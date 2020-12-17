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Рая Хачатрян

WhatsApp запустил в тестовом режиме голосовые и видеозвонки у части пользователей десктопной версии Материал редакции

Они появились в бета-версии мессенджера.

  • У некоторых пользователей WhatsApp появилась возможность звонить и принимать голосовые и видеозвонки с десктопной версии мессенджера, пишет Android Police.
  • Опция доступна в бета-версии, рядом с кнопкой поиска в верхней части чата. Входящий вызов отображается в небольшом отдельном окне, в котором можно принять или отклонить его.
  • Функция появилась также на Mac, пишет Mac Rumors. Пока неясно, как долго голосовые и видеозвонки будут оставаться в бета-версии, пишет издание.

#новость #whatsapp

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1 комментарий
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Алексей Борисовский

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Супер. Этого реально не хватает.
Осталось только чтобы они запустили редактор сообщения, стикеры, отложенные сообщения, беззвучные сообщения и т.д.

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