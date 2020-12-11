В работе хостинга Timeweb произошёл сбой — пользователи жалуются на проблемы с загрузкой сайтов Материал редакции
Компания обещает всё починить в ближайшее время.
1 комментарий
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Около 16:00 мск 11 декабря в работе хостинга Timeweb произошёл сбой, пожаловались пользователи.
В компании подтвердили неполадки и обещали всё исправить в течение часа. В Timeweb отметили, что все данные сохранены, проблема на сетевом оборудовании.
Спасибо за наводку Павел Столяров
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1 комментарий Накачай стартап
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В очередной раз напомню всем пострадавшим про важность ВНЕШНИХ бэкапов. Только в этом случае вы сможете экстренно развернуть сайт в другом месте, если с вашим хостингом что-то случится.
Разумеется, при условии что домен вы регистрировали напрямую у регистратора, а не у того же хостера.
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