Сервисы
Таня Боброва

Ozon.Travel запустил сервис оформления командировок для среднего и крупного бизнеса Материал редакции

Компаниям не нужно согласовывать стоимость полётов, отелей и транзакции, а все документы оформляются автоматически.

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Сервис для бронирования отелей и билетов Ozon.Travel запустил b2b-сервис оформления командировок «Ozon Командировки», рассказали vc.ru в компании. Он позволит автоматизировать согласование рабочих поездок с учётом специфики среднего и крупного бизнеса.

Сотрудники смогут сами собрать «корзину» услуг: авиа- и железнодорожные билеты, отель, трансферы, визы и другие. При этом система позволяет определить «роли» для разных работников, установив для них лимиты на расходы.

Каждую стоимость полёта или проживания в отеле отдельно согласовывать не нужно, как и совершать транзакции, а все документы сервис направит в компанию сам с помощью электронного документооборота, отметили в Ozon.Travel. Оплачивать командировки компании могут сразу или с помощью отсрочки платежа.

Стоимость для компаний будет зависеть от набора услуг в «корзине»: сервис планирует зарабатывать либо на агентстком вознаграждении от поставщика услуги, либо вознаграждении от клиента.

Ozon.Travel уже работает с компаниями малого бизнеса, но в «Ozon Командировках» учтена специфика крупного бизнеса с разделением ролей и особенностями отчётности и документооборота, отмечают в компании. Сервис тестировали на Ozon.

Ozon.Travel пользуется спросом не только для личных путешествий — в 2020 году порядка 10% билетов, купленных на площадке, пришлось на сегмент командировок. Спрос со стороны корпоративного сектора мотивировал нас подробнее изучить запросы и «боли» этой категории клиентов.

Запуская новый сервис, мы хотим обеспечить компаниям возможность удобной организации оформления командировок и при этом значительно упростить их внутренние процессы согласования и отчетности.

Михаил Осин
гендиректор Ozon.Travel

По собственным данным, к Ozon.Travel подключены более 800 авиакомпаний, РЖД, страхование от «Альфа-Страхования» и миллион отелей. Услуги такси, визового сопровождения и бронирования бизнес-залов в аэропортах пока тестируются и доступны по запросу, полноценный релиз компания обещает в 2021 году.

Сервисы по организации командировок также предлагают «Туту.ру» и Aviasales. Среди других сервисов, которые позволяют подобрать билеты для бизнеса, есть OneTwoTrip и специализированные сервисы Smartway, TripActions и TravelPerk.

#новость #ozon

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