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Разработчик продуктов для доставки и защиты контента Cloudflare выпустил бесплатный сервис веб-аналитики Cloudflare Web Analytics. Компания анаонсировала его в сентябре 2020 года, и теперь протестировать сервис могут все желающие.

Большинство сервисов отслеживают поведение пользователей в интернете, чтобы затем использовать эти данные для рекламы — взамен пользователи получают бесплатную аналитику.

В Cloudflare не поддерживают такой подход: задача компании — предоставить веб-аналитику каждому, у кого есть сайт, без ущерба для конфиденциальности его данных. «Мы не хотим знать, что вы делаете в интернете — это не наше дело», — говорят в компании.

Клиенты Cloudflare уже могли использовать аналитические сервисы компании, но для остальных это было затруднительно. Теперь чтобы воспользоваться сервисом, пользователям достаточно добавить фрагмент HTML на свой сайт.

Сервис позволяет отслеживать два параметра: просмотры страниц и посещения. Пользователи могут просматривать популярные страницы, страны, типы устройств и источники переходов.

Чтобы подключить сервис, пользователь должен ввести название сайта, затем скопировать скрипт и вставить его на сайте. Cloudflare рекомендует вставлять его перед закрывающим тегом </body> на страницах, которые пользователь хочет измерить.