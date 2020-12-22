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Mail.ru запустил для почты новый домен internet.ru Материал редакции

Пользователи могут перенести на него письма и файлы из старых аккаунтов.

В почте Mail.ru появился новый домен, который заканчивается на @internet.ru. На него можно перенести письма и документы из предыдущего аккаунта со старого аккаунта и сделать переадресацию на новый адрес, пишет Hi-Tech Mail.ru.

Mail.ru

Каждый пятый новый пользователь не может получить желаемый почтовый адрес, показал опрос Mail.ru. Теперь сервис предлагает исправить эту ситуацию — его только открыли, поэтому почти все имена пока свободны.

Пользователям посоветовали поторопиться с регистрацией, так как все самые популярные и короткие названия обычно разбирают в первую очередь.

#новость #mailru #mailrugroup

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Николай

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Pavel Ivanov

Николай
1

Тут ещё одна картинка подходит =)

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Anton Reut

Pavel
0

- Ебанёт.
- *Гав-гав*

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Кровавый бокал

Николай
0

тоже первое, что пришло в голову )) пусть будет, все равно нужны иногда ящики эти.

Ответить

Глеб Неизвестный

3

Какой смысл сейчас красивого почтового ящика? Примерно такой же, как и красивый номер телефона. Один хрен никто не запомнит, даже если у тебя телефонный номер 8 495 555 55 95. У все давно контакты в компе или на телефоне. 

Разве что школота нарегает каких-нибудь administrotor@internet.ru или fsb@internet.ru и потом будет всяких бабушек кошмарить.

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m.

Глеб
0

88005553535

Ответить

Глеб Неизвестный

m.
0

V V V III V III V

Ответить

Глеб Неизвестный

1

Нет уж, спасибо. Я так уже один раз встрял с почтой QIP на домене pochta.ru, когда они Почте России. Лучше уж пусть какой-нибудь qwerty9324034@gmail.com

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Илитный Иксперт

1

Актуально, пиздец

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Mihael Isaev

1

Имя аккаунта должно быть больше 4 букв 😁😁😁

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Павел Гросс-Днепров

0

У них еще 600 доменов есть в собственности и очень крутые в списке есть.

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Anton Reut

Павел
0

И чем тут гордиться? Это киберсквоттинг.

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Anton Reut

0

Ограничение юзернейма - не менее 5 символов... Что это за днище @Mail.ru Group ? Чем обусловлены эти ограничения?...

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Arthur Niazyan

Anton
1

пятизнак уже хорошо :)

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Anton Reut

Arthur
1

Мало, надо не менее 16 сделать, так победим.

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Андрей Петров

0

Зачем.

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Антон

Андрей
1

Там улучшен механизм сбора данных.

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Roman Moskovskiy

0

Купите себе домен в зоне ру и будет вам любая почта

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Eugene Danilov

Roman
1

roman1981@roman1981.ru 👌🏼

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Vasya Pupkin

0

почти все имена пока свободны

Угу, как же, почти все, но меньше 5 символов не доступны

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