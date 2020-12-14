Список: чем можно заменить сервисы для работы от Google Материал редакции
Альтернативы для Gmail, «Google Документов» и других инструментов.
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14 декабря в работе сервисов Google произошёл массовый сбой: не работали «Документы», «Таблицы», Gmail, Drive, YouTube и другие.
Собрали список инструментов для работы, которыми можно заменить сервисы Google.
Google Meet
Хранилище «Google Диск»
- Dropbox.
- OneDrive.
- «Яндекс.Диск».
«Документы», «Таблицы», «Презентации»
- Сервисы Microsoft Office Online.
- Инструменты для организации баз знаний Airtable или Slite.
- Сервис для организации заметок и документов в команде Notejoy.
- Инструмент для создания документов на основе drag'n'drop Airstory.
«Заметки»
Google Maps
- «Яндекс.Карты»
- «2ГИС».
- Десктопный Here WeGo.
- Maps.me для смартфонов.
Gmail
- «Яндекс.Почта».
- «Почта Mail.ru».
- Outlook.
- Fastmail.
- Похожим на Gmail по интерфейсу ProtonMail, ориентированным на защиту конфиденциальности.
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