Сервисы
Рая Хачатрян

Slack запустил венчурный фонд на $50 млн для инвестиций в инструменты для работы Материал редакции

Сервис уже запускал фонд на $25 млн в 2015 году.

  • Slack запустил новый венчурный фонд на $50 млн, пишет Axios. Компания будет инвестировать в разработчиков инструментов для работы.

  • Фонду интересны корпоративные сервисы независимо от того, интегрируются ли они со Slack или нет, говорит глава венчурного подразделения компании Джейсон Спинелл.
  • Сервис запускал фонд на $25 млн в 2015 году, но тогда он рассматривал только разработчиков инструментов для Slack и компании, которые предлагали мессенджер в составе своих корпоративных продуктов, добавил он.
  • Хоть стартапам не требуется интегрироваться со Slack, из-за пандемии большая их часть уже совместима с чат-приложениями для распространения информации среди сотрудников и клиентов. С помощью нового фонда Slack сможет работать с такими компаниями, пишет Axios.
  • В начале декабря о покупке мессенджера Slack объявил разработчик программного обеспечения Salesforce. Сделка усилит соперничество Slack с сервисом Teams от Microsoft․

#новость #slack

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