О причине неполадок в компании пока не сообщили.

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Пользователи сообщили в Twitter, что работа «Документов», Gmail, YouTube и других сервисов Google начала восстанавливаться после сбоя. По данным Downdetector на 16:10 мск, на проблемы с загрузкой сервисов жалуется незначительное число пользователей.

Tom Warren @tomwarren Gmail, YouTube, Stadia, and other Google services seem to be coming back to life after a widespread authentication outage affecting Google Accounts

𝕁𝕖𝕟𝕟𝕚𝕗𝕖𝕣 𝔽𝕠𝕣𝕤𝕓𝕖𝕣𝕘 @jftech1 Google services are either slowly coming back or are fully operational. 🤞🏼

На странице с данными о состоянии сервисов компании говорится, что проблемы с сервисами решены «для подавляющего большинства затронутых пользователей». В YouTube также сообщили, что восстановили доступ.

TeamYouTube @TeamYouTube Update -- We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://twitter.com/TeamYouTube/status/1338456029084999681

Google в России сообщила, что компания знает о проблеме и разбирается в ситуации. О причинах сбоя не сообщается. Сбой в работе всех сервисов Google произошёл днём 14 декабря и продлился около часа.