Игровая платформа Steam предупредила о возможных проблемах с пополнением кошельков в начале 2021 года Материал редакции
Компания рекомендует пополнить баланс до конца года.
- Магазин игр Steam объявил, что с начала января 2021 года прямое пополнение кошелька может быть недоступно на неопределённый период «из-за изменений в российском законодательстве». Такое сообщение для зарегистрированных пользователей появилось на сайте магазина.
- Пользователи по-прежнему могут оплатить покупки банковской картой, через PayPal, Webmoney и «Яндекс.Кошелек», отметили создатели Steam.
- «Если для пополнения кошелька Steam вы используете платежные терминалы, Qiwi-кошелек, "Сбербанк" или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелек Steam до 31 декабря 2020 года», — советуют в Steam.
- Из-за каких изменений в российском законодательстве могут возникнуть трудности с оплатой, в Steam не уточнили.
- C 6 января 2021 года вступит в силу закон о передаче в Федеральную налоговую службу информации об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков.
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3 комментария Накачай стартап
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Вот и подарок на мой др) Придётся купить Батлку 1 на днях, как раз скидочки прилетели )))
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