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Рая Хачатрян

«Тинькофф Мобайл» запустил сервис автоматической записи и расшифровки звонков по цене от 59 рублей в день Материал редакции

В приложении также можно записать звонок бесплатно, но вручную.

32 комментария
2118 просмотров

«Тинькофф Мобайл» запустил услугу автоматической записи и расшифровки телефонных звонков, рассказали vc.ru в компании. По собственным данным, это первый подобный сервис среди российских мобильных операторов.

Услуга позволяет автоматически сохранять все входящие и исходящие звонки. Для расшифровки аудио используется собственная технология распознавания речи Tinkoff VoiceKit.

Запись звонка хранится в приложении. Абоненты могут прослушать его и прочитать расшифровку в формате диалога в мессенджере, объяснил оператор. Все записи будут доступны только самому абоненту в течение шести месяцев. После этого данные удаляются без возможности восстановления, добавили в компании.

Подключить его можно в разделе «Услуги» в мобильном приложении оператора. Услуга будет бесплатной в течение двух пробных дней, далее стоимость составит от 59 рублей в день или от 399 рублей в месяц в зависимости от региона.

На первом этапе сервис доступен для абонентов «Тинькофф Мобайла» из Москвы и Санкт-Петербурга, в ближайшее время появится у абонентов в других регионах России.

В апреле оператор запустил бесплатную услугу записи звонков и создания голосовых заметок. Сервис останется доступным для пользователей: чтобы записать исходящий звонок вручную, нужно позвонить на служебный номер 333, затем нажать «Добавить звонок», позвонить абоненту и после соединения с ним объединить звонки.

#новость #тинькоффмобайл

32 комментария
9
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32 комментария Накачай стартап
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Моральный файл

6

Мессенджеры добавляют возможность пиздить в телефон, операторы добавляют возможность пиздить в телефон, а потом читать. Хм

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Юрий Белоножкин

Моральный
4

Возможность кого, простите, нужно это самое?

Ответить

Моральный файл

Юрий
–5

пиздИть :)

Ответить

Иван У.

Моральн…
13

пИздить (ударение на первую И) это бить (еще одно значение воровать). А говорить (еще одно значение врать) это пиздЕть (ударение на Е). Берегите русский мат.

Ответить

Вася Пражкин

Иван
0

Отличник поди, а слова нужные и не изучил в школе.

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Андрей Николаев

Моральн…
3

Минус тебе за неуважение к русскому мату!

Ответить

Vlad R

Моральный
1

А ещё такой сервис который сразу позволят звонить на мобильный текстом, такой если не хочешь говорить, читаешь 😄

Ответить

Илья Волочков

7

59 рублей в день дороговато, не?

Ответить

Eugene Danilov

Илья
0

Кому как 🤷‍♂️

Ответить

valentin mk

Илья
0

На скриншоте вообще 79 рублей, что как бы намекает, что они сами уже задумывались, а не треснет ли лицо

Ответить

Artem Gruzdev

Илья
0

Этот сервис для тех, у кого есть AirPods Max.

Ответить

Maxim Lialin

3

Вроде бы записывать разговор без уведомления второй стороны - это атата? Нет?

Ответить

Andrey Atmashkin

Maxim
11

яровой это расскажи )))

Ответить

Pavel Maltsev

Maxim
1

Для личного использования записывать можно без оповещения

Ответить

MEGAtraXXXer666

Maxim
0

Нет, только чужие разговоры без согласия сторон записывать нельзя, свои можно.

Ответить

Александр Антипов

MEGAtraXXXer666
0

Но при этом понимании есть тонкая грань ответственности. Нужно за это не забывать.

Ответить

Алексей Щербаков

Maxim
0

https://journal.tinkoff.ru/ask/vse-zapisal/

Ответить

Иван Иванов

2

Платить, чтобы тебе показывали точную таргетированную рекламу.

Ответить

Иван Гуляев

2

Удобно.
До сих пор не слез с Android, ибо автоматическая запись встроена в звонилку, теперь можно будет перейти на другую ось

Ответить

Юрий Белоножкин

Иван
0

Запись, а расшифровка?

Ответить

Gutal1n

Юрий
0

Есть бот для телеграма который делает расшифровку. Бесплатно

Ответить

Юрий Белоножкин

Gutal1n
0

Отправлять хрен знает какому-то боту ну такое

Ответить

Сергей Сергеев

Иван
0

На ось ординат. 

Ответить

Vlad R

2

Главное что бы расшифровка текстом не как в ВК работала 😄

Ответить

John Fima

1

Окей Тинькофф, а что на счёт передачи этих разговоров третей стороне? Гарантируете что никто кроме меня и фcб их никто не получит?
Будет компенсация если данные утекут?

Ответить

Желтый Женя

John
1

Согласно пакету Яровой, отдельная копия хранится у оператора, а тинькофф ещё и в виде стенограммы предоставляет. ФСБ будет доволен ))

Ответить

Желтый Женя

1

То есть, по сути это реализовано через всё тот же трёхсторонний конференц-колл, как и в приложениях типа TapeACall, Rev Call Recording — когда запись производится третьей стороной.

Ответить

Владислав Кастрыкин

Желтый
0

Всё верно, на iOS никак иначе, увы, пока нельзя.

Ответить

Желтый Женя

Владислав
0

Но если рядом есть мак, то можно записывать разговоры с айфона штатными средствами ))

Ответить

Andrey Fedorov

0

Личный товарищ майор!

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Alex Sedoff

0
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TEOPU9l

0

У мегафона уже давно подобная штука есть, ещё и бесплатно.
Но, правда, без расшифровки.

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