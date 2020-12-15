Slack запустил венчурный фонд на $50 млн для инвестиций в инструменты для работы Материал редакции
Сервис уже запускал фонд на $25 млн в 2015 году.
Slack запустил новый венчурный фонд на $50 млн, пишет Axios. Компания будет инвестировать в разработчиков инструментов для работы.
- Фонду интересны корпоративные сервисы независимо от того, интегрируются ли они со Slack или нет, говорит глава венчурного подразделения компании Джейсон Спинелл.
- Сервис запускал фонд на $25 млн в 2015 году, но тогда он рассматривал только разработчиков инструментов для Slack и компании, которые предлагали мессенджер в составе своих корпоративных продуктов, добавил он.
- Хоть стартапам не требуется интегрироваться со Slack, из-за пандемии большая их часть уже совместима с чат-приложениями для распространения информации среди сотрудников и клиентов. С помощью нового фонда Slack сможет работать с такими компаниями, пишет Axios.
- В начале декабря о покупке мессенджера Slack объявил разработчик программного обеспечения Salesforce. Сделка усилит соперничество Slack с сервисом Teams от Microsoft․
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