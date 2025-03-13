В бета-версии WhatsApp* появилась группировка ответов на сообщения в цепочки

Их можно просматривать отдельно от всего чата. На функцию обратило внимание издание WABetaInfo. Она появилась в бета-версии мессенджера для Android, но пока недоступна для тестирования.Ответы на одни и те же сообщения объединяются в единую цепочку, которую можно просмотреть отдельно от всего чата.Издание полагает, что цепочки сообщений будут доступны как в личных, так и в групповых чатах. Когда функция может появиться в стабильной версии WhatsApp*, неизвестно.Скриншот WABetaInfo*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. #новости #whatsapp