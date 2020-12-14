С проблемами столкнулись пользователи из разных стран, в том числе из России.

{"id":187142,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/187142-v-rabote-servisov-google-proizoshel-massovyy-sboy-ne-rabotayut-dokumenty-gmail-youtube-i-drugie","title":"\u0412 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432 Google \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u0451\u043b \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0431\u043e\u0439: \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u00ab\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b\u00bb, Gmail, YouTube \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/187142-v-rabote-servisov-google-proizoshel-massovyy-sboy-ne-rabotayut-dokumenty-gmail-youtube-i-drugie","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/187142-v-rabote-servisov-google-proizoshel-massovyy-sboy-ne-rabotayut-dokumenty-gmail-youtube-i-drugie&title=\u0412 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432 Google \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u0451\u043b \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0431\u043e\u0439: \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u00ab\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b\u00bb, Gmail, YouTube \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/187142-v-rabote-servisov-google-proizoshel-massovyy-sboy-ne-rabotayut-dokumenty-gmail-youtube-i-drugie&text=\u0412 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432 Google \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u0451\u043b \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0431\u043e\u0439: \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u00ab\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b\u00bb, Gmail, YouTube \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/187142-v-rabote-servisov-google-proizoshel-massovyy-sboy-ne-rabotayut-dokumenty-gmail-youtube-i-drugie&text=\u0412 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432 Google \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u0451\u043b \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0431\u043e\u0439: \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u00ab\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b\u00bb, Gmail, YouTube \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/187142-v-rabote-servisov-google-proizoshel-massovyy-sboy-ne-rabotayut-dokumenty-gmail-youtube-i-drugie","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0412 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432 Google \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u0451\u043b \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0431\u043e\u0439: \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u00ab\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b\u00bb, Gmail, YouTube \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435&body=https:\/\/vc.ru\/services\/187142-v-rabote-servisov-google-proizoshel-massovyy-sboy-ne-rabotayut-dokumenty-gmail-youtube-i-drugie","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 15 712 просмотров

Днём 14 декабря в работе сервисов Google произошёл сбой, в частности, не открываются «Документы», «Таблицы», Gmail, пожаловались пользователи. Проблемы затронули и редакторов vc.ru.

Скриншот vc.ru

Мікола @Eudakimau В работе сервисов Google возник сбой. Недоступен YouTube, с перебоями работает почта Gmail.



upd: сбои также в Google Drive, Google Play и всех прочих основных сервисов компании.

свічка @svecha62 Youtube, Drive, Gmail и другие сервисы Google временно не работают. Произошел сбой, причина пока неизвестна.

По данным Downdetector на 14:46 мск, на сбой в YouTube пожаловались более 28 тысяч человек. Проблемы наблюдаются в основном в Европе, сбой также затронул Москву, Санкт-Петербург и другие российские города.

В Google пока не сообщили о причинах сбоя и когда ситуация изменится. На странице с данными о состоянии сервисов компании на 15:20 мск указано, что не работают все службы.

Редактор vc.ru заметил, что при загрузке сайтов в режиме инкогнито сервисы работают. Пользователи также указывают на это.