Это второй сбой у стримингового сервиса за месяц.

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В работе музыкального стримингового сервиса Spotify случился сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

К 11:40 мск сервис зарегистрировал 537 жалоб. 70% пользователей жалуются на проблемы с воспроизведением музыки, 22% на сбой в авторизации и 6% на работу веб-версии. Редакторы vc.ru также заметили проблемы с работой сервиса.

Судя по живой карте сбоев, большая часть жалоб отправлены из Европы, но есть жалобы и из России.

Don Kulio @groovy_kul Bro why is spotify down rn i was trynna cry myself to sleep