи

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