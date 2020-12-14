Сервисы
Таня Боброва

В работе сервисов Google произошёл массовый сбой: не работают «Документы», Gmail, YouTube и другие Материал редакции

С проблемами столкнулись пользователи из разных стран, в том числе из России.

138 комментариев
15 712 просмотров

Днём 14 декабря в работе сервисов Google произошёл сбой, в частности, не открываются «Документы», «Таблицы», Gmail, пожаловались пользователи. Проблемы затронули и редакторов vc.ru.

Скриншот vc.ru
Мікола @Eudakimau
В работе сервисов Google возник сбой. Недоступен YouTube, с перебоями работает почта Gmail.

upd: сбои также в Google Drive, Google Play и всех прочих основных сервисов компании.
свічка @svecha62
Youtube, Drive, Gmail и другие сервисы Google временно не работают. Произошел сбой, причина пока неизвестна.

По данным Downdetector на 14:46 мск, на сбой в YouTube пожаловались более 28 тысяч человек. Проблемы наблюдаются в основном в Европе, сбой также затронул Москву, Санкт-Петербург и другие российские города.

В Google пока не сообщили о причинах сбоя и когда ситуация изменится. На странице с данными о состоянии сервисов компании на 15:20 мск указано, что не работают все службы.

Редактор vc.ru заметил, что при загрузке сайтов в режиме инкогнито сервисы работают. Пользователи также указывают на это.

Litreev Says
Проблема в сбое в одном из корневых датацентров Google в Атланте — сервисы Google Account упали и утянули за собой всё остальное. Если пользоваться сервисами Google анонимно и не пытаться войти в учётную запись, то работать будет (но тоже так себе).

#новость #сбои #google

138 комментариев
1
34
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139 комментариев Накачай стартап
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Quazar Dream

35

Спб . Перестал деградировать на ютубе . От неожиданность начал читать книгу . 10/10

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Roman Nenznaskiy

Quazar
8

Не переживайте. Сейчас всё исправят и сможете вернуться в стабильное Вегетативное состояние. 

Ответить

Вася Пражкин

Quazar
0

Читать книгу? Лишь бы не работать..

Ответить

Maxim Lialin

28

Истинно вам говорю. Наступают последние дни)
К 31му декабря ждём нашествие инопланетян, вспышку на Солнце и закрываем эту историю под названием «Земля» =)

Ответить

Олег Король

Maxim
5

Скорее б уже

Ответить

Anton Gamskiy

Maxim
3

Вряд ли инопланетяне живут по придуманному на Земле календарю. Даже если они знают о нём, скорее всего, они не в курсе, что со времён постройки пирамид / последнего визита к ацтекам его поменяли и несколько раз перенесли дату начала года.

Ответить

Jenik Fed

Anton
0

Так ведь не важно по какому календарю живут они.

Ответить

DMORE

16

Ни почта, ни доки, ни ютабчик не робят (Пермь)

Ответить

Martin Holbrook

13

Мир - У нас сервисы не работают, что случилось?
Google - У нас порядок, посмотрите график

Ответить

Сергей Ермилов

11

Google лежит, Youtube лежит, пойду и я полежу.

Ответить

Сергей Ермилов

9

Google Docs валяются

Ответить

Runciter

Сергей
5

Пздц

Ответить

Антон Рязанцев

Сергей
3

+, я тоже испугался сначала что с инетом что-то не так. 

Ответить

Силовой пёс_анон

8

2020 перестань. В пятницу тайм веб лежал, теперь гугл

Ответить

Anton Larchenkov

Силовой
1

Нормально вы Google опустили сейчас )

Ответить

Dmitry Taynov

8

Что-то с авторизацией у них. Если под гостем идти на ютуб, все ок.

Ответить

Виталий Гололобов

Dmitry
0

Спасибо тебе, мил человек. Пойду дальше в ютубчике деградировать)))

Ответить

Dmitry Taynov

Виталий
0

Рад, что не один такой :)

Ответить

Tasha Beliaeva

Dmitry
0

ну хоть Ютуб спасен хаха

Ответить

Антон Будников

8

Лишь бы PornHub теперь выдержал.

