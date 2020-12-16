Рынок видеоконференций перенасыщен громкими именами — но каким-то образом именно Zoom стал индустриальным стандартом.

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В 2020 году Zoom превратился в «социальную среду Covid-19»: не только опередил корпоративных конкурентов вроде Webex, Skype и Google Meet, но и стал частью жизни людей.

В Zoom устраивают не только рабочие и домашние встречи, но и театральные представления, настольные игры, творческие уроки и собрания кабинета министров. Также в сервисе снимают клипы, эпизоды сериалов и веб-шоу.

В декабре начались Zoom-поздравления детей от Санты и Деда Мороза Vox

За 2020 год Zoom вырос в геометрической прогрессии: в декабре 2019-го у сервиса было 10 млн ежедневных пользователей, в марте 2020-го — уже 200 млн.

Разбираемся, откуда взялся Zoom, в чем причина его успеха и что с сервисом будет дальше.

Появление Zoom

Создатель Zoom — бывший инженер-программист сервиса видеоконференций Webex Эрик Юань. В 2007 году Cisco купила Webex и назначила Юаня руководителем группы разработчиков. Но сервис не нравился Юаню, так как был перегруженным и слишком сложным для пользователей.

Он увидел множество проблем, связанных с конференцсвязью:

Для работы видеосвязи нужно было установить «тяжёлое» приложение, создать учетную запись, одобрить доступ к камерам и микрофонам.

Сервис должен поддерживать множество устройств и продолжать работать со слабым Wi-Fi.

Чем больше пользователей говорят, тем хуже связь.

Малейшая задержка заставляет перебивать друг друга или, напротив, молчать всех, создавая неловкие паузы.

Пользователям было тяжело привыкнуть к онлайн-видео, куда проще позвонить.

Юань решил уйти из компании и создать свой облачный видеосервис, который решил бы все проблемы. Он нанял разработчиков в Китае и забрал с собой около 30 коллег из Webex, отчего менеджеры Cisco называют Zoom «набором заимствованных ресурсов у Webex».

IPO Zoom, в центре — Эрик Юань TechCrunch

Почему Zoom стал успешным

Пользователи сервиса и отраслевые эксперты отмечают несколько причин, по которым Zoom добился успеха в пандемию.

Простота

«Классические» сервисы видеоконференцсвязи требовали установки приложения со сложной настройкой. Быстро разобраться могли только технические специалисты, считает Inc.

Zoom это исправил. Его простота — главное преимущество по сравнению с другими сервисами. Всё, что требуется для работы — устройство с микрофоном, камерой и доступом в интернет.

Его легче использовать, чем Hangouts (Meet), Skype и другие сервисы — достаточно всего одного клика по ссылке, чтобы присоединиться ко встрече.

Zoom не требует регистрации и входа в систему, использовать его можно практически где угодно — от веб-версии в браузере и ПК до планшетов и смартфонов.

Акцент на простоте всего, включая безопасность, помог Zoom. Сервис начинал с чистого листа и мог позволить себе упростить и функции, и доступ к ним, тогда как Cisco, Google и Microsoft приходилось поддерживать унаследованный и устаревший код.

Такой подход подтолкнул развитие Zoom на раннем этапе — когда ИТ-отделы убедили топ-менеджеров отказаться от устоявшихся и устаревших систем видеоконференций. Достаточно было нескольких сотрудников, которые пользовались Zoom, чтобы постепенно «вовлечь» в сервис всю компанию: так как он «просто работал».

Zoom упростил подключение участников встречи в конференц-залах — нет необходимости в кабелях или HDMI-адаптерах.

GoToMeeting, Google, Cisco, Highfive и другие сервисы просили купить оборудование, подождать, пока его привезут и настроят, тогда как создать встречу в Zoom можно с любого ПК и планшета.

Джо Фас ИТ-директор Kapor Center

В пандемию Zoom «выстрелил», поскольку помог легко перейти в онлайн пользователям, которые раньше почти не работали с видеосвязью: госслужащим и учителям.

Zoom дал возможность легко планировать и проводить видеоконференции. Во время пандемии продукт получил новый виток развития: если ранее это был b2b SaaS, теперь Zoom получил доступ к prosumer-, consumer-аудиториям. Всем, кто ранее не был готов к коммуникации удаленно, Zoom дал возможность адаптироваться к новым реалиям. Александр Худа сооснователь Restream

Бизнес-модель: freemium с полнофункциональной бесплатной версией

Второе удачное решение Zoom — бизнес-модель freemium. Сервис предлагает бесплатные видеозвонки на 100 человек, но продолжительность встречи ограничена 40 минутами.

