Сервисы
Лиана Липанова

Список: чем можно заменить сервисы для работы от Google Материал редакции

Альтернативы для Gmail, «Google Документов» и других инструментов.

1 комментарий
221 просмотр

14 декабря в работе сервисов Google произошёл массовый сбой: не работали «Документы», «Таблицы», Gmail, Drive, YouTube и другие.

Собрали список инструментов для работы, которыми можно заменить сервисы Google.

Google Meet

  • Skype.
  • Zoom.
  • Видеозвонки есть также в корпоративных мессенджерах Slack и Microsoft Teams.
  • Платформа Jitsi без сквозного шифрования, но с открытым исходным кодом. Её можно запустить на локальном сервере, чтобы улучшить конфиденциальность.

Хранилище «Google Диск»

«Документы», «Таблицы», «Презентации»

  • Сервисы Microsoft Office Online.
  • Инструменты для организации баз знаний Airtable или Slite.
  • Сервис для организации заметок и документов в команде Notejoy.
  • Инструмент для создания документов на основе drag'n'drop Airstory.

«Заметки»

Google Maps

Gmail

#google

1 комментарий
8
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Quazar Dream
за день
Спб . Перестал деградировать на ютубе . От неожиданность начал читать книгу . 10/10
В работе сервисов Google произошёл массовый сбой: не работают «Документы», Gmail, YouTube и другие
Airat Kafman
за неделю
Запускаю Яндекс.Еду на эмуляторе на компе с Windows XP и Celeron. Яндекс мне еще доплачивает.
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