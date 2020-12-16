История поиска, финансы, «здоровье»: пользователи делятся данными, которые собирают Facebook, Twitter, Telegram и другие Материал редакции
Информация об используемых данных должна появится у всех приложений в App Store.
В начале декабря Apple обязала разработчиков приложений сообщать пользователям, какие данные они собирают. Для этого в App Store появились «ярлыки конфиденциальности».
Пользователи Twitter посмотрели, какие данные о них используют Facebook, Twitter, WhatsApp и другие. Например, Instagram и Messenger собирают данные о здоровье, а у Facebook и Twitter информация на несколько листов — история поиска, финансовые данные, геолокация. Короче всех список у Telegram.
Facebook
Twitter
Messenger
Instagram
WhatsApp
Telegram
Я думаю, разрабы Facebook и Twitter просто не парились и поставили галочки где только можно. Возможно, в качестве протеста против этого новшества. Люди всё рано читать это не будут, и уж точно у фейсбука скачиваний меньше не станет.
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