Пользователи пожаловались на обновление Maps.me: изменился источник карт, «сломался» поиск и исчез офлайн-доступ Материал редакции
Maps.me пообещала рассмотреть жалобы и в ближайшие дни выпустить очередное обновление.
В декабре компания Daegu Limited (входит в Parity.com Group), которой теперь принадлежит картографический сервис Maps.me, выпустила своё первое обновление. Некоторые пользователи оказались недовольны изменениями.
Пока приложение обновилось только на iOS.
Что изменилось
Основная проблема пользователей — карты теперь доступны только в онлайн-режиме или при скачивании. Раньше карты вместе со всеми объектами загружались перед началом работы в память смартфона. Как пишет iOS-программист Даниил Сибирцев, размер «скачанной Москвы» теперь увеличился в четыре раза — с 50 до 200 Мб. Теперь сервис мало чем отличается от Google Maps и Apple Maps, считает Сибирцев.
Карты теперь загружаются при помощи Mapbox SDK — американского поставщика онлайн-карт для веб-сайтов и приложений, логотип которого теперь отображается в верхнем левом углу экрана. Mapbox также служит источником карт для Foursquare, Lonely Planet, Facebook, Financial Times, The Weather Channel и Snapchat. Раньше Maps.me работал на основе свободной и бесплатной географической карты OpenStreetMap.
Кроме того, «сломался» поиск, отмечают пользователи. «Поиск и до этого не был идеальным, но он улучшался год от года и несколько раз просто спасал меня в путешествиях. Сейчас я толком не смог найти ничего из того, что я искал», — отмечает Сибирцев. Он сравнивал обновлённый Maps.me на iOS и старую версию на Android. На скринах видно, как на Android приложение нашло нужный адрес, а на iOS нет.
Похожие жалобы озвучил сооснователь и бывший главный технический директор Maps.me Виктор Говако: «Обновил Maps.me после сделки Mail.ru Group с кем-то там. Офлайн пропал. Теперь это Mapbox демоприложение с неработающим поиском. Пропал дом». Судя по данным в Facebook, Говако сейчас работает ведущим программистом в Mapbox.
Издание о путешествиях Perito Burrito отмечает, что сбросились все метки пользователей, а дизайн карт стал «детским и похожим на сервис Waze». «Крупные значки всех подряд категорий, отсутствие названий улиц, пока вы не приблизите карту до максимума», — пишет издание.
Однако метки остались, например, на скринах Сибирцева. «Новое приложение пытается загрузить координаты меток, но потерялись цвета, мои комментарии, их больше нельзя экспортировать и импортировать», — отмечает он.
Пропал также поиск туалетов, отмечает Perito Burrito. Издание проверило Париж: на карте города сейчас не больше десяти туалетов, раньше их было «сотни».
Изменилась и пешеходная навигация. По словам Сибирцева, раньше Maps.me показывал тропинки, которые нет ни в Apple Maps, ни в Google Maps, а сейчас они исчезли. Также исчезла диаграмма с перепадом высот.
Среди других изменений: пропали все подписки на отключение рекламы, на путеводители и так далее, исчез OSM-редактор, ландшафтный режим, карта и навигация по метро, запись и отображение недавно пройденного трека, CarPlay и отзывы на заведения. Некоторые также отмечают, что приложение зависает.
Что стало лучше
Пользователи отметили и положительные изменения. Например, появилась «Кошелёк». Пока сервис предлагает встать в список ожидания доступа к его функциям, пишет Сибирцев. Perito Burrito рассказало подробнее: с помощью «кошелька» можно будет получить скидки и кэшбек на карточки Visa — с покупок в сервисе или у партнёров, не уточняется. Также с помощью кошелька можно будет пополнить eSIM.
Появилась возможность включить карту в 2D или 3D, а также другие слои, один из которых называется «Ностальгия» и позволяет вернуться к привычному виду карт. Однако проблемы с отображением улиц и крупными значками рандомных категорий остаются, пишет Perito Burrito.
Также в сервисе теперь можно смотреть пробки и в один клик отключить использование сотовых данных.
Как в Maps.me реагируют на жалобы
Официальный аккаунт сервиса в Twitter в ответ на жалобы пользователей заявил, что компания получила много «полезных и конструктивных отзывов» от поклонников приложения. Maps.me пообещала рассмотреть жалобы и в ближайшие дни выпустить очередное обновление.
Один из платных пользователей написал, что после обновления отменил подписку и удалил приложение. В ответ аккаунт компании предложил дать рекомендации для исправления ошибок, а также подарочную карту Amazon «в знак благодарности за отзыв».
Бывший гендиректор Maps.me Евгений Лисовский в Facebook отметил, что, «к счастью», не имеет отношения к этому релизу. «По всем вопросам надо обращаться к новым владельцам», — добавил он.
Лисовский отказался от комментариев. На момент публикации заметки поддержка Maps.me не ответила на запрос vc.ru.
- Maps.me был основан в 2010 году белорусскими предпринимателями и разработчиками Юрием Мельничком, Виктором Говако и Александром Золотаревым на собственные средства.
- Mail.Ru Group приобрела Maps.me в ноябре 2014 года за 542 млн рублей.
- По собственным данным, в 2019 году выручка Maps.me составила 159 млн рублей, убыток по EBITDA — 25 млн.
- Ежемесячная активная аудитория сервиса насчитывает 10 млн пользователей, общее количество загрузок — 140 млн.
- Холдинг продал сервис в ноябре 2020 года компании Parity.com Group со штаб-квартирой в Швейцарии.
- Parity.com Group основана в 2018 году и развивает систему мгновенных денежных переводов. Основатели Parity.com — Виктор Мангазеев и Алекс Гребнев.
Как по мне, дизайн стал сильно хуже. Был-то не ахти, а теперь всё совсем печально. Заберу свои 10 баксов и удалю эти карты. Кстати, пишите, кто какой в очереди?
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