Весь рынок облачных услуг по итогам 2020 года достигнет объема в 100 млрд рублей, считают аналитики.

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SberCloud по итогам 2020 года войдет в пятерку крупнейших облачных провайдеров в России, пишет «Коммерсантъ». Доля провайдера составила 6,2%, а выручка увеличилась в 14 раз, прогнозируют аналитики iKS-Consulting. В 2019 году доля компании составляла 0,6%.

Первое место занимает «Ростелеком» (20,8%), на втором месте МТС (11,2%), на третьем — «Крок» (8,3%), на четвертом Selectel (8,2%), рассказывают аналитики.

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По мнению iKS-Consulting, рост связан с низкой базой в 2019 году, активностью компании и началом партнерства с Huawei с марта 2020 года.

В SberCloud рост и долю рынка оценивают еще выше — доля составляет около 9–10%, а выручка компании в 2020 году выросла в 22 раза.

По мнению гендиректора SberCloud Евгения Колбина, рост связан с «расширением количества клиентов и ростом потребления облачных сервисов существующими клиентами, в первую очередь представителями крупного бизнеса».

На рост практически всех компаний повлияла пандемия, считает директор по развитию «Крок Облачные сервисы» Максим Березин. По его мнению, бизнес «наращивал мощности для организации удаленной работы своих сотрудников, запуска и развития клиентских онлайн-сервисов».