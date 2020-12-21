«Сбер» отчитался о росте выручки от направления облачных ИТ-услуг SberCloud в 22 раза за год Материал редакции
Весь рынок облачных услуг по итогам 2020 года достигнет объема в 100 млрд рублей, считают аналитики.
SberCloud по итогам 2020 года войдет в пятерку крупнейших облачных провайдеров в России, пишет «Коммерсантъ». Доля провайдера составила 6,2%, а выручка увеличилась в 14 раз, прогнозируют аналитики iKS-Consulting. В 2019 году доля компании составляла 0,6%.
Первое место занимает «Ростелеком» (20,8%), на втором месте МТС (11,2%), на третьем — «Крок» (8,3%), на четвертом Selectel (8,2%), рассказывают аналитики.
По мнению iKS-Consulting, рост связан с низкой базой в 2019 году, активностью компании и началом партнерства с Huawei с марта 2020 года.
В SberCloud рост и долю рынка оценивают еще выше — доля составляет около 9–10%, а выручка компании в 2020 году выросла в 22 раза.
По мнению гендиректора SberCloud Евгения Колбина, рост связан с «расширением количества клиентов и ростом потребления облачных сервисов существующими клиентами, в первую очередь представителями крупного бизнеса».
На рост практически всех компаний повлияла пандемия, считает директор по развитию «Крок Облачные сервисы» Максим Березин. По его мнению, бизнес «наращивал мощности для организации удаленной работы своих сотрудников, запуска и развития клиентских онлайн-сервисов».
Весь рынок облачных сервисов в России по итогам 2020 года достигнет объема в 100 млрд рублей, или около $1,4 млрд, увеличившись на 19,5% в национальной валюте и на 6,9% в долларах, считают аналитики iKS-Consulting. К 2024 году рынок может достичь объема в 213 млрд рублей.
Есть ложь, большая ложь и статистика.
А если серьезно - абсолютные цифры были бы к месту!
Есть абсолютный показатель оборота в России - 100 млрд рублей или 1.4 млрд долларов. И есть доля Сбера - ~10%. Получаем 10 млрд рублей или 140 млн долларов...
Захостил у них свою домашнюю страницу на pure html, отличная альтернатива chat.ru
Давно такого не было, что бы в одном предложении вместе стояли 2 слова Sber и "Отлично "))
Классический Сбер. Странно, что прописку и группу крови не требуют.
Если вам известна группа крови вашей, скорее всего и сбер уже знает о ней) Ну а прописку и речи не может быть, если карта есть то и прописка тоже, кроме исключительных случаев конечно.
Не хочу тролить, но с Spotify , перешёл на сбер звук, оказалось очень не плохо все реализовано, лучше чем в Яндекс музыке даже.
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