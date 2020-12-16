Сервисы
Лиана Липанова

Часть пользователей Spotify пожаловалась на проблемы с авторизацией и работу веб-версии сервиса Материал редакции

Это второй сбой у стримингового сервиса за месяц.

5 комментариев
323 просмотра

В работе музыкального стримингового сервиса Spotify случился сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

К 11:40 мск сервис зарегистрировал 537 жалоб. 70% пользователей жалуются на проблемы с воспроизведением музыки, 22% на сбой в авторизации и 6% на работу веб-версии. Редакторы vc.ru также заметили проблемы с работой сервиса.

Судя по живой карте сбоев, большая часть жалоб отправлены из Европы, но есть жалобы и из России.

♑︎ Black Lives Matter⁷ ᴮᴱ @preciosaaa_
@Spotify why are u not working
alex ♡༄ @grapetuan
Wait but is Spotify down?? https://twitter.com/got7trending_/status/1339103733028970496
Don Kulio @groovy_kul
Bro why is spotify down rn i was trynna cry myself to sleep

Это второй сбой в Spotify за месяц. В конце ноября также появились проблемы с воспроизведением музыки: треки играли несколько секунд, а затем выключались.

#новость #spotify

5 комментариев
2
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5 комментариев Накачай стартап
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Василий Степанов

5

Странно, что сбоев по ежемесячной оплате не наблюдается

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Porto

2

Ой, спасибо, огромное что сообщили. Очень волновался, что полчаса не работало. Давление подскочило.

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Marakuya

0

Астрологи объявили неделю новостей о сбоях.

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Killer

0

Отсюда вывод, не надо пользоваться этими сервисами.

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ilia

0

У меня сегодня "Плейлисты дня" вдруг стали "радиостанциями" - не выбрать как раньше что конкретно хочешь послушать...

Это сбой или Spotify так "прикрыли лавочку"?

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