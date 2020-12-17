Сервисы
Альберт Хабибрахимов

Онлайн-психотерапия, подбор гардероба, линзы по подписке и перепродажа одежды: победители премии Karpov Venture Awards Материал редакции

Конкурс ежегодно проводит венчурная компания AddVenture в память о своём партнёре Сергее Карпове.

0 Обсудить
1272 просмотров
Сергей Карпов

Российская венчурная компания AddVenture провела ежегодный конкурс стартапов Karpov Venture Awards — премия посвящена одному из партнёров фонда Сергею Карпову, который скончался в 2015 году.

Призовой фонд составил $16 тысяч. Победителей выбрало жюри, в его состав вошли партнёры AddVenture Максим Медведев и Павел Терентьев, сооснователь «Эвотора» Андрей Романенко, основатель сетей «Моне» и «Точка красоты» Александр Глушков, гендиректор Emerging Travel Group (развивает сервис Ostrovok.ru) Феликс Шпильман, инвестиционный менеджер фонда Flashpoint Алексей Сидоров и другие инвесторы и предприниматели.

Конкурс прошёл 16 декабря в формате Zoom-конференции. Основатели десяти стартапов по очереди представили проекты, после чего жюри выбрало четырёх победителей. Также присутствовали родители Сергея — Елена Карпова и Василий Карпов.

Zigmund.Online — сервис для онлайн-консультаций с психологом

  • Основатель: Даниил Чаус.
  • Год запуска: 2018-й.
  • Приз: $10 тысяч.

Пользователь заполняет анкету, рассказывает, что его беспокоит и чего он ждёт от психолога. Сервис подбирает специалиста под запрос. Первые два занятия вместе стоят 2490 рублей, далее каждое по 2490 рублей. Оплата проходит через систему безопасных сделок: психолог получает деньги только после занятия.

За время работы Zigmund.Online на платформе провели больше 25 тысяч сессий. Прогнозный показатель годовой выручки на основе темпов ноября 2020 года (run rate) — $1,5 млн. Стартап зарабатывает на комиссии с каждого занятия.

Как я искал психолога и создал сервис с оборотом…
Даниил Чаус работал в управленческом консалтинге, занимался стратегией и развитием бизнеса в…
vc.ru

Capsula — сервис для подбора гардероба с доставкой на дом

  • Основатели: Павел Шибанов, Игорь Студенников и Анастасия Шибанова.
  • Год запуска: 2019-й.
  • Приз: $4000.

Стартап привозит комплект одежды, подобранной профессиональным стилистом. Пользователю нужно заполнить анкету с вопросами про размеры и предпочтения по одежде и ценам. Когда стилист подберёт наряды, их привезут клиенту. У него будут сутки, чтобы примерить одежду.

Пока сервис доступен только для женщин в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Услуги стилиста стоят 990 рублей, эту стоимость компания включает в стоимость вещей, которые клиент решит купить после примерки.

Capsula работает напрямую с поставщиками одежды, закупая товар на собственный склад, у компании есть контракты с более чем 40 брендами. По собственным данным, стартап растёт на 30% в месяц и в ноябре отправил 750 заказов, а за всё время — больше 3000 коробок с одеждой. По итогам года Capsula ожидает выручку в размере почти 23 млн рублей.

«Пандемия точно помогла». Как сервис по подбору…
Сервис Capsula во время локдауна столкнулся с уменьшением спроса и решил кардинально поменять…
vc.ru

Focus — контактные линзы по подписке

  • Основатели: Сергей Шмелёв и Евгений Кронов.
  • Год основания: 2020-й.
  • Приз: $1000.

Стартап каждый месяц присылает пользователю однодневные линзы. Стоимость — 2047 рублей: по 899 рублей за упаковку из 30 однодневных линз и 249 рублей за доставку. Кроме ежемесячной подписки клиент может заказывать линзы, когда ему удобно.

Перед первым заказом пользователь проходит опрос, в котором рассказывает про диоптрии каждого глаза, носит ли он линзы и как часто. Сервис присылает пробный набор линз, беря 99 рублей за доставку. По собственным данным, каждый клиент в среднем делает шесть покупок в год.

