Россияне потратили на мобильные приложения $1,2 млрд в 2020 году — App Annie Материал редакции
По количеству скачиваний в мире за январь-ноябрь лидирует TikTok, по тратам пользователей — Tinder.
Аналитики App Annie подвели итоги мобильного рынка за 2020 год, рассказали vc.ru в компании.
Расходы пользователей во всём мире на мобильные приложения по итогам года превысят $112 млрд, что на 25% больше, чем в 2019 году. Это станет новым годовым рекордом, ожидают в компании. Из них $81 млрд пользователи потратили на игры, а $31 млрд на остальные приложения.
Количество загрузок из App Store и Google Play превысит 130 млрд раз (+10% год к году): у игр 53 млрд скачиваний, у остальных приложений 77 млрд. На долю российских пользователей пришлось 5,1 млрд загрузок.
Количество загрузок игр в обоих магазинах приложений выросло на 40% год к году. В 2019 году рост скачиваний из Google Play составил 45%, из App Store — 30%. Самые популярными категориями в мире стали «Игры» и «Бизнес».
По количеству скачиваний в мире за январь-ноябрь 2020 года лидирует TikTok, по тратам пользователей — Tinder, по количеству активных пользователей в месяц за январь-октябрь 2020 года — Facebook.
Россияне потратили в приложениях $1,2 млрд. На первом месте по скачиваниям за 11 месяцев также TikTok, больше всего денег пользователи потратили во «ВКонтакте». В январе-октябре 2020 года больше всего активных пользователей среди россиян было в WhatsApp.
Какой-то "бум" на втором месте по тратам. Впервые слышу вообще.
Ну ivi понятно, удобное приложение на телевизорах без андроида и возможности установить нормальный софт.
Кто такие "лайки" на 6 месте по скачиваниям? Тоже впервые вижу.
У вас просто, наверное, нет детей в возрасте 7–12 лет.
Likee — это альтернатива TikTok «для маленьких», сервис коротких видео, каким-то образом ставший популярным у детской аудитории. Запрещён в Индии.
Эти летом футболка Likee была желанным подарком ребёнку, а в прайс-листах аниматоров появились «дни рождения в стиле Likee».
Гид для родителей по соцсети Likee для журнала «Сноб»:
с Лайки думаю знакомы многие родители :) это что-то вроде детского Тиктока или инстаграмма.
А вот про Бум тоже не слышал.
У меня трое детей, но про Лайки впервые слышу
Судя по приросту Zoom в россии, импортозамещение у нас в самом разгаре
Угу, мама для занятий покупает подписку Zoom с сентября. Но, качество связи неоч. Страдает (
Меня поразило, когда сын покупал Майнкрафт с моей карты, что Государство тут как тут: НДС 20% прихватило.
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