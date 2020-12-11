Сервисы
Таня Боброва

В работе хостинга Timeweb произошёл сбой — пользователи жалуются на проблемы с загрузкой сайтов Материал редакции

Компания обещает всё починить в ближайшее время.

1 комментарий
181 просмотр

Около 16:00 мск 11 декабря в работе хостинга Timeweb произошёл сбой, пожаловались пользователи.

Евгений Доронин @EvgeniyDoronin
@Timeweb ужас ужасный, у меня все клиенты телефон оборвали, ни у кого не работают проекты(((
Сергей Решетников @reshetsergej
@Timeweb Да. Всё лежит полтора часа (с 16 часов МСК). И техподдержка недоступна!
Diman21 @mallon_lawliet
Идеальное завершение 2020 года, это когда падают все Data-центры Timeweb и все сайты, что ты разрабатывал последние 5 лет, ложатся в один миг :)

В компании подтвердили неполадки и обещали всё исправить в течение часа. В Timeweb отметили, что все данные сохранены, проблема на сетевом оборудовании.

Timeweb @Timeweb
Друзья, около часа назад мы зафиксировали недоступность. Приносим извинения, что не оповестили своевременно, все силы брошены на возобновление.

Проблема на сетевом оборудовании. Сейчас ведем восстановительные работы. По времени: до 60 минут с текущего момента, стараемся быстрее.

#новость #сбои

Спасибо за наводку Павел Столяров
1 комментарий
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Павел Столяров", "author_type": "self", "tags": ["\u0441\u0431\u043e\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 186496, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 11 Dec 2020 16:50:21 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий Накачай стартап
Популярные
По порядку

Валентин Баранов

0

В очередной раз напомню всем пострадавшим про важность ВНЕШНИХ бэкапов. Только в этом случае вы сможете экстренно развернуть сайт в другом месте, если с вашим хостингом что-то случится.

Разумеется, при условии что домен вы регистрировали напрямую у регистратора, а не у того же хостера.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Якутский акселератор “Б8” проведет Demo day для российских и зарубежных инвесторов
Checkaso
Подписан
Отписаться
День рождения Checkaso. Наш прорыв за год в цифрах
Нам официально стукнул год! Что это значит? С одной стороны, мы еще достаточно молоды, чтобы быть амбициозными и желать…
0
Русская Медиагруппа
Подписан
Отписаться
Как собрать 55 миллионов просмотров за 3 дня. Роль селебрити-маркетинга в продвижении. Кейс «Русской Медиагруппы»
Селебрити-маркетинг, задействование публичных персон в продвижении известны практически с самого рассвета развития рекл…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Галан
за день
Можно подумать йогурты делают из красивых. Очередной маркетинговый ход.
Danone выпустит линейку йогуртов Good Save — их сделают из слишком «некрасивых» для магазинов фруктов
Airat Kafman
за неделю
Запускаю Яндекс.Еду на эмуляторе на компе с Windows XP и Celeron. Яндекс мне еще доплачивает.
«Яндекс» повышает цену в своих сервисах на iPhone

Комментарии

Константин Рогов

«Тинькофф» и зарплаты: банк…

Константин Рогов

«Тинькофф» и зарплаты: банк…

Валентин Баранов

В работе хостинга Timeweb…

Mike Tat

Хостинг Timeweb не работает…

why don t you get…

Хостинг Timeweb не работает…

Егор Тарасов

Магазин неофициальных…

Denn Loginov

500 ошибка :(

Николай Виноградов

Выжить в саванне: почему…

Giant Schlong

Диванный футуролог: контент в…

Sergey Kuznetsov

Хостинг Timeweb не работает…

Константин Рогов

Официальный и «серый» WhatsApp…

Оксо

Выжить в саванне: почему…

Николай Виноградов

Выжить в саванне: почему…

Вел Колдин

«Шансы на выживание 40-50…

Bobo Momo

«Шансы на выживание 40-50…

ur spam

Магазин неофициальных…

Hexen Sage

UpWork или Linkedin: как…

Mike Tat

Хостинг Timeweb не работает…

Оксо

Выжить в саванне: почему…

why don t you get…

«Шансы на выживание 40-50…
null