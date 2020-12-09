Бывший главный научный сотрудник Salesforce Ричард Сохер, участвовавший в создании ИИ-платформы Einstein, объявил о создании поисковой системы you.com . Она, по его словам, станет конкурентном Google, пишет TechCrunch.

Он заявил, что хочет построить новый поисковик, основыванный на доверии, доброте и фактах. В you.com не будет кликбейтов, большое внимание уделяется вопросу конфиденциальности пользователей, добавил Сохер. Он считает, что его опыт работы с ИИ может помочь в разработке։ поисковая система будет сосредоточена на «сложном опыте» пользователей.

Разработчик заявил, что в отличие от Google, не планирует получать выручку от рекламы, основанной на данных пользователей. «Можно зарабатывать деньги и при этом завоевывать доверие людей, покупающих ваш продукт»,— сказал он.

Сохер также заявил, что проблемы Google с властями из-за антимонопольного законодательства, облегчат путь для такого стартапа. «Я думаю, что многое, что делает Google, перестанет сходить ей с рук», — сказал он.