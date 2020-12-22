Пользователи могут перенести на него письма и файлы из старых аккаунтов.

В почте Mail.ru появился новый домен, который заканчивается на @internet.ru. На него можно перенести письма и документы из предыдущего аккаунта со старого аккаунта и сделать переадресацию на новый адрес, пишет Hi-Tech Mail.ru.

Mail.ru

Каждый пятый новый пользователь не может получить желаемый почтовый адрес, показал опрос Mail.ru. Теперь сервис предлагает исправить эту ситуацию — его только открыли, поэтому почти все имена пока свободны.

Пользователям посоветовали поторопиться с регистрацией, так как все самые популярные и короткие названия обычно разбирают в первую очередь.