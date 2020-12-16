Информация об используемых данных должна появится у всех приложений в App Store.

В начале декабря Apple обязала разработчиков приложений сообщать пользователям, какие данные они собирают. Для этого в App Store появились «ярлыки конфиденциальности».

Пользователи Twitter посмотрели, какие данные о них используют Facebook, Twitter, WhatsApp и другие. Например, Instagram и Messenger собирают данные о здоровье, а у Facebook и Twitter информация на несколько листов — история поиска, финансовые данные, геолокация. Короче всех список у Telegram.