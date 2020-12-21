Выручка стартапа за полгода выросла в 50 раз — с $450 тысяч до $25 млн. Этот «гиперрост» настораживает скептиков: они считают, что инвесторы слишком сильно верят в молодой проект.

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Издание The Information рассказало про стартап Hopin, который помогает другим компаниям проводить видеомероприятия. По мнению инвесторов, он может стать самым быстрым стартапом по скорости выхода на прибыль.

Они же надеются, что основатель Hopin Джонни Буфархат поддержит рост после окончания пандемии и сервис увеличит рынок онлайн-мероприятий в несколько раз.

Буфархат подтверждает прогнозы и предполагает, что к концу 2021 года выручка Hopin увеличится вчетверо — до $100 млн.

Джонни Буфархат Protocol

Откуда взялся Hopin

24-летний создатель Hopin Джонни Буфархат — австралийский разработчик с аутоимунным заболеванием. Он снял квартиру в Airbnb и живет в Барселоне. До запуска Hopin Буфархат разработал приложение студенческих скидок и запустил пару стартапов:

Readery — аналог блог-площадки Medium.

Сайт, рассказывающий о продуктах, которые можно есть в различных диетах.



Из-за болезни ему было тяжело покидать дом и даже вставать с дивана. Во время диагностики Буфархат изучал причины заболевания и в 2018 году посетил онлайн-семинар, посвященный микроорганизмам.

Семинар вдохновил его на создание Hopin — для конференций с «присутствием» зрителя и прямым общением между участниками.

Например, Hopin предлагает быстрые сеансы — участников объединяют в случайные пары на несколько минут для знакомства. Они чем-то похожи на Chatroulette десятилетней давности, отмечает The Information.

Hopin предлагает выступающим на мероприятии сцены и даже кулисы

В середине 2019 года предприниматель победил болезнь, придерживаясь строгой диеты, и основал компанию — через несколько месяцев после тестирования первой версии Hopin на мероприятии с 140 посетителями.

Hopin не было и двух месяцев, как в Китае началась пандемия, а организаторы начали отменять крупные технологические и бизнес-конференции на 2020 год.

Первоначально Буфархат планировал сохранить эксклюзивность к Hopin и наращивать аудиторию постепенно, имитируя запуск «громких» стартапов вроде Notion, Superhuman и Clubhouse. Но чтобы удовлетворить внезапный спрос, он перенес публичный запуск с ноября 2020 года на февраль.

Для быстрого масштабирования Буфархат после начала пандемии нанял около 250 человек, из которых 100 — инженеры-программисты. Вся работа удалённая, персонал Hopin разбросан по 38 странам.

К этому времени в списке ожидания находилось около 20 тысяч желающих, которые пришли по сарафанному радио от участников конференций. В первые дни около 7% пользователей становились организаторами мероприятий, сейчас их число снизилось до 3%.

Наплыв был неожиданным: Буфарахат не осознал, что организаторы мероприятий в Hopin давали стартапу бесплатную рекламу, помогая привлекать ещё больше клиентов.

Команда Hopin

Потенциал роста через сарафанное радио оценили инвесторы: «Мы проанализировали данные и поняли — вот дерьмо, этот продукт по-настоящему вирусный», — говорит партнер венчурной фирмы Northzone Пол Мерфи. В феврале он инвестировал в Hopin $6,5 млн менее чем через сутки после встречи с Буфархатом.

За Hopin выстроились и инвесторы:

Accel возглавила первый раунд, опередив инвестора Гарри Стеббингса. Ему отказали в феврале.

Но в июне в раунде А он вложил в Hopin $40 млн.



Возглавившие раунды A и B партнеры из фонда IVP до сих пор не встретились с основателем Hopin лично.



Рост оценки Hopin может быть беспрецедентным, считает The Information. Среди ближайших аналогов — стартап Bird, который оценили в $2 млрд спустя 14 месяцев после основания, и Slack — он достиг звания «единорога» через 20 месяцев после запуска.

The Information

С момента запуска Hopin провёл более 45 тысяч мероприятий в том числе для Slack и Adobe.

Он стоит $99 в месяц и берёт 7% комиссии от продаж билетов для большинства клиентов. Для крупных организаторов Hopin стоит около $18 тысяч в год.

В среднем мероприятие Hopin посещают 200 человек. Но бывало, что количество участников переваливало за 10 тысяч, заявляет Буфархат.

Почему Hopin так высоко оценивают

Всё больше молодых стартапов в области облачных сервисов оцениваются в 100 раз выше, чем их годовая выручка, а то и больше. Инвесторы сравнивают их с сопоставимыми публичными компаниями, пишет Sifted.