Этого оказалось достаточно для потенциальных частных пользователей. Для небольших групп, бизнеса и корпораций есть тарифные планы, соответствующие их размеру и потребностям.

Например, им доступны отдельные конференц-залы, служба телефонии, вебинары до 10 тысяч человек. Для сферы образования, медицины и госучреждений у Zoom отдельные тарифные планы.

Надежность и скорость реакции на проблемы

Третья причина успеха — Zoom оказался надёжным. У него практически не было серьезных сбоев, несмотря на экстремальный рост нагрузки. Сервис быстро масштабируется, и качество видеосвязи остается на приличном уровне даже при сотнях участников.

Дело в том числе в архитектуре сервиса, считает Fast Company. Система не обрабатывает видеопотоки сама, а перенаправляет их на устройства пользователей в конференции — таким образом Zoom может предлагать бесплатную сессию для 100 пользователей одновременно, пишет издание.

Рост числа пользователей не означает рост выручки

Кажется, что популярность Zoom выше, чем у конкурентов: с декабря 2019 года по март 2020 года количество ежедневных пользователей сервиса выросло в 20 раз — с 10 до 200 млн.

Количество загрузок приложений с марта по апрель 2020 года

В сентябре 2020-го клиентская база сервиса достигла 370 200 компаний, это на 458% больше, чем в 2019 году.

Will Hershey 🟢 @maybebullish Zoom 2019 market cap: $18.8B

Airlines 2019 market cap: $78.1B



Zoom current market cap: $44.5B

Airlines current market cap: $27.0B



Note: Airlines includes Delta, United, American and Jet Blue. В марте капитализация Zoom превысила суммарную капитализацию авиакомпаний Delta, United, American и Jet Blue

В октябре 2020 года у сервиса было вдвое больше загрузок, чем у Google Hangouts и в четыре раза больше, чем у Google Meet или Microsoft Teams.

Но интерес пользователей не привёл к сопоставимому росту продаж, а темп загрузок снижается, пишет Recode.

«Клиенты пользуются сервисом, но такого роста, как в последние шесть месяцев, уже не видно. Многие, кто хотел бы скачать Zoom, уже скачали», — считает аналитик рынка ПО 7Park Data Чарли Роджерс. Zoom может приближаться к насыщению рынка, отмечает он.

На ком зарабатывает Zoom и почему сервису нужны крупные заказчики, а не много мелких

Самый большой сегмент выручки Zoom, 62% — от компаний с десятью сотрудниками и больше. Но намного быстрее растёт доля компаний с десятью и менее сотрудниками: 38% по сравнению с 20% в конце прошлого года.

В третьем квартале 2020-го 18% выручки приходилось на клиентов, потративших более $100 тысяч — в конце 2019 года около 33%, подсчитал Recode.

Квартальная выручка стала рекордной — $777,3 млн (рост на 367%), год к году она выросла почти в пять раз: в третьем квартале 2019 года она составляла $166,6 млн.

На фоне пандемии за 2020 год прибыль Zoom выросла практически в 100 раз — с $2,2 млн до $198,4 млн.

И хотя небольшой сегмент малого бизнеса у Zoom продолжает расти, он не так прибылен, как контракты с крупными компаниями.

Сегмент малого бизнеса вырос, но он изменчивый. Ему проще переключиться на другой сервис, если он будет более выгодным. В больших организациях стоимость изменений слишком высока так как контракты долгосрочные и массовые. Поэтому конкуренты Zoom с существующей корпоративной клиентской базой имеют преимущество, так как их клиенты с большей вероятностью не уйдут.

Кроме того, пользователи Zoom тратят меньше или постепенно отказываются от сервиса: из-за Microsoft Teams или опасений по поводу безопасности сервиса.

Многие компании платят за Microsoft Office 365, в который входит Teams с видеоконференцсвязью, поэтому сервис позволяет сократить внутренние расходы за счет отказа от Zoom.

Согласно опросу Enterprise Technology Research, около 30% компаний пользуются Cisco Webex, 50% полагаются на Zoom и 75% работают в Microsoft Teams (многие фирмы платят сразу за несколько подписок).

