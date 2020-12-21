Сервисы
Евгения Евсеева

Avito купила 25% в сервисе для поиска временных работников GigAnt за 500 млн рублей Материал редакции

Компании запустят совместный сервис по поиску временных исполнителей, который станет частью «Авито Работа».

  • Avito приобрела 25% в рекрутинговом сервисе GigAnt в обмен на инвестиции в 500 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».
  • Компании договорились запустить совместный сервис по поиску временных исполнителей в пиковые часы нагрузки, который станет частью «Авито Работа», рассказали изданию в Avito. Сервис станет доступен пользователям в первом квартале 2021 года.
  • GigAnt помогает ритейлерам, компаниям из сферы общественного питания и другому бизнесу привлекать временных исполнителей для решения конкретных задач. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ульяновске.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гигант» за 2019 год составила 17,4 млн рублей, чистая прибыль — 5,2 млн рублей. 83,1% компании принадлежит Михаилу Вальковскому, 9,8% — сооснователю Hoff Михаилу Кучменту, 5,2% — гендиректору ГК «Алиди» Петру Демченкову, 1,9% — ООО «Стартап Лаборатория».
  • Вальковский рассказал «Коммерсанту», что фактический основатель компании — её управляющий директор Денис Решанов, который в скором времени войдет в состав учредителей.
  • Собеседники «Коммерсанта» считают, что 500 млн рублей — высокая цена за долю в сервисе. Даже при высоком росте компании такая цена объяснима, но за долю в 100%, рассуждает один из аналитиков.

#новость #авито

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9 комментариев
3
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Anderson Silva

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500 миллионов за 25% компании выручка которой за 2019 год составила 17,4 млн рублей, а чистая прибыль — 5,2 млн рублей 😳. Не многовато ли? 🤔

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Yury Kotov

0

Когда Яндекс купит Авито?

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Никита Глебов

Yury
0

Странно, что у Яндекса нет приложения подобия Авито и Юлы

Ответить

Sergei Timofeyev

Никита
3

Как это нет? Они вот "объявления" недавно запустили.

Ответить

John Fima

Никита
0

https://o.yandex.ru/

Объявления — купить, продать или обменять товары…
Яндекс.Объявления — купить, быстро продать или подать бесплатные объявления о продаже любых…
o.yandex.ru
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Sergei Timofeyev

Yury
1

Никогда. Капа у Авиты большая.

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Правый шмель

Yury
0

Он свои "объявления" уже качает. Авито ему не нужно

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Сергей Душечкин

0

Авито монстр не хуже Яндекса. Так, что кто кого купит ещё  в итоге)

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Sergei Timofeyev

Сергей
1

К Авито более уместно другое слово, и никак не монстр.  )

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