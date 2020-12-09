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Рая Хачатрян

Бывший главный научный сотрудник Salesforce анонсировал поисковик you.com — без кликбейта и злоупотребления данными Материал редакции

Он хочет построить поисковик, основанный на «доверии, доброте и фактах».

Бывший главный научный сотрудник Salesforce Ричард Сохер, участвовавший в создании ИИ-платформы Einstein, объявил о создании поисковой системы you.com. Она, по его словам, станет конкурентном Google, пишет TechCrunch.

Он заявил, что хочет построить новый поисковик, основыванный на доверии, доброте и фактах. В you.com не будет кликбейтов, большое внимание уделяется вопросу конфиденциальности пользователей, добавил Сохер. Он считает, что его опыт работы с ИИ может помочь в разработке։ поисковая система будет сосредоточена на «сложном опыте» пользователей.

Разработчик заявил, что в отличие от Google, не планирует получать выручку от рекламы, основанной на данных пользователей. «Можно зарабатывать деньги и при этом завоевывать доверие людей, покупающих ваш продукт»,— сказал он.

Сохер также заявил, что проблемы Google с властями из-за антимонопольного законодательства, облегчат путь для такого стартапа. «Я думаю, что многое, что делает Google, перестанет сходить ей с рук», — сказал он.

Пока пользователи могут записаться, чтобы получить ранний доступ к поисковику. Сроки запуска проекта Сохер не раскрыл. Он добавил, что финансирование и команда у проекта уже есть, но другие детали не сообщил. Основными инвесторами выступили глава Salesforce Марк Бениофф и партнер фонда Accel Partner Джим Брейер.

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16 комментариев Накачай стартап
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Ivan Boldyrev

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DuckDuckGo: "но ведь есть я, а как же я?"

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Abdu Rz

Ivan
2

В принципе работает, находишь гугл, переходишь и дальше ищешь уже там, и главное безопасно

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101

Abdu
–1

В duckduckgo даже искать не надо. Сразу набираешь !google и ищешь в google, так же работает и с яндексом

Ответить

Anton Vlasov

Ivan
2

конкуренция это прекрасно!

Ответить

Станислав Щеглов

9

"Он заявил, что хочет построить новый поисковик, основыванный на доверии, доброте и фактах."
Поисковик из мира розовых пони.

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Angel Vivaldi

Станислав
2

потом окажется что хотеть и построить это разные вещи, и вот, извините, но мне придется продавать рекламу и собирать данные xD

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Sergei Timofeyev

Станислав
0

Скорее там user experience будут собирать

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101

Станислав
0

Уже сейчас их сайт обвешен всем чем только можно, в плане аналитики

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Roman Moskovskiy

2

Можно зарабатывать деньги и при этом завоевывать доверие людей, покупающих ваш продукт

Вроде бы цель коммерческой компании - извлечение прибыли, а не благодетельность 

Ответить

Pavel Zhirnov

Roman
1

А в чём вопрос? Нельзя зарабатывать деньги и при этом, чтобы клиент тебе доверял?

Ответить

Окружающий велосипед

Roman
1

С этой мантрой носятся, как курица с яйцом.
Главная цель - заработать деньги. 
Никто не говорит, что у коммерческой компании не может быть и других целей

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Abashin Yan

0

Очередной Cuil ?

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Артем Бондарев

Abashin
4

Очередной

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Igor Gorbenko

2

Ничто так не говорит о «доверии, доброте и фактах» как иск к salesforce на 10 миллиардов за нарушение правил обработки персональных данных

https://www.forbes.com/sites/carlypage/2020/08/14/oracle-and-salesforce-hit-with-10-billion-gdpr-class-action-lawsuit/

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Elshad Melikmamedov

0

Too good to be true :)

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Титановые Усы

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Social dilemma - становится трендом

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