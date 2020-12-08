Мы активно развиваем образовательную экосистему Mail.ru Group и расширяем линейку наших сервисов, чтобы люди — от школьников до профессионалов — могли учиться и повышать квалификацию.

Платформа «Учи.ру» — ведущий игрок в сфере онлайн-образования, востребованные не только на российском, но и на международном рынке. Мы рады, что она будет развиваться дальше вместе с нами, а в перспективе сможет интегрироваться в экосистему Mail.ru Group.