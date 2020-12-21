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Рая Хачатрян

Сервис для роста мобильных подписок Adapty с российскими корнями привлёк первые внешние инвестиции в $500 тысяч Материал редакции

На инвестиции компания расширит функции тестирования для платежных систем и разработает дополнительные инструменты аналитики.

  • Инвесторами сервиса Adapty стали фонды Genesis Investments, 500 Startups и AdFirst, сказали vc.ru в Genesis Investments. Условия сделок и оценку компании стороны не раскрывают.

  • Сервис планирует с помощью инвестиций внедрить методы машинного обучения в подписки и упростить систему A/B тестирования, добавили в фонде.
  • Adapty помогает разработчикам мобильных продуктов увеличивать продажи внутри приложений и анализировать платежное поведение пользователей. Компанию основали Виталий Давыдов и Кирилл Потехин, которые вместе разработали студию по машинному обучению Poteha Labs, а также Дмитрий Подопросветов, который занимается развитием бизнеса.
  • Сейчас сервис используют более 1100 пользователей, сообщили в компании. По данным стартапа, он отслеживает около $10 млн дохода от приложений, и более 100 приложений уже увеличили прибыль с помощью сервиса. Среди клиентов на сайте указаны телеканал «Дождь», Arzamas, VocApp, Zenia и другие.
Adapty — сервис для роста мобильных подписок…
Всем привет, меня зовут Виталий, я основатель Adapty — сервиса для аналитики и роста мобильных…
vc.ru

#новость #инвестиции

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2 комментария
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Anatoly Sharifulin

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Ура! Хороший набор инвесторов, удачи!

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German Kapnin

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Отличные новости! Adapty 🚀  Удачи и еще больше клиентов!

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