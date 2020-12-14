В работе сервисов Google произошёл массовый сбой: не работают «Документы», Gmail, YouTube и другие Материал редакции
С проблемами столкнулись пользователи из разных стран, в том числе из России.
Днём 14 декабря в работе сервисов Google произошёл сбой, в частности, не открываются «Документы», «Таблицы», Gmail, пожаловались пользователи. Проблемы затронули и редакторов vc.ru.
По данным Downdetector на 14:46 мск, на сбой в YouTube пожаловались более 28 тысяч человек. Проблемы наблюдаются в основном в Европе, сбой также затронул Москву, Санкт-Петербург и другие российские города.
В Google пока не сообщили о причинах сбоя и когда ситуация изменится. На странице с данными о состоянии сервисов компании на 15:20 мск указано, что не работают все службы.
Редактор vc.ru заметил, что при загрузке сайтов в режиме инкогнито сервисы работают. Пользователи также указывают на это.
Спб . Перестал деградировать на ютубе . От неожиданность начал читать книгу . 10/10
Не переживайте. Сейчас всё исправят и сможете вернуться в стабильное Вегетативное состояние.
Истинно вам говорю. Наступают последние дни)
К 31му декабря ждём нашествие инопланетян, вспышку на Солнце и закрываем эту историю под названием «Земля» =)
Вряд ли инопланетяне живут по придуманному на Земле календарю. Даже если они знают о нём, скорее всего, они не в курсе, что со времён постройки пирамид / последнего визита к ацтекам его поменяли и несколько раз перенесли дату начала года.
Мир - У нас сервисы не работают, что случилось?
Google - У нас порядок, посмотрите график
Google Docs валяются
Что-то с авторизацией у них. Если под гостем идти на ютуб, все ок.
Спасибо тебе, мил человек. Пойду дальше в ютубчике деградировать)))
В режиме инкогнито все работает, проблема связана с аккаунтами
Да, с аккаунтами. В Safari где не залогинен открывается все, а в Хроме хрен
Сбой матрицы
не, они в остальные соцсети побежали жаловаться, что работать надо :D
для работы тоже гугл нужен
Угораздило меня делать презентацию в гугл доках именно в этим минуты!(
Молдова.
Не могу посмотреть новый клип моргенштерна((
А это кто?
Не знаю, вот и пытаюсь посмотреть...
Еще один довод в пользу того, что полностью в онлайн переходить нельзя. Жесткий диск наше все)
Как только всё восстановится сделаю бэкап на свой HDD (1 ТБ) от ноута в который я засунул SSD
Наше всё - дублирование данных на жестком и в облаке, так как полететь может все что угодно.
Вот оно че А я дуиал что с интернетом опять не так
В том-то и дело, что Интернет работает, с другими приложениями проблем нет
В том-то и дело, что Интернет работает, с другими приложениями проблем нет
А у меня началось с Google Drive File Stream. Я чот сначала не понял прикола о том, что моя учётная запись не существует...
Так и надо вам тупые пиндосы! Не получите больше наших личных данных!
Ро
Си
Я!
В Польше сервисы гугла тоже не работают. Ошибка то 404 то 500.
Радуйтесь..хоть от мониторов оторветесь и вокруг посмотрите))) погнали гулять...))
Проблемы конкретно с авторизацией. Поэтому, открываем Инкогнито и смотрим там ютуб, пока не поправят))
Кипр без Gmail и всех их поддержек... У меня онлайн экзамены на носу... пипец
Даже хром сегодня лагает. Казалось бы.
Так он собранную инфу (что смотрели, какие пароли сохранили, что нажимали на клавиатуре и пр.) - отправляет на те же самые сервера.
Через азиатский VPN работает.
РФ - не работает.
Германия - не работает.
Упали все сервисы, кроме поисковика.
Все, нас накрыли колпаком из фольги)
Все сервисы лежат.
И на пк, и на телефоне, только поиск работает (Якт)
Интересно, как много денег потеряет корпорация из-за этого
Подождем, что уж. Хорошо что сильно срочного ничего не завязано у нас на них.
У нас тоже лежит все. Короче, кто то, как в той старой шутке: "Написал "Гугл" в Гугле"
Т.Майор фаервол натягивает
Гугл диск работает, в папки нормально захожу, но при попытке открыть таблицу - фиг вам!
Все упало. Сначала timeweb, теперь Google, что дальше ?
Все сервисы лежат, ладно успел на ютубе открыть прохождение киберпанка, пока показывает.
А прикиньте, сейчас из Гугла скажут - извиняйте чуваки, у нас сервера полетел, бакапов мы не делали. Вернее делали, но не проверяли, нет их, короче. Всем хорошего рабочего дня и вот вам ролик от будущей депрессии!
Что то видимо криво сделали. Вот такой итог. Ждите и займитесь чем-то более полезным, чем втыкать в комп. Например приберитесь в комнате.
Вот что теле2 выдаёт на Гугл.ком
Одновременно с этим Навальный выпустил новое расследование на Ютубе. Совпадение?
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