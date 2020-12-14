В приложении также можно записать звонок бесплатно, но вручную.

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«Тинькофф Мобайл» запустил услугу автоматической записи и расшифровки телефонных звонков, рассказали vc.ru в компании. По собственным данным, это первый подобный сервис среди российских мобильных операторов.

Услуга позволяет автоматически сохранять все входящие и исходящие звонки. Для расшифровки аудио используется собственная технология распознавания речи Tinkoff VoiceKit.

Запись звонка хранится в приложении. Абоненты могут прослушать его и прочитать расшифровку в формате диалога в мессенджере, объяснил оператор. Все записи будут доступны только самому абоненту в течение шести месяцев. После этого данные удаляются без возможности восстановления, добавили в компании.

Подключить его можно в разделе «Услуги» в мобильном приложении оператора. Услуга будет бесплатной в течение двух пробных дней, далее стоимость составит от 59 рублей в день или от 399 рублей в месяц в зависимости от региона.

На первом этапе сервис доступен для абонентов «Тинькофф Мобайла» из Москвы и Санкт-Петербурга, в ближайшее время появится у абонентов в других регионах России.