Своим преимуществом Focus называет доставку от производителя напрямую покупателю, минуя посредников в лице салонов оптики. Компания работает с производителем в Азии.

Bewearcy — trade-in-сервис одежды

  • Основатели: Иван Черкашин и Олег Абрамов.
  • Год запуска: апрель 2020-го.
  • Приз: $1000.

Компания помогает брендам зарабатывать на перепродаже использованной одежды. Bewearcy принимает от пользователей вещи, проводит оценку и выдаёт промокод на скидку. Затем сервис перепродаёт вещи и частично возвращает бренду размер промокода.

По собственным данным, число заявок на сдачу одежды растёт на 42% месяц к месяцу, из всех принятых вещей удаётся продать 56–60% вещей, а каждая повторная сдача в два-три раза больше по количеству вещей. Абсолютные показатели Bewearcy пока раскрыть не готов.

В начале 2021 года стартап планирует запустить сервис в США. В России среди партнёров — бренд одежды 12storeez и интернет-магазин Akhmadullina Dreams.

Какие ещё проекты участвовали

  • Qummy — фудтех-стартап из Краснодарского края разработал «умную» печь, которая сканирует QR-код на упаковке замороженных ресторанных блюд и решает, при каком режиме их нужно доводить до готовности. Среди клиентов компания видит АЗС, кафе, кофейни и бары.
  • eyebuy — платформа для продажи товаров через прямые трансляции.
  • SHR — стартап разрабатывает систему справедливой оплаты труда, которая будет анализировать данные о должности сотрудника и оценивать сложность каждой на основе более 300 параметров. По замыслу основателей, зарплата каждого сотрудника будет основана на сложности его работы в рамках компании и ценности, которую он приносит, а также на эффективности работы.
  • «Счастливый животик» — производитель домашней еды для собак, альтернативы сухому корму. В планах на 2021 год — разработка рецептов для кошек.
  • evo8 — платформа для онлайн-занятий йогой по подписке.
  • Get Outfit — сервис для подбора персонального гардероба с рекомендациями стилистов. Доступен для женщин и мужчин.

#стартапы

0 Обсудить
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b"], "comments": 0, "likes": 4, "favorites": 15, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 188037, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 17 Dec 2020 11:55:55 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
Управление репутацией, или инструменты, увеличивающие конверсию в заказы (SERM, отзывы и другие инструменты ORM)
Здесь вы получите полный разбор управления репутацией в интернете.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Ростелеком
Подписан
Отписаться
Как мы разработали свою систему мотивации и обучения сотрудников В2С
Всем привет! Меня зовут Яна Лукьянова, я директор направления в департаменте продаж массого сегмента (мы предлагаем и п…
1
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Планируем как взрослый. Как составить финансовый план вместо письма Деду Морозу
Пока ребенок пишет письмо Деду Морозу, самое время составить собственное послание, которое касается того, что хотите по…
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
В Москве пройдет рождественская выставка работ неслышащих художников

Показать еще

Лучшие комментарии
Mike Tat
за день
 Если его закроют, это будет единственное хорошее событие 2020 года.
ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» — шоу показывали с 2004 года
Vlad Limbo
за неделю
А я смотрю, вы эксперт по страданиям.
Защита покупателей на Алиэкспресс больше не работает. Как меня нагло обманули на Алиэкспресс

Комментарии

Ol Ka

Microsoft разрабатывает…

Arthur Niazyan

Bloomberg: Microsoft вслед за…

badResistor

Microsoft разрабатывает…

badResistor

Microsoft разрабатывает…

Arthur Niazyan

«Неизвестный порномагнат»: кто…

Serg

США закроют последние два…

Kelerius

Microsoft разрабатывает…

Месье Никита

Власти США запретили…

Denis Bystruev

Microsoft разрабатывает…

Месье Никита

Власти США запретили…

Вадим Чиняев

Власти США запретили…

Николай Филимонов

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

Антон Храмченко

25 вопросов про…

Николай Филимонов

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

Alex Illarionov

Власти США запретили…

Денис Колокольцев

Как стать самозанятым и…

Denis Bystruev

Microsoft разрабатывает…

Arthur Niazyan

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

Ярослав Шенцов

Microsoft разрабатывает…

Bulat Ziganshin

Parallels выпустила тестовую…
null