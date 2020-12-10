Сервисы
Лиана Липанова

App Annie: россияне потратили на мобильные приложения $1,2 млрд в 2020 году Материал редакции

По количеству скачиваний в мире за январь-ноябрь лидирует TikTok, по тратам пользователей — Tinder.

13 комментариев
632 просмотра

Аналитики App Annie подвели итоги мобильного рынка за 2020 год, рассказали vc.ru в компании.

Расходы пользователей во всём мире на мобильные приложения по итогам года превысят $112 млрд, что на 25% больше, чем в 2019 году. Это станет новым годовым рекордом, ожидают в компании. Из них $81 млрд пользователи потратили на игры, а $31 млрд на остальные приложения.

Количество загрузок из App Store и Google Play превысит 130 млрд раз (+10% год к году): у игр 53 млрд скачиваний, у остальных приложений 77 млрд. На долю российских пользователей пришлось 5,1 млрд загрузок.

Количество загрузок игр в обоих магазинах приложений выросло на 40% год к году. В 2019 году рост скачиваний из Google Play составил 45%, из App Store — 30%. Самые популярными категориями в мире стали «Игры» и «Бизнес».

По количеству скачиваний в мире за январь-ноябрь 2020 года лидирует TikTok, по тратам пользователей — Tinder, по количеству активных пользователей в месяц за январь-октябрь 2020 года — Facebook.

Россияне потратили в приложениях $1,2 млрд. На первом месте по скачиваниям за 11 месяцев также TikTok, больше всего денег пользователи потратили во «ВКонтакте». В январе-октябре 2020 года больше всего активных пользователей среди россиян было в WhatsApp.

#новость #appannie #исследования

13 комментариев
1
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","appannie"], "comments": 13, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 185871, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 10 Dec 2020 11:54:28 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Техника
Программа для томографической реконструкции Smart Tomo Engine: разработка и тестирование на «Эльбрусе»
Сегодня расскажу сразу о двух любимых темах: компьютерной томографии (КТ) и отечественном процессоре «Эльбрус». Если…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexander Pesenka

2

табличек в нормальном качестве не завезли? вообще нечитаемо... 

Ответить

Gosoo Gosoo

1

Какой-то "бум" на втором месте по тратам. Впервые слышу вообще.
Ну ivi понятно, удобное приложение на телевизорах без андроида и возможности установить нормальный софт.
Кто такие "лайки" на 6 месте по скачиваниям? Тоже впервые вижу.

Ответить

Denis Bystruev

Gosoo
3

У вас просто, наверное, нет детей в возрасте 7–12 лет.

Likee — это альтернатива TikTok «для маленьких», сервис коротких видео, каким-то образом ставший популярным у детской аудитории. Запрещён в Индии.

Эти летом футболка Likee была желанным подарком ребёнку, а в прайс-листах аниматоров появились «дни рождения в стиле Likee».

Гид для родителей по соцсети Likee для журнала «Сноб»:

https://snob.ru/entry/188790

Ответить

Sergey Sergeychik

Gosoo
1

с Лайки думаю знакомы многие родители :) это что-то вроде детского Тиктока или инстаграмма.

А вот про Бум тоже не слышал.

Ответить

Sergey Redmi

Sergey
0

У меня трое детей, но про Лайки впервые слышу

Ответить

Denis Bystruev

Sergey
1

Повезло.

Ответить

Nikolay

Sergey
0

🙏 

Ответить

Бобер Бобров

Gosoo
1

Бум - это приложение для музыки вконтакте

Ответить

Люц Шнайдер

Gosoo
0

Boom —  это музыкальное приложение ВК. 

Ответить

101

0

Судя по приросту Zoom в россии, импортозамещение у нас в самом разгаре

Ответить

Nikolay Pomeschenko

101
0

Угу, мама для занятий покупает подписку Zoom с сентября. Но, качество связи неоч. Страдает (

Ответить

Nikolay Pomeschenko

0

Меня поразило, когда сын покупал Майнкрафт с моей карты, что Государство тут как тут: НДС 20% прихватило. 

Ответить

Эмилия Теплова

–1

Так, и почему эти деньги не у меня?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Эксперты обсудили катастрофу в культурных индустриях и запреты и запреты концертов и спектаклей
Трехтомное интерактивное исследование «Культура и культурные индустрии в РФ – 2020» было представлено информационным аг…
0
Skillbox
Подписан
Отписаться
Как флористика стала прибыльным бизнесом и новым трендом в образовании?
Небывалый интерес к цветочному бизнесу и появление широкого выбора редких цветений на российском рынке стали отличными…
1
Яндекс для бизнеса
Подписан
Отписаться
Видеоконструктор в Директе: как создать рекламный ролик быстро и без затрат
В марте 2020 года в Яндекс.Директе появился видеоконструктор — инструмент, который позволяет рекламодателям самостоятел…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Артём Трубович
за день
Вот они реалии комментаторов ВЦ.ру Все жестко хейтят Вайлдберриз, который предоставляет (пусть и не всегда идеально) сотням тысяч поставщиков возможность заработать реальные, честные деньги, а миллионам покупателей в…
«Звёзды носят их символику, а владельцев никто не знает»: главное из текста Forbes об основателях букмекера 1xBet
Airat Kafman
за неделю
Запускаю Яндекс.Еду на эмуляторе на компе с Windows XP и Celeron. Яндекс мне еще доплачивает.
«Яндекс» повышает цену в своих сервисах на iPhone

Комментарии

Kelerius

Плачут, опускают руки, но не…

Ольга Каптиева

Как применить теорию Jobs to be…

Дмитрий Цветков

До "Бизнес-молодости" была…

Pavel One

Плачут, опускают руки, но не…

Kelerius

Плачут, опускают руки, но не…

Александр Казанский

«Меня раздражает, когда перед…

Vasya Stark

«Звёзды носят их символику, а…

Kelerius

Плачут, опускают руки, но не…

Антон piter

Испытания прототипа Starship…

Ренат Зайдуллин

Рейды и уголовные дела: что…

Kelerius

Плачут, опускают руки, но не…

Валентин Федяков

Как мы сайт по доставке цветов…

Kelerius

Плачут, опускают руки, но не…

AeternaMens

Комната военных действий: как…

Кирилл Половинкин

Власти США в суде потребовали…

Pavel Natalia…

Цифры: Mail.ru Group впервые…

Stas Klymenko

Испытания прототипа Starship…

Anton Reut

The Korea Economic Daily…

Мария Одинцова

Как флористика стала прибыльным…

Sergey Osipov

WSJ: Airbnb повысила оценку с…
null