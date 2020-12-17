WhatsApp запустил в тестовом режиме голосовые и видеозвонки у части пользователей десктопной версии Материал редакции
Они появились в бета-версии мессенджера.
- У некоторых пользователей WhatsApp появилась возможность звонить и принимать голосовые и видеозвонки с десктопной версии мессенджера, пишет Android Police.
- Опция доступна в бета-версии, рядом с кнопкой поиска в верхней части чата. Входящий вызов отображается в небольшом отдельном окне, в котором можно принять или отклонить его.
- Функция появилась также на Mac, пишет Mac Rumors. Пока неясно, как долго голосовые и видеозвонки будут оставаться в бета-версии, пишет издание.
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1 комментарий Накачай стартап
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Супер. Этого реально не хватает.
Осталось только чтобы они запустили редактор сообщения, стикеры, отложенные сообщения, беззвучные сообщения и т.д.
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