В среднем мультипликатор выручки для SaaS (ПО как услуга) находится на рекордном уровне — множитель около 10–20, но для Hopin мультипликатор составил 100 ($2 млрд при $20 млн выручки). На это есть две причины:

Оценка сопоставима с ближайшим конкурентом Zoom, который оценивался в 96 раз выше годовой выручки. Среднемесячный рост Hopin с мая составляет 50%, ему удалось достичь выручки в $20 млн за восемь месяцев, Zoom на это потребовалось около трёх лет.

«Hopin на этом этапе — самая быстрорастущая компания, что мы видели», — отмечает генеральный партнер IVP Жюль Мальц. По мнению представителей Salesforce Venture, «золотой стандарт» при инвестициях в сервис — достижение им годовой выручки в $100 млн за пять лет.

Если Hopin сохранит темпы роста ещё четыре месяца, он достигнет годовой выручки в $100 млн за год. Даже если ежемесячные темпы роста упадут с 50% до 3%, он всё равно доберётся до $100 млн через пять лет.

Есть и дополнительные факторы, которые привлекают инвесторов, отмечает Sifted:

Глобальный рынок мероприятий оценивается в $1,1 трлн — в 40 раз выше мирового рынка стриминговых музыкальных сервисов. На нём «хватит места» нескольким «единорогам», Hopin достаточно занять 0,01% рынка.

Hopin легко выйти на прибыль: он органически растёт за счет клиентов и экономит на маркетинге и продажах, основных статьях расходов SaaS-бизнеса. У него нет физического офиса, и он экономит на накладных расходах.

У сервиса уже 3,5 млн пользователей и 50 тысяч организаций, потенциал роста по-прежнему высок.

На каждом раунде инвестиций огромный спрос, так как оценка стартапа определяется спросом, его стоимость растёт. Большинство фондов боятся упустить возможность, глядя на потенциал роста, и переплачивают. Для некоторых фондов вложения в стартап незначительны на фоне своих размеров, и их риск невелик.

Амбициозность уровня Google

Буфархат на встречах с сотрудниками заявляет, что Hopin может превратиться в компанию стоимостью $100 млрд, но для этого нужно работать экстремально быстро — пока невозможны очные встречи и офлайн-мероприятия.

Единственным препятствием на пути к успеху он видит собственное эго, так как многие основатели боятся потерять контроль по мере роста компании.

Часть инвестиций в $170 млн Буфархат потратит на покупку стартапов и наём сотрудников. В ближайшие месяцы Hopin объявит о покупке неназванной компании, которая занимается трансляциями в прямом эфире.

Потенциальный рынок Hopin может включать небольшие форматы, например конференц-связь или ужин на десятерых, где собеседники смогут общаться друг с другом наедине, как на «живой» встрече.

По мнению Буфархата, Hopin может стать для широкой аудитории местом для более уединенных разговоров и создания социально значимых онлайн-связей — в противовес Twitter, TikTok и Facebook.

Также основатель стартапа хочет превратить проект в повседневный инструмент для «белых воротничков» и стать альтернативой Zoom, которая учтёт усталость людей от бесконечных видеоконференций.

Для этого события в Hopin могут быть «увлекательными и динамичными», — отмечает Буфархат.

Для регулярных встреч внутри компании он нанял организаторов мероприятий, которые планируют встречу так, словно это живое выступление. Встречи начинаются с живой музыки от онлайн-диджеев, а когда в разговорах наступает неловкая пауза, начинает играть «музыка в лифте». Она отключается, когда снова начинается разговор.

Могут ли инвесторы ошибаться

Оценка Hopin агрессивна, но понятна, если учитывать, что показатели сохранятся, отмечает Sifted. Но стартап легко скопировать, этим уже занимаются:

Bizzabo — израильская платформа для проведения мероприятий, которая провела раунд инвестиций E в $138 млн.

Ещё один проект — стартап Run the World, который поддерживает фонд Andreessen Horowitz.



У Microsoft Teams с марта есть функция проведения живых мероприятий с участием до 100 тысяч человек. В августе Zoom выпустила платформу для онлайн-мероприятий и продажи билетов.

И конкуренция может замедлить рост и оказаться дорогостоящей — она вынудит увеличить расходы на маркетинг и снизить цены для клиентов. А пользователи с ежемесячной, а не годовой подпиской, могут легко перейти к конкурентам, так как не потеряют деньги.

«Гиперрост» может оказать слишком большое давление на команду и управление Hopin: в ближайшие месяцы разработчикам придётся отчаянно быстро бороться за дальнейший рост и заодно защититься от конкуренции. Буфархату же придется пытаться это делать с полностью удалённой командой, распределенной по 38 странам.