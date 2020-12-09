Сервисы
Таня Боброва

Cloudflare выпустила бесплатный сервис веб-аналитики с поддержкой конфиденциальности данных Материал редакции

Он показывает просмотры страниц и посещения.

2 комментария
802 просмотра

Разработчик продуктов для доставки и защиты контента Cloudflare выпустил бесплатный сервис веб-аналитики Cloudflare Web Analytics. Компания анаонсировала его в сентябре 2020 года, и теперь протестировать сервис могут все желающие.

Большинство сервисов отслеживают поведение пользователей в интернете, чтобы затем использовать эти данные для рекламы — взамен пользователи получают бесплатную аналитику.

В Cloudflare не поддерживают такой подход: задача компании — предоставить веб-аналитику каждому, у кого есть сайт, без ущерба для конфиденциальности его данных. «Мы не хотим знать, что вы делаете в интернете — это не наше дело», — говорят в компании.

Клиенты Cloudflare уже могли использовать аналитические сервисы компании, но для остальных это было затруднительно. Теперь чтобы воспользоваться сервисом, пользователям достаточно добавить фрагмент HTML на свой сайт.

Сервис позволяет отслеживать два параметра: просмотры страниц и посещения. Пользователи могут просматривать популярные страницы, страны, типы устройств и источники переходов.

Чтобы подключить сервис, пользователь должен ввести название сайта, затем скопировать скрипт и вставить его на сайте. Cloudflare рекомендует вставлять его перед закрывающим тегом </body> на страницах, которые пользователь хочет измерить.

Пока пользователи могут добавлять аналитику только для одного сайта на каждую учётную запись в Cloudflare. В ближайшие недели компания планирует добавить поддержку множественной аналитики.

#новость #cloudflare

2 комментария
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","cloudflare"], "comments": 2, "likes": 6, "favorites": 22, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 185783, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 09 Dec 2020 19:43:16 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Техника
Программа для томографической реконструкции Smart Tomo Engine: разработка и тестирование на «Эльбрусе»
Сегодня расскажу сразу о двух любимых темах: компьютерной томографии (КТ) и отечественном процессоре «Эльбрус». Если…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария Накачай стартап
Популярные
По порядку

Leonid Bitkin

1

Если хотите конфиденциальности - Matomo, не?
Ну ладно, пускай будет Cloudflare.

Ответить

Andrew Alexeyev

1

Такая статистика по гео, переходам и страницам без конверсий не особо интересна, к сожалению.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Что купить на индивидуальный инвестиционный счет?
Первым шагом на рынке ценных бумаг для тысяч начинающих инвесторов становится открытие индивидуального инвестиционного…
0
Самокат
Подписан
Отписаться
Ретейл реального времени: как устроена IT-инфраструктура dark store
На старте локдауна в США весной 2020 года продажи через интернет взлетели на 58% в сравнении с 2019 годом, свидетельств…
1
GenerationS
Подписан
Отписаться
Женское лидерство: гайд к успеху
В середине осени состоялось подведение итогов одной из самых престижных международных премий Stevie Awards. У премии ес…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Алексис Второй
за день
— Алё, Рая, привет, это я, Илон. Не разбудил? Слушай, я тут в Техас переехал, черкани заметку на ВиСи, плиз. Напиши что-нибудь про высокие налоги, что Кремниевая долина принимает технологические компании как должное…
«Кремниевая долина принимает технологические компании как должное»: Илон Маск заявил о переезде в Техас
Airat Kafman
за неделю
Запускаю Яндекс.Еду на эмуляторе на компе с Windows XP и Celeron. Яндекс мне еще доплачивает.
«Яндекс» повышает цену в своих сервисах на iPhone

Комментарии

Антон Левин

Как за минуту потерять клиента…

Илья

Виртуальные вселенные и…

John Doe

Как мы заработали 1 млн…

Sergei Zotov

Apple представила «большие…

Timur Kuzmin

Топ-10 ошибок руководителя…

Sergei Timofeyev

«Яндекс.Еда» запустила доставку…

malleyaa

Burger King в Великобритании…

Михаил Похеров

Депутаты Петербурга изменили…

Dmitry Martemyanov

Ozon подвёл итоги IPO: компания…

Сергей Леопольдович

«Яндекс.Еда» запустила доставку…

Александр Ненадо

Власти подтвердили утечку…

Илья

Starlink от SpaceX получит $885…

Hexen Sage

Что такое ​бизнес-консьерж…

Сергей Леопольдович

«Яндекс.Еда» запустила доставку…

John Doe

Как Яндекс зажал сортир или бан…

Ilya Bogunov

«Одноклассники» запустили…

Максим Афанасьев

Как за минуту потерять клиента…

Станислав Калашников

«Кремниевая долина принимает…

Илья

Starlink от SpaceX получит $885…

Тим Пазухин

Госдума рассмотрела закон о…
null