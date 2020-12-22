Ozon.Travel пользуется спросом не только для личных путешествий — в 2020 году порядка 10% билетов, купленных на площадке, пришлось на сегмент командировок. Спрос со стороны корпоративного сектора мотивировал нас подробнее изучить запросы и «боли» этой категории клиентов.

Запуская новый сервис, мы хотим обеспечить компаниям возможность удобной организации оформления командировок и при этом значительно упростить их внутренние процессы согласования и отчетности.

