Asana, Airtable, Notion, Slack и другие сервисы в одном.

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Американский сервис для командной работы ClickUp привлёк $100 млн в раунде B. Инвесторы оценили стартап в ходе раунда в $1 млрд — в предудущем раунде в 2020 году оценка компании составила «пару сотен миллионов долларов», пишет Bloomberg.

Среди инвесторов — канадская венчурная фирма Georgian и Craft Ventures, условия сделки не раскрываются.

ClickUp

Основанная в 2017 году ClickUp занимается разработкой программного обеспечения для командной работы. Это «единая платформа для повышения производительности»: она объединяет чаты, документы, менеджер задач и целей, составление отчётов и другие функции.

На сайте проекта говорится, что его функции могут заменить todoist, Trello, Asana, Airtable, Notion, Slack и другие популярные сервисы. При этом есть интеграция с Gmail, Outlook, «Google Календарь» и другими.

2020 год оказался особенно успешным для стартапа, когда его выручка выросла до «десятков миллионов» долларов, рассказал Bloomberg основатель и гендиректор ClickUp Зеб Эванс. Сейчас в команде проекта около 200 человек, но стартап хочет увеличить её вдвое за несколько месяцев, пишет TechCrunch.

ClickUp предлагает бесплатную версию и версию для команд за $9 в месяц на человека или $5 в месяц при оформлении годовой подписки. По собственным данным, у стартапа свыше 100 тысяч клиентов-команд, в том числе Airbnb, Nike и Uber.

Как работает ClickUp

По мнению Эванса, покупка Slack компанией Salesforce, объявленная в начале декабря, говорит о том, что крупные технологические компании хотят приобретать инструменты для повышения производительности на рабочем месте, и в будущем стоит ждать консолидации рынка.