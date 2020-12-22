Сервисы
Таня Боброва

Инвестиции Google помогли создать двух «единорогов» в Индии — конкурента TikTok и сервис персонализированных новостей Материал редакции

Для компании этот рынок ключевой — Google планирует вложить $10 млрд в развитие технологий и бизнеса в стране за пять-семь лет.

  • Google инвестировала в индийские стартапы Glance и Verse Innovation. Первый предлагает пользователям персонализированные новости, результаты матчей и другой контент на экранах блокировки смартфонов, второй — владеет новостным сайтом Dailyhunt и приложением Josh, конкурентом TikTok.
  • Glance привлекла $145 млн в ходе последнего раунда, пишет Bloomberg. Verse получила более $100 млн инвестиций, кроме Google в раунде участвовала Microsoft и другие. В результате инвестиции помогли создать двух самых молодых технологических единорогов Индии, утверждает агентство.
  • Для Google Индия, в которой более 500 млн активных пользователей интернета, а 450 млн выходят в интернет со смартфонов, — ключевой рынок. В июле компания объявила о планах вложить $10 млрд в развитие технологий и бизнеса в стране в течение пяти-семи лет.

#новость #google #индия

214 просмотров
2 комментария
1
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0434\u0438\u044f","google"], "comments": 2, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 190121, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 22 Dec 2020 22:57:19 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария Накачай стартап
Популярные
По порядку

Андрей Захаров

0

Подобное тянется к подобному))

Ответить

Admin vip-invests.com

0

Гугл вроди часть Тик Тока для USA хотел весь выкупить

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Yota
Подписан
Отписаться
Yota снизила цены на звонки и интернет в 39 регионах РФ
Теперь клиенты Yota смогут получить больше минут и гигабайтов, потому что мобильный оператор снижает цены на связь в 39…
8
Ситимобил
Подписан
Отписаться
Ситимобил открыл пространство для водителей
Мы открыли флагманский Дом Такси площадью 800 кв. м возле метро Технопарк в Москве. Расскажем, что в нём интересного и…
2
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Выпускники трека маркетинговых технологий программы «Московский акселератор» выступят онлайн
25 декабря пройдет демо-день выпускников трека маркетинговых технологий программы «Московский акселератор». Финалисты п…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Denis1710
за день
Так, так... подождите, я готов.
Наушники CGpods 5.0 — все тот же китайский ноунейм с дикой наценкой от Вадима Бокова
Лучезарный Смех
за неделю
Сейчас прочитал третью часть на "vc.ru +7", поржал ))
«Доооооом-2»: как я заработал $1 млн на шоу. Часть вторая — солнце теперь вставало только для меня

Комментарии

Bet Papa

«Астролог за 120 тысяч рублей…

Sultan Karybaev

Reuters: Apple выпустит свой…

Dimaloss

Путин разрешил снизить долю…

Тинькофф

«Тинькофф» выпустил бесплатный…

Igor Novák

Наушники CGpods 5.0 — все тот…

Igor Novák

Наушники CGpods 5.0 — все тот…

Михаил Потапов

Mail.ru запустил для почты…

Nikolay Belousov

Как мы придумали SberPortal и…

Лучезарный Смех

«Тинькофф» выпустил бесплатный…

Igor Novák

Наушники CGpods 5.0 — все тот…

AngelOfFaith

Google списала $1,3 млрд долга…

Александр А.

«Тинькофф» выпустил бесплатный…

Andrey Pilyugin

Защита покупателей на…

Тинькофф

«Тинькофф» выпустил бесплатный…

AngelOfFaith

Российская онлайн-школа…

Rafa Ramazanov

Наушники CGpods 5.0 — все тот…

Bulat Ziganshin

Путин разрешил снизить долю…

Евгений Пономарев

Покупка сервиса «Работа.ру» в…

Олег Ивахнов

Mail.ru запустил для почты…

Alex Cox

Наушники CGpods 5.0 — все тот…
null