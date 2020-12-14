Сервисы
Таня Боброва

Gmail, YouTube и другие сервисы Google восстановились после сбоя для большинства пользователей Материал редакции

О причине неполадок в компании пока не сообщили.

6 комментариев
1047 просмотров

Пользователи сообщили в Twitter, что работа «Документов», Gmail, YouTube и других сервисов Google начала восстанавливаться после сбоя. По данным Downdetector на 16:10 мск, на проблемы с загрузкой сервисов жалуется незначительное число пользователей.

Tom Warren @tomwarren
Gmail, YouTube, Stadia, and other Google services seem to be coming back to life after a widespread authentication outage affecting Google Accounts
Sikakollu Anurag @sikakolluanurag
#Google services coming back be like! https://t.co/jbhD2aMHop
𝕁𝕖𝕟𝕟𝕚𝕗𝕖𝕣 𝔽𝕠𝕣𝕤𝕓𝕖𝕣𝕘 @jftech1
Google services are either slowly coming back or are fully operational. 🤞🏼

На странице с данными о состоянии сервисов компании говорится, что проблемы с сервисами решены «для подавляющего большинства затронутых пользователей». В YouTube также сообщили, что восстановили доступ.

TeamYouTube @TeamYouTube
Update -- We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://twitter.com/TeamYouTube/status/1338456029084999681

Google в России сообщила, что компания знает о проблеме и разбирается в ситуации. О причинах сбоя не сообщается. Сбой в работе всех сервисов Google произошёл днём 14 декабря и продлился около часа.

Google Россия @GoogleRussia
Мы знаем, что возникли сложности с доступом к сервисам Google, и разбираемся в ситуации.
Список: чем можно заменить сервисы для работы от…
Альтернативы для Gmail, «Google Документов» и других инструментов.
vc.ru

#новость #google #сбой

6 комментариев
4
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6 комментариев Накачай стартап
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Yusuf Abdullaev

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это все был план, чтобы нагнать коментов на vc.ru

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Roman Kamushken

1

Впервые в истории! Узнаем позже — сбой ли, или отголоски конфронтаций западных IT-гигантов.

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Dan Badalian

1

Было больно, если учесть, что вся работа у нас в команде налажена через сервисы гугла. Благо, что все более-менее восстановилось!

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Желтый Женя

0

Блин, я ещё в прошлой теме лайков не собрал, а вы уже новую выкатываете ((

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Leonid Bitkin

0

Наглядная демонстрация проникающего действия Google.

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Лев Щенин

0

Это - урок для всех стартаперов, которые думают, что 
"всё уже придумано до нас".
Нет, всё старое может упасть в один момент.
Даёшь новые сервисы для жителей России!

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