Ответить

Victoria Soot

7

Совпадение?) 

Ответить

Anton Gamskiy

6

Не выдержали нагрузки Cyberpunk 2077

Ответить

Дмитрий Прохоров

6

Подождите, матрица обновляется

Ответить

Глеб К.

6

В такие моменты не хочется ругаться на IT-корпорации, потому что понимаешь, как мы стали зависимы от их сервисов и приложений. #ГуглЖиви.

Ответить

Yusuf Abdullaev

6

В режиме инкогнито все работает, проблема связана с аккаунтами

Ответить

Dmitry Filonov

Yusuf
0

Да, с аккаунтами. В Safari где не залогинен открывается все, а в Хроме хрен

Ответить

Михаил Васильченко

4

Сбой матрицы

Ответить

Montana

Михаил
6

Тысячам сотрудников теперь приходится работать а не видосики смотреть

Ответить

Артём Свяжин

Montana
2

не, они в остальные соцсети побежали жаловаться, что работать надо :D

Ответить

Anna Smirnova

Montana
2

для работы тоже гугл нужен

Ответить

Местный

Anna
0

Это кому как. 

Ответить

Бы Дло

Montana
0

На картинке выше - сотрудник гугла?

Ответить

Artem Petrenkov

Михаил
0

На Ютуб можно зайти из-под Инкогнито.

Ответить

Сергей Исаков

5

Жду статью через два дня о трафике в Яндекс.Эфире и МейлДокументах 

Ответить

Влад Петров

5

Москва. Все сервисы кроме поиска лежат. 

Ответить

Владислав Муравьёв

5

Сижу, работаю, музыку Ютуб слушаю спокойно, и тут вдруг смэрть

Ответить

Ilya Brin

5

ЯМыГугл

Ответить

Олег Павлов

4

Ответственность на себя взял Роскомнадзор :D

Ответить

Andrei Bodakin

4

2020 остановись!

Ответить

Сергей Жуковский

4

Ну всё. Пойду гляну что на улице происходит.

Ответить

Aleksandr Starcev

3

Угораздило меня делать презентацию в гугл доках именно в этим минуты!(

Ответить

Ольга Норд

Aleksandr
3

Боль(

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

Aleksandr
0

надо почаще нажимать Ctrl+S

Ответить

Андрей Васильев

3

Молдова.
Не могу посмотреть новый клип моргенштерна((

Ответить

Влад Петров

Андрей
0

А это кто?

Ответить

Андрей Васильев

Влад
7

Не знаю, вот и пытаюсь посмотреть...

Ответить

Olga Romanova

Андрей
0

=))))

Ответить

Pavel One

Влад
2

Молдова это государство в Восточной Европе

Ответить

Андрей Васильев

Pavel
1

Не называйте нас государством.
Мы - негордая республика.

Ответить

Andrey

3

Еще один довод в пользу того, что полностью в онлайн переходить нельзя. Жесткий диск наше все)

Ответить

Денис Николаев

Andrey
0

Как только всё восстановится сделаю бэкап на свой HDD (1 ТБ) от ноута в который я засунул SSD

Ответить

Ренат Зайдуллин

Andrey
0

Наше всё - дублирование данных на жестком и в облаке, так как полететь может все что угодно.

Ответить

Сж

3

Поднял голову, увидел небо. Я живой.

Ответить

Rauan Karibzhanov

2

В Алмате тоже ничего не доступно(

Ответить

Evgenia Ivanova

2

Волгоград передаёт привет)

Ответить

Алексей Аржаков

2

Вот оно че А я дуиал что с интернетом опять не так

Ответить

Евгений Бакулин

Алексей
0

В том-то и дело, что Интернет работает, с другими приложениями проблем нет

Ответить

Евгений Бакулин

Алексей
0

В том-то и дело, что Интернет работает, с другими приложениями проблем нет

Ответить

Alex Ston

2

Ютюб пал

Ответить

Maksim Kachur

2

А у меня началось с Google Drive File Stream. Я чот сначала не понял прикола о том, что моя учётная запись не существует...

