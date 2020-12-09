WhatsApp осудил требование Apple сообщать пользователям о собираемых данных

Apple заявила, что введёт «ярлыки конфиденциальности» с 8 декабря 2020 года.

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WhatsApp протестует против требования Apple для разработчиков приложений сообщать пользователям, какие данные они собирают, пишет Axios.

По мнению WhatsApp, это требование «антиконкурентно». Собственное приложение Apple для обмена сообщениями iMessage предварительно уже установлено на телефон и не требует загрузки из App Store, в котором прописаны сведения о собираемых данных.

Представитель WhatsApp считает, что «ярлыки конфиденциальности» — это «хорошее начало», но у пользователей должна быть возможность сравнить эти данные c данными о конфиденциальности у предустановленных приложений Apple.

Поскольку приложения собирают разные данные, Apple попыталась упростить описания для «ярлыков», используя такие фразы вроде «финансовая информация» и «пользовательский контент», пишет издание.

По мнению WhatsApp, подобные описания могут напугать пользователя и не дают представления о собираемых данных, что ставит iMessage в конкурентное преимущество.

Пока неясно, когда именно «ярлыки конфиденциальности» начнут появляться в App Store. WhatsApp уже отправил Apple данные для ярлыков, а в блоге опубликовал описание того, какие именно данные собирает компания.

Представитель WhatsApp заявил, что мессенджер не может видеть сообщения людей или их местоположение, но с такими общими описаниями он «застрял» вместе с приложениями, которые это делают.

В ноябре 2020 года Apple сообщила, что с 8 декабря в App Store появятся «ярлыки конфиденциальности» — в них разработчики обязаны предоставлять пользователям информацию о том, какие данные собирает приложение.