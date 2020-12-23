Сервисы
Евгения Евсеева

В поиске «Яндекса» стало меньше ссылок на его сервис «Кью» — компания объяснила это проверкой ответов пользователей Материал редакции

В поиске «Яндекса» появляются только ответы экспертов, либо ответы, проверенные ими на достоверность.

9 комментариев
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766 просмотров

«Яндекс» перестал отдавать приоритет своему сервису вопросов и ответов «Яндекс.Кью» в поисковой выдаче, заметил Telegram-канал «Заметки Ленара Амирханова», который рассказывает о заработке на сайтах и SEO.

По его словам, ещё месяц назад при поиске в «Яндексе» в числе первых трёх результатов поисковой выдачи появлялись страницы из «Кью». С начала декабря страницы из сервиса по тем же запросам не попадают даже в число первых десяти результатов.

Амирханов отметил, что проекты, которые ставили ссылки в ответах пользователей на «Кью», заметили падение трафика с «Яндекса» на более чем 70%. О каких именно проектах идёт речь, он не уточнил.

«Сделаю осторожный прогноз, что проект не оправдал ожиданий руководства корпорации и его будут сворачивать», — написал Амирханов.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили vc.ru, что «Кью» ввёл проверку достоверности ответов. Она нужна, чтобы пользователи поиска получали не только релевантную, но и достоверную информацию в ответах на свои запросы.

Теперь в быстрых ответах поиска «Яндекса» появляются только ответы экспертов, либо ответы, проверенные ими на достоверность, а на странице вопросов они показываются выше других ответов.

Кроме того, сервис даст статус экспертов тем пользователям, которые формально не являются экспертами, но хорошо разбираются в теме. Условие — четыре проверенных ответа по теме, которую выбрал для себя пользователь.

В темах права, медицины и психология ввели дополнительные правила, регулирующие, как можно и нужно отвечать на вопросы и на какие вопросы эксперты готовы отвечать.

«Яндекс» создал проект «Кью» в декабре 2019 года, объединив сервисы TheQuestion и «Знатоки». На «Кью» пользователи могут задавать вопросы и получать ответы на них от зарегистрированных пользователей.

Сервис отдает приоритет ответам экспертов в разных областях — пользователи могут стать ими, если заполнят форму и пройдут проверку. После этого у них появляется галочка верификации, а ответы попадают в поисковую выдачу.

Вопросы в «Кью» поделены на разные темы, в сервисе есть рейтинг экспертов и спецкатегории — например, в категории «Детский вопрос» пользователи дают ответы, понятные детям, а в теме «Вопросы о коронавирусе» могут задать вопрос про Covid-19.

#новость #яндекс

9 комментариев
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Anastasia Light

12

Извините, ребят, но разве есть что -то лучше ОтветовМэйл.ру?)

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kira fishina

1

Яндексоиды в очередной раз изговнякали хороший сайт, жаль. Ну то понятно, нужно обладать определенным пониженным интеллектом и низкой самооценкой, чтобы пройти 4 круга собеседований в разные дни ради одной должности в одной компании. И только потом, может быть, ты станешь кем-то в яндексе. Так сказать "отрицательный отбор", прям как в правительстве.

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Андрей Гофманн

kira
4

и ничто не выдавало что вас не взяли в Яндекс )

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A.A. Rayskiy

3

Испортили отличный сервис TheQuestion..

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Krem-brule

A.A.
0

Его испортили сами основатели сервиса. Это было более чем ожидаемо на примере Кинопоиска.

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selecadm

Krem-brule
0

Имеете в виду, испортили тем, что продали?

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Invent Valley

0

Сначала Яндекс боролся с "оптимизаторами" СММ-щиками, потом - с копирайтерами "тыщазнаковзарубль", теперь - пытается победить "накрутчиков-нативщиков".
Пора запасаться поп-корном.
PS. Яндекс - начни с себя, убей апстену дзен.

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Клим Борисов

0

Мне тое больше нравиться мейл ру ответы)

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Олег-Юрьевич Чегин

0

рукожопые

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