Сервис для роста мобильных подписок Adapty с российскими корнями привлёк первые внешние инвестиции в $500 тысяч Материал редакции
На инвестиции компания расширит функции тестирования для платежных систем и разработает дополнительные инструменты аналитики.
Инвесторами сервиса Adapty стали фонды Genesis Investments, 500 Startups и AdFirst, сказали vc.ru в Genesis Investments. Условия сделок и оценку компании стороны не раскрывают.
- Сервис планирует с помощью инвестиций внедрить методы машинного обучения в подписки и упростить систему A/B тестирования, добавили в фонде.
- Adapty помогает разработчикам мобильных продуктов увеличивать продажи внутри приложений и анализировать платежное поведение пользователей. Компанию основали Виталий Давыдов и Кирилл Потехин, которые вместе разработали студию по машинному обучению Poteha Labs, а также Дмитрий Подопросветов, который занимается развитием бизнеса.
- Сейчас сервис используют более 1100 пользователей, сообщили в компании. По данным стартапа, он отслеживает около $10 млн дохода от приложений, и более 100 приложений уже увеличили прибыль с помощью сервиса. Среди клиентов на сайте указаны телеканал «Дождь», Arzamas, VocApp, Zenia и другие.
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