Инвестиции Google помогли создать двух «единорогов» в Индии — конкурента TikTok и сервис персонализированных новостей Материал редакции
Для компании этот рынок ключевой — Google планирует вложить $10 млрд в развитие технологий и бизнеса в стране за пять-семь лет.
- Google инвестировала в индийские стартапы Glance и Verse Innovation. Первый предлагает пользователям персонализированные новости, результаты матчей и другой контент на экранах блокировки смартфонов, второй — владеет новостным сайтом Dailyhunt и приложением Josh, конкурентом TikTok.
- Glance привлекла $145 млн в ходе последнего раунда, пишет Bloomberg. Verse получила более $100 млн инвестиций, кроме Google в раунде участвовала Microsoft и другие. В результате инвестиции помогли создать двух самых молодых технологических единорогов Индии, утверждает агентство.
- Для Google Индия, в которой более 500 млн активных пользователей интернета, а 450 млн выходят в интернет со смартфонов, — ключевой рынок. В июле компания объявила о планах вложить $10 млрд в развитие технологий и бизнеса в стране в течение пяти-семи лет.
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