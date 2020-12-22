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Лиана Липанова

Пользователи пожаловались на обновление Maps.me: изменился источник карт, «сломался» поиск и исчез офлайн-доступ Материал редакции

Maps.me пообещала рассмотреть жалобы и в ближайшие дни выпустить очередное обновление.

5 комментариев
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В декабре компания Daegu Limited (входит в Parity.com Group), которой теперь принадлежит картографический сервис Maps.me, выпустила своё первое обновление. Некоторые пользователи оказались недовольны изменениями.

Павел @OGRDNKV
Если вы пользуйтесь картами http://maps.me ни в коем случае не обновляйте приложение!

Подробнее тут https://www.instagram.com/p/CJEaC6HDkWu/?igshid=13irxlmazxu6
Боня @BonyaOK
Лайк если ты путешественник и топишь за норм карт и тебя бомбит от обновления http://maps.me.
Лайк если ты ярый политикан и кайфуешь с разговора Навального

Пока приложение обновилось только на iOS.

Что изменилось

Основная проблема пользователей — карты теперь доступны только в онлайн-режиме или при скачивании. Раньше карты вместе со всеми объектами загружались перед началом работы в память смартфона. Как пишет iOS-программист Даниил Сибирцев, размер «скачанной Москвы» теперь увеличился в четыре раза — с 50 до 200 Мб. Теперь сервис мало чем отличается от Google Maps и Apple Maps, считает Сибирцев.

Карты теперь загружаются при помощи Mapbox SDK — американского поставщика онлайн-карт для веб-сайтов и приложений, логотип которого теперь отображается в верхнем левом углу экрана. Mapbox также служит источником карт для Foursquare, Lonely Planet, Facebook, Financial Times, The Weather Channel и Snapchat. Раньше Maps.me работал на основе свободной и бесплатной географической карты OpenStreetMap.

Кроме того, «сломался» поиск, отмечают пользователи. «Поиск и до этого не был идеальным, но он улучшался год от года и несколько раз просто спасал меня в путешествиях. Сейчас я толком не смог найти ничего из того, что я искал», — отмечает Сибирцев. Он сравнивал обновлённый Maps.me на iOS и старую версию на Android. На скринах видно, как на Android приложение нашло нужный адрес, а на iOS нет.

Похожие жалобы озвучил сооснователь и бывший главный технический директор Maps.me Виктор Говако: «Обновил Maps.me после сделки Mail.ru Group с кем-то там. Офлайн пропал. Теперь это Mapbox демоприложение с неработающим поиском. Пропал дом». Судя по данным в Facebook, Говако сейчас работает ведущим программистом в Mapbox.

Скриншот со страницы Виктора Говако в Facebook

Издание о путешествиях Perito Burrito отмечает, что сбросились все метки пользователей, а дизайн карт стал «детским и похожим на сервис Waze». «Крупные значки всех подряд категорий, отсутствие названий улиц, пока вы не приблизите карту до максимума», — пишет издание.

Однако метки остались, например, на скринах Сибирцева. «Новое приложение пытается загрузить координаты меток, но потерялись цвета, мои комментарии, их больше нельзя экспортировать и импортировать», — отмечает он.

Пропал также поиск туалетов, отмечает Perito Burrito. Издание проверило Париж: на карте города сейчас не больше десяти туалетов, раньше их было «сотни».

Изменилась и пешеходная навигация. По словам Сибирцева, раньше Maps.me показывал тропинки, которые нет ни в Apple Maps, ни в Google Maps, а сейчас они исчезли. Также исчезла диаграмма с перепадом высот.

Среди других изменений: пропали все подписки на отключение рекламы, на путеводители и так далее, исчез OSM-редактор, ландшафтный режим, карта и навигация по метро, запись и отображение недавно пройденного трека, CarPlay и отзывы на заведения. Некоторые также отмечают, что приложение зависает.

Что стало лучше

Пользователи отметили и положительные изменения. Например, появилась «Кошелёк». Пока сервис предлагает встать в список ожидания доступа к его функциям, пишет Сибирцев. Perito Burrito рассказало подробнее: с помощью «кошелька» можно будет получить скидки и кэшбек на карточки Visa — с покупок в сервисе или у партнёров, не уточняется. Также с помощью кошелька можно будет пополнить eSIM.

Появилась возможность включить карту в 2D или 3D, а также другие слои, один из которых называется «Ностальгия» и позволяет вернуться к привычному виду карт. Однако проблемы с отображением улиц и крупными значками рандомных категорий остаются, пишет Perito Burrito.

Также в сервисе теперь можно смотреть пробки и в один клик отключить использование сотовых данных.

Как в Maps.me реагируют на жалобы

Официальный аккаунт сервиса в Twitter в ответ на жалобы пользователей заявил, что компания получила много «полезных и конструктивных отзывов» от поклонников приложения. Maps.me пообещала рассмотреть жалобы и в ближайшие дни выпустить очередное обновление.

MAPS.ME @MAPS_ME
@redsanj83 Thank you for sharing. We are addressing a number of issues that affected a small number of people in the last release. Next update is coming in the coming days. Please bear with us
MAPS.ME @MAPS_ME
@zloy_zhake We understand your frustration. We are addressing majority of the issues raised that affected a small number of users - in the next release in the coming days. Would appreciate it if you tried it for yourself and shared what you thought

Один из платных пользователей написал, что после обновления отменил подписку и удалил приложение. В ответ аккаунт компании предложил дать рекомендации для исправления ошибок, а также подарочную карту Amazon «в знак благодарности за отзыв».

Yaw Anokwa, PhD @yanokwa
@MAPS_ME Paying user here. This update has taken the best offline maps app and ruined it. I've cancelled my subscription and uninstalled it from my iPhone. Super disappointing.
MAPS.ME @MAPS_ME
@yanokwa Also, could we offer you a token of appreciation for your feedback - an Amz gift card?

Бывший гендиректор Maps.me Евгений Лисовский в Facebook отметил, что, «к счастью», не имеет отношения к этому релизу. «По всем вопросам надо обращаться к новым владельцам», — добавил он.

Лисовский отказался от комментариев. На момент публикации заметки поддержка Maps.me не ответила на запрос vc.ru.

  • Maps.me был основан в 2010 году белорусскими предпринимателями и разработчиками Юрием Мельничком, Виктором Говако и Александром Золотаревым на собственные средства.
  • Mail.Ru Group приобрела Maps.me в ноябре 2014 года за 542 млн рублей.
  • По собственным данным, в 2019 году выручка Maps.me составила 159 млн рублей, убыток по EBITDA — 25 млн.
  • Ежемесячная активная аудитория сервиса насчитывает 10 млн пользователей, общее количество загрузок — 140 млн.
  • Холдинг продал сервис в ноябре 2020 года компании Parity.com Group со штаб-квартирой в Швейцарии.
  • Parity.com Group основана в 2018 году и развивает систему мгновенных денежных переводов. Основатели Parity.com — Виктор Мангазеев и Алекс Гребнев.

#новость #mapsme

5 комментариев
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Vmm Bim

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Хорошая реклама.
Пойду ставить Maps.me

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Французский щит

0

Жесть конечно.

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Андрей Чуяшов

0

Как по мне, дизайн стал сильно хуже. Был-то не ахти, а теперь всё совсем печально. Заберу свои 10 баксов и удалю эти карты. Кстати, пишите, кто какой в очереди?

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Роман

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Похоже пора переходить на 2гис

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Ольга Хошвагт

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При mail.ru было лучше

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