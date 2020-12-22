Ozon.Travel запустил сервис оформления командировок для среднего и крупного бизнеса Материал редакции
Компаниям не нужно согласовывать стоимость полётов, отелей и транзакции, а все документы оформляются автоматически.
Сервис для бронирования отелей и билетов Ozon.Travel запустил b2b-сервис оформления командировок «Ozon Командировки», рассказали vc.ru в компании. Он позволит автоматизировать согласование рабочих поездок с учётом специфики среднего и крупного бизнеса.
Сотрудники смогут сами собрать «корзину» услуг: авиа- и железнодорожные билеты, отель, трансферы, визы и другие. При этом система позволяет определить «роли» для разных работников, установив для них лимиты на расходы.
Каждую стоимость полёта или проживания в отеле отдельно согласовывать не нужно, как и совершать транзакции, а все документы сервис направит в компанию сам с помощью электронного документооборота, отметили в Ozon.Travel. Оплачивать командировки компании могут сразу или с помощью отсрочки платежа.
Стоимость для компаний будет зависеть от набора услуг в «корзине»: сервис планирует зарабатывать либо на агентстком вознаграждении от поставщика услуги, либо вознаграждении от клиента.
Ozon.Travel уже работает с компаниями малого бизнеса, но в «Ozon Командировках» учтена специфика крупного бизнеса с разделением ролей и особенностями отчётности и документооборота, отмечают в компании. Сервис тестировали на Ozon.
По собственным данным, к Ozon.Travel подключены более 800 авиакомпаний, РЖД, страхование от «Альфа-Страхования» и миллион отелей. Услуги такси, визового сопровождения и бронирования бизнес-залов в аэропортах пока тестируются и доступны по запросу, полноценный релиз компания обещает в 2021 году.
Сервисы по организации командировок также предлагают «Туту.ру» и Aviasales. Среди других сервисов, которые позволяют подобрать билеты для бизнеса, есть OneTwoTrip и специализированные сервисы Smartway, TripActions и TravelPerk.
Блоги компаний
Показать еще