«Тинькофф Мобайл» запустил сервис автоматической записи и расшифровки звонков по цене от 59 рублей в день Материал редакции
В приложении также можно записать звонок бесплатно, но вручную.
«Тинькофф Мобайл» запустил услугу автоматической записи и расшифровки телефонных звонков, рассказали vc.ru в компании. По собственным данным, это первый подобный сервис среди российских мобильных операторов.
Услуга позволяет автоматически сохранять все входящие и исходящие звонки. Для расшифровки аудио используется собственная технология распознавания речи Tinkoff VoiceKit.
Запись звонка хранится в приложении. Абоненты могут прослушать его и прочитать расшифровку в формате диалога в мессенджере, объяснил оператор. Все записи будут доступны только самому абоненту в течение шести месяцев. После этого данные удаляются без возможности восстановления, добавили в компании.
Подключить его можно в разделе «Услуги» в мобильном приложении оператора. Услуга будет бесплатной в течение двух пробных дней, далее стоимость составит от 59 рублей в день или от 399 рублей в месяц в зависимости от региона.
На первом этапе сервис доступен для абонентов «Тинькофф Мобайла» из Москвы и Санкт-Петербурга, в ближайшее время появится у абонентов в других регионах России.
В апреле оператор запустил бесплатную услугу записи звонков и создания голосовых заметок. Сервис останется доступным для пользователей: чтобы записать исходящий звонок вручную, нужно позвонить на служебный номер 333, затем нажать «Добавить звонок», позвонить абоненту и после соединения с ним объединить звонки.
Возможность кого, простите, нужно это самое?
Моральный файл
пиздИть :)
59 рублей в день дороговато, не?
На скриншоте вообще 79 рублей, что как бы намекает, что они сами уже задумывались, а не треснет ли лицо
Вроде бы записывать разговор без уведомления второй стороны - это атата? Нет?
Нет, только чужие разговоры без согласия сторон записывать нельзя, свои можно.
Но при этом понимании есть тонкая грань ответственности. Нужно за это не забывать.
Удобно.
До сих пор не слез с Android, ибо автоматическая запись встроена в звонилку, теперь можно будет перейти на другую ось
Запись, а расшифровка?
Окей Тинькофф, а что на счёт передачи этих разговоров третей стороне? Гарантируете что никто кроме меня и фcб их никто не получит?
Будет компенсация если данные утекут?
Желтый Женя
Согласно пакету Яровой, отдельная копия хранится у оператора, а тинькофф ещё и в виде стенограммы предоставляет. ФСБ будет доволен ))
Всё верно, на iOS никак иначе, увы, пока нельзя.
Желтый Женя
Но если рядом есть мак, то можно записывать разговоры с айфона штатными средствами ))
У мегафона уже давно подобная штука есть, ещё и бесплатно.
Но, правда, без расшифровки.
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