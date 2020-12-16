Часть пользователей Spotify пожаловалась на проблемы с авторизацией и работу веб-версии сервиса Материал редакции
Это второй сбой у стримингового сервиса за месяц.
В работе музыкального стримингового сервиса Spotify случился сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
К 11:40 мск сервис зарегистрировал 537 жалоб. 70% пользователей жалуются на проблемы с воспроизведением музыки, 22% на сбой в авторизации и 6% на работу веб-версии. Редакторы vc.ru также заметили проблемы с работой сервиса.
Судя по живой карте сбоев, большая часть жалоб отправлены из Европы, но есть жалобы и из России.
Это второй сбой в Spotify за месяц. В конце ноября также появились проблемы с воспроизведением музыки: треки играли несколько секунд, а затем выключались.
Ой, спасибо, огромное что сообщили. Очень волновался, что полчаса не работало. Давление подскочило.
У меня сегодня "Плейлисты дня" вдруг стали "радиостанциями" - не выбрать как раньше что конкретно хочешь послушать...
Это сбой или Spotify так "прикрыли лавочку"?
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