Avito купила 25% в сервисе для поиска временных работников GigAnt Материал редакции
Компании запустят совместный сервис по поиску временных исполнителей, который станет частью «Авито Работа».
- Avito приобрела 25% в рекрутинговом сервисе GigAnt, пишет «Коммерсантъ». Сумму сделки стороны не раскрывают, но знакомый с ходом переговоров источник издания сообщил, что объем инвестиций составит около 500 млн рублей.
- Компании договорились запустить совместный сервис по поиску временных исполнителей в пиковые часы нагрузки, который станет частью «Авито Работа», рассказали изданию в Avito. Сервис станет доступен пользователям в первом квартале 2021 года.
- GigAnt помогает ритейлерам, компаниям из сферы общественного питания и другому бизнесу привлекать временных исполнителей для решения конкретных задач. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ульяновске.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гигант» за 2019 год составила 17,4 млн рублей, чистая прибыль — 5,2 млн рублей. 83,1% компании принадлежит Михаилу Вальковскому, 9,8% — сооснователю Hoff Михаилу Кучменту, 5,2% — гендиректору ГК «Алиди» Петру Демченкову, 1,9% — ООО «Стартап Лаборатория».
- Вальковский рассказал «Коммерсанту», что фактический основатель компании — её управляющий директор Денис Решанов, который в скором времени войдет в состав учредителей.
- Собеседники «Коммерсанта» считают, что 500 млн рублей — высокая цена за долю в сервисе. Даже при высоком росте компании такая цена объяснима, но за долю в 100%, рассуждает один из аналитиков.
500 миллионов за 25% компании выручка которой за 2019 год составила 17,4 млн рублей, а чистая прибыль — 5,2 млн рублей 😳. Не многовато ли? 🤔
Авито монстр не хуже Яндекса. Так, что кто кого купит ещё в итоге)
Когда Яндекс купит Авито?
Странно, что у Яндекса нет приложения подобия Авито и Юлы
Как же стрёмно смотрится эта лента в стиле дзена. Такое впечатление, что сервис сделали для галочки
после "эксперимента с Яндекс.Объявления". у них всегда так: сначала пилят клон, потом обделываются и покупают конкурента.
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