Ответить

Азим Баходуров

2

Есть такое, думал с инетом траблы, но тут новость в vc приходит

Ответить

Дмитрий Шепелёв

2

Якутск тоже отвалился

Ответить

Nikita Ermilov

2

Ребёнок рыдает, YouTube недоступен ((((

Ответить

Максим Холоденко

2

Владивосток - все легло

Ответить

Ilya Z

1

Не авторизоваться на Gmail в данный момент (СПб)

Ответить

Ed Lee

1

В Украине тоже лежат сервисы

Ответить

Eugene Danilov

1

suka как невовремя

Ответить

Вячеслав

1

Казахстан

Ответить

Михаил Гладченко

1

Так и надо вам тупые пиндосы! Не получите больше наших личных данных!
Ро
Си
Я!

Ответить

Dmitriy Slinkov

1

Слава яйцам в мире есть еще и мессенджеры))

Ответить

Максим Холоденко

1

поиск работает, авторизация через гугл легла..

Ответить

Дмитрий Шепелёв

1

Гугл забыл продлить хостинг 😂 типа извините пацаны.

Ответить

Yurchenko Mykola

1

В Польше сервисы гугла тоже не работают. Ошибка то 404 то 500.

Ответить

Илья Шишкунов

Yurchenko
0

Удваиваю, Краков, ничего не работает вообще 

Ответить

Паша Ищук

1

Радуйтесь..хоть от мониторов оторветесь и вокруг посмотрите)))  погнали гулять...))

Ответить

Андрей Павлов

1

Без авторизации, кстати, все работает. 

Ответить

Денис Сафонов

1

Проблемы конкретно с авторизацией. Поэтому, открываем Инкогнито и смотрим там ютуб, пока не поправят)) 

Ответить

Юлия Вар'ятка

0

Кипр без Gmail и всех их поддержек... У меня онлайн экзамены на носу... пипец

Ответить

Michael Wylsakom

0

Даже хром сегодня лагает. Казалось бы.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Michael
1

Так он собранную инфу (что смотрели, какие пароли сохранили, что нажимали на клавиатуре и пр.) - отправляет на те же самые сервера.

Ответить

Боковой дебаркадер

0

Опять наши хакеры?

Ответить

Anton Utehin

0

В Самаре тоже все лежит

Ответить

Оля Королёва

0

интернет прилёг отдохнуть

Ответить

Tasha Beliaeva

0

В СПб только поиск работает. Диск, доки, Ютуб и саппорт даже лежат. 

Ответить

Евгений Батищев

0

Через азиатский VPN работает.
РФ - не работает.
Германия - не работает.

Ответить

Сергей Климанов

Евгений
0

Евгений, можешь подсказать через какой vpn у тебя работает ? 

Ответить

m*xtrape

0

Нипоработать :(

Ответить

Никита Шибанов

0

Проще написать, что работает: поиск, карты и переводчик)

Ответить

Igor Shkarin

0

Угу, главная не открывается. Но стрим продолжается.

Ответить

Георгий Владимирович

0

Упали все сервисы, кроме поисковика.
Все, нас накрыли колпаком из фольги)

Ответить

Баклажан Ярославич

0

Все сервисы лежат.
И на пк, и на телефоне, только поиск работает (Якт)

Ответить

Александр Утемов

0

Совсем уже, мне вечером Лапенко смотреть вообще-то

Ответить

Мила Гасанова

0

Вот в такой момент понимаешь что будет если свет выключить ....)))))

Ответить

Eugene Key

0

Не только в Европе, в Азии, точнее на Филиппинах также

Ответить

Сергей Комлев

0

Это фиаско.

Ответить

Millenium 050

0

Интересно, как много денег потеряет корпорация из-за этого

Ответить

Ренат Зайдуллин

Millenium
0

На пару дней поднимут ставки в рекламе и все.

Ответить

Ренат Зайдуллин

0

Подождем, что уж. Хорошо что сильно срочного ничего не завязано у нас на них.

