Сервисы
Евгения Евсеева

Российский сервис знакомств Mamba инвестирует $3 млн в выход на рынки Италии и Германии Материал редакции

Компания планирует рост за счет русскоязычного населения, которое привлечёт к сервису иностранцев.

  • Российский сервис знакомств Mamba собирается выйти на рынки Италии и Германии, инвестиции в эти направления совокупно составят $3 млн, рассказали vc.ru в компании.
  • Mamba планирует начать расти за счёт регистраций русскоязычных жителей, а затем переключиться на иностранцев. К концу 2021 года компания собирается войти в топ-5 популярных приложений для знакомств в Германии и Италии.
  • На рынках обеих стран средняя выручка на одного платящего пользователя в месяц составляет более 1000 рублей, почти в два раза больше, чем в России. Основные конкуренты Mamba — Tinder, Badoo, Bumble, Lovoo, Happn, а также немецкие сервисы, например, Lovescout24.
  • Аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов рассказал «Коммерсанту», что неясно, получится ли у сервиса удачно зайти на рынок. В Италии нет заметного русскоязычного сообщества, а в Германии живут люди, переехавшие в 1990-х годах, которым уже не нужны знакомства, говорит он.
  • Кроме России Mamba с апреля 2019 года присутствует в Израиле. В январе 2020 года компания начала продвижение на рынке Турции. Mamba вложила $1 млн, рассчитывая попасть в топ-3 приложений в сегменте, но пока сервис входит только в топ-5.
  • Mamba основана в 2003 году и на сегодняшний день представлена в 50 странах. По собственным данным, в сервисе зарегистрировано 60 млн анкет. По данным системы «Контур.Фокус», выручка компании за 2019 составила 964 млн рублей, чистая прибыль — 251 млн рублей.

#mamba

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4 комментария Накачай стартап
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Холден Колфилд

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Пусть сначала тут освоится
А потом выходит куда то

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Nikolay Pomeschenko

0

Что характерно, на днях Match group (Тиндер и др) включат 21-го в Nasdaq-100.

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error

0

Куда выйти? Германия? Так уже лет 10 она в Германии, но отношение к пользователям свинское, за их же деньги, их обманывают, и многие вещи на сайте, когда поменялись, не помню точно год, наверное 2013, может 2015, то и пользователи начали уходить... клиенто ориентированности не существует... а так в принципе правильно сказано, в Италии русских не много, в Германии их туча, но Мамба никому не нужна там по сей день, и не будет нужна... но хозяин - барин...

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Lucky Lucianoo

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Лучше живого общения нет, лично в этом убедился, я Армянин мне 28 живу в Москве

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