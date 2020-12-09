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Евгения Евсеева

WhatsApp осудил требование Apple сообщать пользователям о собираемых данных — приложения компании этого не делают Материал редакции

Apple заявила, что введёт «ярлыки конфиденциальности» с 8 декабря 2020 года.

10 комментариев
1318 просмотров

WhatsApp протестует против требования Apple для разработчиков приложений сообщать пользователям, какие данные они собирают, пишет Axios.

По мнению WhatsApp, это требование «антиконкурентно». Собственное приложение Apple для обмена сообщениями iMessage предварительно уже установлено на телефон и не требует загрузки из App Store, в котором прописаны сведения о собираемых данных.

Представитель WhatsApp считает, что «ярлыки конфиденциальности» — это «хорошее начало», но у пользователей должна быть возможность сравнить эти данные c данными о конфиденциальности у предустановленных приложений Apple.

Поскольку приложения собирают разные данные, Apple попыталась упростить описания для «ярлыков», используя такие фразы вроде «финансовая информация» и «пользовательский контент», пишет издание.

По мнению WhatsApp, подобные описания могут напугать пользователя и не дают представления о собираемых данных, что ставит iMessage в конкурентное преимущество.

Пока неясно, когда именно «ярлыки конфиденциальности» начнут появляться в App Store. WhatsApp уже отправил Apple данные для ярлыков, а в блоге опубликовал описание того, какие именно данные собирает компания.

Представитель WhatsApp заявил, что мессенджер не может видеть сообщения людей или их местоположение, но с такими общими описаниями он «застрял» вместе с приложениями, которые это делают.

В ноябре 2020 года Apple сообщила, что с 8 декабря в App Store появятся «ярлыки конфиденциальности» — в них разработчики обязаны предоставлять пользователям информацию о том, какие данные собирает приложение.

Разработчики могут не раскрывать данные, если они не используются для отслеживания и для рекламы, их сбор нерегулярный и необязательный или пользователь сам дает разрешение на их использование в интерфейсе приложения.

#новость #whatsapp #apple

10 комментариев
5
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7

жаба гадюку

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Артём Шатунов

4

Так при первоначальной настройке iMessage показывает политику конфиденциальности.

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Сеня Смаков

2

Смешно.

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Алексей Лисовицкий

–1

И хорошо, если Facebook победит, и мы будем видеть, что с нас собирают вообще все. 

Ответить

Александр Туров

Алексей
4

Да Facebook это главный сборщик персональных данных

Ответить

Nikita Kharchenko

0

Рвутся

А вообще весело, что Apple, которая одной из фишек устройств преподносит то, что пользователя, в отличие от Google не, никак не трекает производитель и всячески помогает уберечь от этого третьими лицами, в этом упрекает Facebook :^)

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Денис Файзулин

Nikita
0

пока не собирает, а как выпустят поисковик так начнется

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Бедный Даниль

0

TL;DR
WhatsApp осудил требование Apple сообщать пользователям о собираемых данных

WhatsApp уже отправил Apple данные для ярлыков

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Александр Снарк

0

Ой да ладно, что Apple, что Facebook собирают данные и барыжат ими.

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Александр Ничипоренко

–1

Вот же вруны, тем паче зная политику Фейсбка, который захапал вацап.

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