Ответить

Антон Силинский

0

У нас тоже лежит все. Короче, кто то, как в той старой шутке: "Написал "Гугл" в Гугле"

Ответить

Olga Romanova

0

Работа встала 

Ответить

Zuko Yuppi

0

Т.Майор фаервол натягивает

Ответить

Колоссальный Никита

Zuko
0

Ну в Европах тоже упало как бы ).

Ответить

Евгений Бакулин

0

Гугл диск работает, в папки нормально захожу, но при попытке открыть таблицу - фиг вам!

Ответить

Мирон Асанов

0

В Казахстане так же...

Ответить

Sergei Tikson

0

А я уже решил что GMAIL опять Thunderbird заблокировал.

Ответить

Aleksandr Starcev

0

Ладно, чо, перекур пацаны) 

Ответить

Антон Иванов

0

Все упало. Сначала timeweb, теперь Google, что дальше ?

Ответить

Михаил Иванов

Антон
0

Дальше Яндекс

Ответить

Eduard Karevo

0

Всё легло,Германия 

Ответить

Павел Меликов

0

все лежит (Ютуб и все гугл сервсисы) (Минеральные Воды)

Ответить

Сергей Устинов

0

в Австралии все лежит, кроме поиска

Ответить

Artem Kaluzhnyi

0

почта не открывается. на компе говорит что почты не существует

Ответить

Андрей Павлов

0

Все сервисы лежат, ладно успел на ютубе открыть прохождение киберпанка, пока показывает. 

Ответить

Действующий Никита

0

Краснодар. Почта и ютуб не пашут.

Ответить

Юлия Игнатова

0

Как жить без падлов в великом султане? Вся жизнь под откос🤦‍♀️

Ответить

Денис Николаев

0

Синий трактор и Милана, плачут в сторонке. 

Ответить

Daniel Kovekh

0

Ага, не рубит нигде

Ответить

Green

0

На минуточку подумал, что меня из партнёрки удалили. А нет, это gmail лёг

Ответить

Olga Romanova

0

гугл тоже устал и хочет нового года и праздников. а не вот это вот все

Ответить

Андрей Васильев

0

С VPN штатовским тоже не работает.
Это чипизация населения началась?

Ответить

Stas Staritsyn

0

Мини-конец света😂

Ответить

Костя Соломяний

0

Весело однако

Ответить

Илья Булавин

0

support.google тоже не работает)
а поиск работает)

Ответить

Дмитрий Халеминец

0

Через режим инкогнито заходит нормально на Ютуб! Пользуйтесь

Ответить

Tasha Beliaeva

0

ох, головы полетят в Гугле сегодня. стримчик бы xD

Ответить

Sergei Tikson

0

через несколько часов :)

Ответить

Любовь Меньшикова

0

АААААААААААААААААААА

Ответить

Olga Romanova

0

обычный понедельник 2020

Ответить

Gg Izi

0

youtube  можете открыть в режиме инкогнито все будет работать 

Ответить

Вася Пражкин

0

А прикиньте, сейчас из Гугла скажут - извиняйте чуваки, у нас сервера полетел, бакапов мы не делали. Вернее делали, но не проверяли, нет их, короче. Всем хорошего рабочего дня и вот вам ролик от будущей депрессии!

Ответить

Михаил Иванов

0

Что то видимо криво сделали. Вот такой итог. Ждите и займитесь чем-то более полезным, чем втыкать в комп. Например приберитесь в комнате. 

Ответить

m1nuv8

0

Бывают вещи пострашнее :-\

Ответить

Danis Abdullin

0
Ответить

Андрей Васильев

0

Слава Богу, в инкогнито можно продолжать наслаждаться жизнью

Ответить

Евгений Рогов

–1

Вот что теле2 выдаёт на Гугл.ком

Ответить

Ольга Норд

Евгений
0

странно, в реестре на https://eais.rkn.gov.ru/ ничего пока нет

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

–1

нАм НеНУжнЫ НацИОнаЛьНыЕ серВИСы 😂🤣😂🤣

Ответить

Михаил Иванович

–1

Одновременно с этим Навальный выпустил новое расследование на Ютубе. Совпадение?

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