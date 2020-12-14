Gmail, YouTube и другие сервисы Google восстановились после сбоя для большинства пользователей Материал редакции
О причине неполадок в компании пока не сообщили.
Пользователи сообщили в Twitter, что работа «Документов», Gmail, YouTube и других сервисов Google начала восстанавливаться после сбоя. По данным Downdetector на 16:10 мск, на проблемы с загрузкой сервисов жалуется незначительное число пользователей.
На странице с данными о состоянии сервисов компании говорится, что проблемы с сервисами решены «для подавляющего большинства затронутых пользователей». В YouTube также сообщили, что восстановили доступ.
Google в России сообщила, что компания знает о проблеме и разбирается в ситуации. О причинах сбоя не сообщается. Сбой в работе всех сервисов Google произошёл днём 14 декабря и продлился около часа.
Впервые в истории! Узнаем позже — сбой ли, или отголоски конфронтаций западных IT-гигантов.
Было больно, если учесть, что вся работа у нас в команде налажена через сервисы гугла. Благо, что все более-менее восстановилось!
Это - урок для всех стартаперов, которые думают, что
"всё уже придумано до нас".
Нет, всё старое может упасть в один момент.
Даёшь новые сервисы для жителей России!
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