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Рая Хачатрян

История поиска, финансы, «здоровье»: пользователи делятся данными, которые собирают Facebook, Twitter, Telegram и другие Материал редакции

Информация об используемых данных должна появится у всех приложений в App Store.

3 комментария
544 просмотра

В начале декабря Apple обязала разработчиков приложений сообщать пользователям, какие данные они собирают. Для этого в App Store появились «ярлыки конфиденциальности».

Пользователи Twitter посмотрели, какие данные о них используют Facebook, Twitter, WhatsApp и другие. Например, Instagram и Messenger собирают данные о здоровье, а у Facebook и Twitter информация на несколько листов — история поиска, финансовые данные, геолокация. Короче всех список у Telegram.

Facebook

Tom Warren @tomwarren
Apple exposing all the ways Facebook tracks you with it iOS app is really quite something https://t.co/hDhB85qk1L

Twitter

xTheClio @xTheClio
@MacRumors It’s the same for twitter https://t.co/4x6kLFk21L
Jane Manchun Wong @wongmjane
However, Facebook’s App Privacy list is longer than Twitter’s https://t.co/sePTJGpwQE

Messenger

Steve Lekowicz @lekowicz
Here’s Facebook Messenger app’s App Privacy “label” in the new App Store. FUN SHIT! https://t.co/jJCjwoEnHV

Instagram

bill @bill2tweet
Wondering why Instagram is tracking my health and fitness data 🤔 What type of data is it collecting and how is it doing it? https://t.co/C2KZVXvQuX

WhatsApp

Abdulkarim Sarmini @Abdelkareem10_s
@tomwarren This is WhatsApp privacy section https://t.co/Tx9vqinKFa

Telegram

Abdulkarim Sarmini @Abdelkareem10_s
@tomwarren And this is @telegram https://t.co/FykwRbQY3X

#apple #facebook #instagram #twitter #telegram #whatsapp

3 комментария
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Oleg Matveenko

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Oleg Matveenko

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Телеграму даже инет не нужен?

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Andrey Gordeev

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Я думаю, разрабы Facebook и Twitter просто не парились и поставили галочки где только можно. Возможно, в качестве протеста против этого новшества. Люди всё рано читать это не будут, и уж точно у фейсбука скачиваний меньше не станет.

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