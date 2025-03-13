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Артур Томилко
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В бета-версии WhatsApp* появилась группировка ответов на сообщения в цепочки

Их можно просматривать отдельно от всего чата.

  • На функцию обратило внимание издание WABetaInfo. Она появилась в бета-версии мессенджера для Android, но пока недоступна для тестирования.
  • Ответы на одни и те же сообщения объединяются в единую цепочку, которую можно просмотреть отдельно от всего чата.
  • Издание полагает, что цепочки сообщений будут доступны как в личных, так и в групповых чатах. Когда функция может появиться в стабильной версии WhatsApp*, неизвестно.
Скриншот WABetaInfo
Скриншот WABetaInfo

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

#новости #whatsapp

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