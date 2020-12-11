Друзья, около часа назад мы зафиксировали недоступность. Приносим извинения, что не оповестили своевременно, все силы брошены на возобновление.



Проблема на сетевом оборудовании. Сейчас ведем восстановительные работы. По времени: до 60 минут с текущего момента, стараемся быстрее.