Сервисы
Евгения Евсеева

Avito купила 25% в сервисе для поиска временных работников GigAnt Материал редакции

Компании запустят совместный сервис по поиску временных исполнителей, который станет частью «Авито Работа».

  • Avito приобрела 25% в рекрутинговом сервисе GigAnt, пишет «Коммерсантъ». Сумму сделки стороны не раскрывают, но знакомый с ходом переговоров источник издания сообщил, что объем инвестиций составит около 500 млн рублей.
  • Компании договорились запустить совместный сервис по поиску временных исполнителей в пиковые часы нагрузки, который станет частью «Авито Работа», рассказали изданию в Avito. Сервис станет доступен пользователям в первом квартале 2021 года.
  • GigAnt помогает ритейлерам, компаниям из сферы общественного питания и другому бизнесу привлекать временных исполнителей для решения конкретных задач. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ульяновске.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гигант» за 2019 год составила 17,4 млн рублей, чистая прибыль — 5,2 млн рублей. 83,1% компании принадлежит Михаилу Вальковскому, 9,8% — сооснователю Hoff Михаилу Кучменту, 5,2% — гендиректору ГК «Алиди» Петру Демченкову, 1,9% — ООО «Стартап Лаборатория».
  • Вальковский рассказал «Коммерсанту», что фактический основатель компании — её управляющий директор Денис Решанов, который в скором времени войдет в состав учредителей.
  • Собеседники «Коммерсанта» считают, что 500 млн рублей — высокая цена за долю в сервисе. Даже при высоком росте компании такая цена объяснима, но за долю в 100%, рассуждает один из аналитиков.

#новость #авито

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13 комментариев
7
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13 комментариев Накачай стартап
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Anderson Silva

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500 миллионов за 25% компании выручка которой за 2019 год составила 17,4 млн рублей, а чистая прибыль — 5,2 млн рублей 😳. Не многовато ли? 🤔

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Sergei Timofeyev

Anderson
0

Это уже давно так.

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Сергей Душечкин

1

Авито монстр не хуже Яндекса. Так, что кто кого купит ещё  в итоге)

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
2

К Авито более уместно другое слово, и никак не монстр.  )

Ответить

Yury Kotov

0

Когда Яндекс купит Авито?

Ответить

Sergei Timofeyev

Yury
2

Никогда. Капа у Авиты большая.

Ответить

Никита Глебов

Yury
0

Странно, что у Яндекса нет приложения подобия Авито и Юлы

Ответить

Sergei Timofeyev

Никита
5

Как это нет? Они вот "объявления" недавно запустили.

Ответить

John Fima

Никита
1

https://o.yandex.ru/

Объявления — купить, продать или обменять товары…
Яндекс.Объявления — купить, быстро продать или подать бесплатные объявления о продаже любых…
o.yandex.ru
Ответить

Vasiliy Anikin

John
0

Как же стрёмно смотрится эта лента в стиле дзена. Такое впечатление, что сервис сделали для галочки

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Правый шмель

Yury
0

Он свои "объявления" уже качает. Авито ему не нужно

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⛄️ Игорь

Yury
0

Уже никогда, денег не хватит)

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Michael Petrov

Yury
0

после "эксперимента с Яндекс.Объявления". у них всегда так: сначала пилят клон, потом обделываются и покупают конкурента.

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