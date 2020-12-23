Сервисы
Евгения Евсеева

Игровая платформа Steam предупредила о возможных проблемах с пополнением кошельков в начале 2021 года Материал редакции

Компания рекомендует пополнить баланс до конца года.

  • Магазин игр Steam объявил, что с начала января 2021 года прямое пополнение кошелька может быть недоступно на неопределённый период «из-за изменений в российском законодательстве». Такое сообщение для зарегистрированных пользователей появилось на сайте магазина.
  • Пользователи по-прежнему могут оплатить покупки банковской картой, через PayPal, Webmoney и «Яндекс.Кошелек», отметили создатели Steam.
  • «Если для пополнения кошелька Steam вы используете платежные терминалы, Qiwi-кошелек, "Сбербанк" или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелек Steam до 31 декабря 2020 года», — советуют в Steam.
  • Из-за каких изменений в российском законодательстве могут возникнуть трудности с оплатой, в Steam не уточнили.
  • C 6 января 2021 года вступит в силу закон о передаче в Федеральную налоговую службу информации об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков.

#новость #steam

328 просмотров
3 комментария
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","steam"], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 190230, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 23 Dec 2020 11:45:28 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Онлайн-курс «Продуктовый маркетинг»
Научитесь продвигать ИТ-продукты с нуля. Первым студентам скидка 20%
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария Накачай стартап
Популярные
По порядку

MEGAtraXXXer666

2

После такого люди действительно смогут выйти на улицы!

Ответить

Airat Kafman

0

Очередной выстрел в ногу своим же

Ответить

Сергей Медведев

0

Вот и подарок на мой др) Придётся купить Батлку 1 на днях, как раз скидочки прилетели )))

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Huawei тестируeт альтернативу Android для планшетов, часов и смартфонов​
Осенью Huawei выпустила альтернативу OC Android — систему HarmonyOS 2.0. Сейчас вышла ее бета-версия. Из-за санкций США…
0
Сбер
Подписан
Отписаться
Больше не «шкаф» с деньгами: как мы создавали новые банкоматы Сбера — и зачем им «слух» и «зрение»
На СберКонфе мы показали новые банкоматы: теперь это умные устройства, а не привычные железные машины. Первый банкомат…
0
Digital Horizon
Подписан
Отписаться
Эксперты Digital Horizon спрогнозировали развитие финтех-рынка в 2021 году
Новое исследование наглядно показывает, как развиваются основные тренды на финансовых рынках Европы и России.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Denis1710
за день
Так, так... подождите, я готов.
Наушники CGpods 5.0 — все тот же китайский ноунейм с дикой наценкой от Вадима Бокова
Лучезарный Смех
за неделю
Сейчас прочитал третью часть на "vc.ru +7", поржал ))
«Доооооом-2»: как я заработал $1 млн на шоу. Часть вторая — солнце теперь вставало только для меня

Комментарии

Николай Каменев

Илон Маск рассказал, что…

Лев

Путин разрешил снизить долю…

Максим Иванов

Худшее вложение 2020 года по…

Ксения Гайн

Онлайн-суды и клиенты за…

Aleksandr…

Павел Дуров анонсировал платные…

Valentin Dombrovsky

«Хочется поработать…

Aleksandr…

Павел Дуров анонсировал платные…

Сергей Медведев

Игровая платформа Steam…

Дмитрий Веселов

Артемий Лебедев ушёл из ЖЖ…

Anton Reut

Кейс: как вывести сайт в топ…

Ксения Гайн

Онлайн-суды и клиенты за…

cornix

Илон Маск рассказал, что…

Андрей Пятин

Павел Дуров анонсировал платные…

Denis Bystruev

Илон Маск рассказал, что…

MEGAtraXXXer666

Игровая платформа Steam…

Ксения Гайн

Онлайн-суды и клиенты за…

Dmitry Kiselev

Reuters: Apple выпустит свой…

max smirnoff

Okko, ivi, «Амедиатека» и…

Riddick

Павел Дуров анонсировал платные…

Тинькофф

«Тинькофф» выпустил бесплатный…
null