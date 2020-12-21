Avito купила 25% в сервисе для поиска временных работников GigAnt за 500 млн рублей Материал редакции
Компании запустят совместный сервис по поиску временных исполнителей, который станет частью «Авито Работа».
- Avito приобрела 25% в рекрутинговом сервисе GigAnt в обмен на инвестиции в 500 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».
- Компании договорились запустить совместный сервис по поиску временных исполнителей в пиковые часы нагрузки, который станет частью «Авито Работа», рассказали изданию в Avito. Сервис станет доступен пользователям в первом квартале 2021 года.
- GigAnt помогает ритейлерам, компаниям из сферы общественного питания и другому бизнесу привлекать временных исполнителей для решения конкретных задач. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ульяновске.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гигант» за 2019 год составила 17,4 млн рублей, чистая прибыль — 5,2 млн рублей. 83,1% компании принадлежит Михаилу Вальковскому, 9,8% — сооснователю Hoff Михаилу Кучменту, 5,2% — гендиректору ГК «Алиди» Петру Демченкову, 1,9% — ООО «Стартап Лаборатория».
- Вальковский рассказал «Коммерсанту», что фактический основатель компании — её управляющий директор Денис Решанов, который в скором времени войдет в состав учредителей.
- Собеседники «Коммерсанта» считают, что 500 млн рублей — высокая цена за долю в сервисе. Даже при высоком росте компании такая цена объяснима, но за долю в 100%, рассуждает один из аналитиков.
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9 комментариев Накачай стартап
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500 миллионов за 25% компании выручка которой за 2019 год составила 17,4 млн рублей, а чистая прибыль — 5,2 млн рублей 😳. Не многовато ли? 🤔
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Когда Яндекс купит Авито?
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Странно, что у Яндекса нет приложения подобия Авито и Юлы
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Авито монстр не хуже Яндекса. Так, что кто кого купит ещё в итоге)
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