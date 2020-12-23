В поиске «Яндекса» появляются только ответы экспертов, либо ответы, проверенные ими на достоверность.

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«Яндекс» перестал отдавать приоритет своему сервису вопросов и ответов «Яндекс.Кью» в поисковой выдаче, заметил Telegram-канал «Заметки Ленара Амирханова», который рассказывает о заработке на сайтах и SEO.

По его словам, ещё месяц назад при поиске в «Яндексе» в числе первых трёх результатов поисковой выдачи появлялись страницы из «Кью». С начала декабря страницы из сервиса по тем же запросам не попадают даже в число первых десяти результатов.

Амирханов отметил, что проекты, которые ставили ссылки в ответах пользователей на «Кью», заметили падение трафика с «Яндекса» на более чем 70%. О каких именно проектах идёт речь, он не уточнил.

«Сделаю осторожный прогноз, что проект не оправдал ожиданий руководства корпорации и его будут сворачивать», — написал Амирханов.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили vc.ru, что «Кью» ввёл проверку достоверности ответов. Она нужна, чтобы пользователи поиска получали не только релевантную, но и достоверную информацию в ответах на свои запросы.

Теперь в быстрых ответах поиска «Яндекса» появляются только ответы экспертов, либо ответы, проверенные ими на достоверность, а на странице вопросов они показываются выше других ответов.

Кроме того, сервис даст статус экспертов тем пользователям, которые формально не являются экспертами, но хорошо разбираются в теме. Условие — четыре проверенных ответа по теме, которую выбрал для себя пользователь.

В темах права, медицины и психология ввели дополнительные правила, регулирующие, как можно и нужно отвечать на вопросы и на какие вопросы эксперты готовы отвечать.

«Яндекс» создал проект «Кью» в декабре 2019 года, объединив сервисы TheQuestion и «Знатоки». На «Кью» пользователи могут задавать вопросы и получать ответы на них от зарегистрированных пользователей.

Сервис отдает приоритет ответам экспертов в разных областях — пользователи могут стать ими, если заполнят форму и пройдут проверку. После этого у них появляется галочка верификации, а ответы попадают в поисковую выдачу.