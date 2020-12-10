По количеству скачиваний в мире за январь-ноябрь лидирует TikTok, по тратам пользователей — Tinder.

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Аналитики App Annie подвели итоги мобильного рынка за 2020 год, рассказали vc.ru в компании.

Расходы пользователей во всём мире на мобильные приложения по итогам года превысят $112 млрд, что на 25% больше, чем в 2019 году. Это станет новым годовым рекордом, ожидают в компании. Из них $81 млрд пользователи потратили на игры, а $31 млрд на остальные приложения.

Количество загрузок из App Store и Google Play превысит 130 млрд раз (+10% год к году): у игр 53 млрд скачиваний, у остальных приложений 77 млрд. На долю российских пользователей пришлось 5,1 млрд загрузок.

Количество загрузок игр в обоих магазинах приложений выросло на 40% год к году. В 2019 году рост скачиваний из Google Play составил 45%, из App Store — 30%. Самые популярными категориями в мире стали «Игры» и «Бизнес».

По количеству скачиваний в мире за январь-ноябрь 2020 года лидирует TikTok, по тратам пользователей — Tinder, по количеству активных пользователей в месяц за январь-октябрь 2020 года — Facebook.