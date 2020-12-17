Онлайн-психотерапия, подбор гардероба, линзы по подписке и перепродажа одежды: победители премии Karpov Venture Awards Материал редакции
Конкурс ежегодно проводит венчурная компания AddVenture в память о своём партнёре Сергее Карпове.
Российская венчурная компания AddVenture провела ежегодный конкурс стартапов Karpov Venture Awards — премия посвящена одному из партнёров фонда Сергею Карпову, который скончался в 2015 году.
Призовой фонд составил $16 тысяч. Победителей выбрало жюри, в его состав вошли партнёры AddVenture Максим Медведев и Павел Терентьев, сооснователь «Эвотора» Андрей Романенко, основатель сетей «Моне» и «Точка красоты» Александр Глушков, гендиректор Emerging Travel Group (развивает сервис Ostrovok.ru) Феликс Шпильман, инвестиционный менеджер фонда Flashpoint Алексей Сидоров и другие инвесторы и предприниматели.
Конкурс прошёл 16 декабря в формате Zoom-конференции. Основатели десяти стартапов по очереди представили проекты, после чего жюри выбрало четырёх победителей. Также присутствовали родители Сергея — Елена Карпова и Василий Карпов.
Zigmund.Online — сервис для онлайн-консультаций с психологом
- Основатель: Даниил Чаус.
- Год запуска: 2018-й.
- Приз: $10 тысяч.
Пользователь заполняет анкету, рассказывает, что его беспокоит и чего он ждёт от психолога. Сервис подбирает специалиста под запрос. Первые два занятия вместе стоят 2490 рублей, далее каждое по 2490 рублей. Оплата проходит через систему безопасных сделок: психолог получает деньги только после занятия.
За время работы Zigmund.Online на платформе провели больше 25 тысяч сессий. Прогнозный показатель годовой выручки на основе темпов ноября 2020 года (run rate) — $1,5 млн. Стартап зарабатывает на комиссии с каждого занятия.
Capsula — сервис для подбора гардероба с доставкой на дом
- Основатели: Павел Шибанов, Игорь Студенников и Анастасия Шибанова.
- Год запуска: 2019-й.
- Приз: $4000.
Стартап привозит комплект одежды, подобранной профессиональным стилистом. Пользователю нужно заполнить анкету с вопросами про размеры и предпочтения по одежде и ценам. Когда стилист подберёт наряды, их привезут клиенту. У него будут сутки, чтобы примерить одежду.
Пока сервис доступен только для женщин в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Услуги стилиста стоят 990 рублей, эту стоимость компания включает в стоимость вещей, которые клиент решит купить после примерки.
Capsula работает напрямую с поставщиками одежды, закупая товар на собственный склад, у компании есть контракты с более чем 40 брендами. По собственным данным, стартап растёт на 30% в месяц и в ноябре отправил 750 заказов, а за всё время — больше 3000 коробок с одеждой. По итогам года Capsula ожидает выручку в размере почти 23 млн рублей.
Focus — контактные линзы по подписке
- Основатели: Сергей Шмелёв и Евгений Кронов.
- Год основания: 2020-й.
- Приз: $1000.
Стартап каждый месяц присылает пользователю однодневные линзы. Стоимость — 2047 рублей: по 899 рублей за упаковку из 30 однодневных линз и 249 рублей за доставку. Кроме ежемесячной подписки клиент может заказывать линзы, когда ему удобно.
Перед первым заказом пользователь проходит опрос, в котором рассказывает про диоптрии каждого глаза, носит ли он линзы и как часто. Сервис присылает пробный набор линз, беря 99 рублей за доставку. По собственным данным, каждый клиент в среднем делает шесть покупок в год.
Своим преимуществом Focus называет доставку от производителя напрямую покупателю, минуя посредников в лице салонов оптики. Компания работает с производителем в Азии.
Bewearcy — trade-in-сервис одежды
- Основатели: Иван Черкашин и Олег Абрамов.
- Год запуска: апрель 2020-го.
- Приз: $1000.
Компания помогает брендам зарабатывать на перепродаже использованной одежды. Bewearcy принимает от пользователей вещи, проводит оценку и выдаёт промокод на скидку. Затем сервис перепродаёт вещи и частично возвращает бренду размер промокода.
По собственным данным, число заявок на сдачу одежды растёт на 42% месяц к месяцу, из всех принятых вещей удаётся продать 56–60% вещей, а каждая повторная сдача в два-три раза больше по количеству вещей. Абсолютные показатели Bewearcy пока раскрыть не готов.
В начале 2021 года стартап планирует запустить сервис в США. В России среди партнёров — бренд одежды 12storeez и интернет-магазин Akhmadullina Dreams.
Какие ещё проекты участвовали
- Qummy — фудтех-стартап из Краснодарского края разработал «умную» печь, которая сканирует QR-код на упаковке замороженных ресторанных блюд и решает, при каком режиме их нужно доводить до готовности. Среди клиентов компания видит АЗС, кафе, кофейни и бары.
- eyebuy — платформа для продажи товаров через прямые трансляции.
- SHR — стартап разрабатывает систему справедливой оплаты труда, которая будет анализировать данные о должности сотрудника и оценивать сложность каждой на основе более 300 параметров. По замыслу основателей, зарплата каждого сотрудника будет основана на сложности его работы в рамках компании и ценности, которую он приносит, а также на эффективности работы.
- «Счастливый животик» — производитель домашней еды для собак, альтернативы сухому корму. В планах на 2021 год — разработка рецептов для кошек.
- evo8 — платформа для онлайн-занятий йогой по подписке.
- Get Outfit — сервис для подбора персонального гардероба с рекомендациями стилистов. Доступен для женщин и мужчин.
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