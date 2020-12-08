Mail.ru Group купит 25% в сервисе для школьников «Учи.ру» за 3,75 млрд рублей с возможностью увеличить долю Материал редакции
У интернет-компании уже есть образовательные проекты, в том числе GeekBrains, Skillbox и другие.
Mail.ru Group купит 25% в российском образовательном сервисе для школьников «Учи.ру», рассказали vc.ru компании. Сумма сделки составит 3,75 млрд рублей.
По условиям соглашения, Mail.ru Group сможет увеличить долю до контрольной через опцион. Первый опцион на увеличение доли до 49,5% может быть реализован в конце 2021 года, уточнили в компании. Основатели «Учи.ру» останутся акционерами и продолжат развивать платформу.
На платформе «Учи.ру» школьники могут бесплатно или по подписке осваивать основные предметы — математику, русский и английский языки и другие, а также учиться программированию, готовиться к экзаменам и участвовать в олимпиадах. По собственным данным, сервисом пользуются 8 млн школьников и болеее 350 тысяч педагогов.
Компания также развивает проект «Учи.Дома», который позволяет школьникам заниматься с преподавателями индивидуально. Сейчас ученики 1-8 классов могут изучать на сайте английский язык.
Среди проектов для международного рынка — happynumbers.com, bricsmath.com и dragonlearn.org. Сейчас они работают в США и Канаде, пилоты запущены в Индии, Китае, Бразилии, Южной Африке, Индонезии и Вьетнаме.
По данным «Контур.Фокуса», сейчас 20,2% ООО «Учи.ру» у Алексея Сонк, 17,4% у Владимира Зубрилина, ещё 17,1% у Евгения Милютина, столько же принадлежит Ивану Коломоец. Около 15,4% проекта у Андрея Суздальцева, по 4,9% у Юрия Вировеца и Екатерины Каширской; 2,3% у Екатерины Зотовой и 0,9% у Евгения Воронцова.
На конец 2019 года выручка компании составила 982 млн рублей, чистая прибыль — 331,8 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
В Mail.ru Group уточнили, что по плану в 2020 году выручка платформы «Учи.ру» составит свыше 2,5 млрд рублей. Этот сервис приносит 90% общей выручки компании, которая, как ожидается, составит в 2020 году около 3 млрд рублей. Это почти втрое больше год к году. Зарубежная выручка «Учи.ру», по прогнозам, превысит $2 млн в 2020 году, добавили в интернет-компании.
«Учи.ру» — не первый образовательный проект для Mail.ru Group. У группы уже есть доли в образовательной платформе Skillbox, сервиса SkillFactory, а также онлайн-школе GeekBrains и сервисе-разработчике обучающих курсов по программированию для детей «Алгоритмика».
В третьем квартале Mail.ru Group отчиталась о росте прочей выручки на 63,7% — в основном за счёт образовательных онлайн-проектов (Skillbox, GeekBrains). Оба проекта выросли на 35% по сравнению со вторым кварталом, а их совокупная выручка превысила 1,6 млрд рублей, сообщала компания. По итогам года группа рассчитывает получить 5 млрд рублей выручки от онлайн-образования.
Хороший проект, и верная инвестиция. Создатели учиру красавцы !
GeekBrains, Skillbox и другие
Рассказали бы хоть немного про их судьбу после поглощения. Про рост, падения, метрики, статистику 🙄
А то словно в чёрную дыру исчезают...
По данным Mail.ru Group, сервисом пользуются 8 млн школьников
Каждый второй школьник? Серьезно?
ну видимо "пользуются" в разное время за все время существования
то есть использовали 3 года назад, 5 лет назад, год назад и сейчас...
да, некоторые уже не школьники... ну а какая разница? :)
Учи.ру после поглощения:
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Если mailru.group покупает какой-то актив, это не для помощи людям, а чтобы высосать побольше денег.
Хватит ботать - го в warface, я создал
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