Если сузить данные до списка Fortune 500, окажется, что доля Teams и Webex растёт, а Zoom — снижается.

Что будет c Zoom в войне сервисов: конкуренты догоняют, а сервис выстраивает экосистему

Удержание темпов и быстрое внедрение инноваций — это основные сложности Zoom, считает Александр Худа. Сильные факторы — имя и лояльная база клиентов.

Zoom стал популярным благодаря простоте и надежности, но и конкуренты становятся лучше, упрощая создание звонков. Базовый сервис Zoom и конкурентов похожи, поэтому компании борются за новые функции и продукты.

Cisco Webex и Microsoft Teams, к примеру, придумали фильтры дополненной реальности, субтитры в реальном времени и шумоподавление «домашних» звуков — лая, соседей, детского плача.

Microsoft представила «общие фоны» для всех участников конференций, чтобы у них было ощущение присутствия. Для государственных заказчиков в Webex появилась функция «имитации» голосования по законопроектам.

Teams Together Mode

Служба видеочата Portal от Facebook адаптировалась под групповые созвоны с планированием звонков и совместным использованием ссылок.

«Скорость развития инноваций должна увеличиться — это прямое следствие пандемии, и важность видеосвязи гораздо более стратегическая, чем пять лет назад», — считают в Webex.

Zoom же догоняла конкурентов по уровню безопасности после скандала с zoombombing (злоумышленники подключались к незащищенным конференциям), уязвимостью в камерах Mac и маршрутизацией вызовов через Китай.

Компания объявила о заморозке разработки новых функций на 90 дней до решения проблем с безопасностью. В октябре 2020-го в Zoom появилось сквозное шифрование.

Важно, что Zoom не только сопоставим по функциям с конкурентами, но и внедряет новые источники дохода. В том же октябре компания анонсировала платформу внутренних приложений Zapps и сервис OnZoom для платных онлайн-мероприятий и продажи билетов на них .

Zoom рассматривает новые инструменты как дополнения к основному сервису, который «может стать ещё лучше».

Но развитие новых продуктов может указывать на «слабость» основного. «Каждый раз, когда корпоративная ИТ-компания с одним продуктом объявляет о новых, это происходит потому, что ресурс текущего исчерпан», — считает исследователь рынка Томас Дель Веккио.

По мнению Александра Худы из Resteam, ещё одно направление, куда может идти Zoom, — покупка других компаний.

У Zoom очень высокая оценка на бирже, и удержать стоимость акций будет очень сложно. Ему, скорее всего, нужно двигаться в сторону развития платформы и начинать приобретать другие компании — это дешево сегодня. Александр Худа сооснователь Restream

Снизится ли интерес к видеосвязи после пандемии

На фоне корпораций, уделяющих пристальное внимание видеоконференциям, Zoom будет сложно не отставать. Тем не менее основатель Эрик Юань считает, что сервис сможет стать центром «более человечной коммуникации, когда можно пожать руку или обнять друг друга через Zoom».

Появление вакцин и окончание пандемии не означает окончание спроса на видеозвонки: их будет меньше, но они останутся на встречах. Большинство работодателей планируют гибридную модель работы, когда сотрудники частично работают удалённо.

Поэтому рынок видеоконференцсвязи продолжит расти — с $7,9 млрд в 2020 году до $9,7 млрд в 2021 году, считает Уэйн Курцман из исследовательской компании IDC.

Поскольку встречи станут комбинированными, компаниям придется развивать сервисы так, чтобы коллеги на удалёнке могли на равных общаться с коллегами из офиса и добавлять встречам больше «пользы».

Скажем, будет проще изучать данные вместе, появится дополненная реальность, видеозвонки должны стать ещё проще и удобнее, предполагает Курцман.

«Через семь лет видеосвязь станет неузнаваемой по сравнению с тем, что мы имеем сегодня: что сейчас кажется научной фантастикой, станет функциями для вовлечения», — добавляет исследователь.

Microsoft инвестирует в функции для «благополучия сотрудников», чтобы снизить растянутую на удалёнке продолжительность рабочего дня и усталость от встреч.

Cisco же планирует запустить «персональную трибуну», которая выделит время для выступления каждого члена конференции и отключит звук у остальных.