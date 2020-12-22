Mail.ru запустил для почты новый домен internet.ru Материал редакции
Пользователи могут перенести на него письма и файлы из старых аккаунтов.
В почте Mail.ru появился новый домен, который заканчивается на @internet.ru. На него можно перенести письма и документы из предыдущего аккаунта со старого аккаунта и сделать переадресацию на новый адрес, пишет Hi-Tech Mail.ru.
Каждый пятый новый пользователь не может получить желаемый почтовый адрес, показал опрос Mail.ru. Теперь сервис предлагает исправить эту ситуацию — его только открыли, поэтому почти все имена пока свободны.
Пользователям посоветовали поторопиться с регистрацией, так как все самые популярные и короткие названия обычно разбирают в первую очередь.
Тут ещё одна картинка подходит =)
Кровавый бокал
тоже первое, что пришло в голову )) пусть будет, все равно нужны иногда ящики эти.
Какой смысл сейчас красивого почтового ящика? Примерно такой же, как и красивый номер телефона. Один хрен никто не запомнит, даже если у тебя телефонный номер 8 495 555 55 95. У все давно контакты в компе или на телефоне.
Разве что школота нарегает каких-нибудь administrotor@internet.ru или fsb@internet.ru и потом будет всяких бабушек кошмарить.
Нет уж, спасибо. Я так уже один раз встрял с почтой QIP на домене pochta.ru, когда они Почте России. Лучше уж пусть какой-нибудь qwerty9324034@gmail.com
У них еще 600 доменов есть в собственности и очень крутые в списке есть.
Ограничение юзернейма - не менее 5 символов... Что это за днище @Mail.ru Group ? Чем обусловлены эти ограничения?...
пятизнак уже хорошо :)
Зачем.
Купите себе домен в зоне ру и будет вам любая почта
почти все имена пока свободны
Угу, как же, почти все, но меньше 5 символов не доступны
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