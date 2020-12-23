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Таня Боброва

ЦИАН купит новосибирский сайт по поиску недвижимости N1.ru для развития в регионах Материал редакции

Компания купит актив у Hearst Shkulev, которая в ноябре продала HeadHunter сервис «Зарплата.ру».

ЦИАН подписал соглашение о покупке у Hearst Shkulev сайта для поиска недвижимости N1.ru, рассказали vc.ru в компании. Сумма сделки не раскрывается.

Сделка поможет укрепить позиции ЦИАН в российских регионах, в том числе стать лидером по количеству пользователей в Екатеринбурге, Новосибирске и некоторых других крупных городах, рассказали в компании. «Мы давно наблюдали за компанией N1.ru. Сейчас интересы покупающей и продающей стороны совпали к обоюдной выгоде», — отметил гендиректор сервиса Максим Мельников.

Головной офис N1.ru находится в Новосибирске, офисы есть ещё в семи городах. По собственным данным, ежемесячная аудитория сервиса — около 2 млн уникальных пользователей, компания работает на рынке недвижимости 21 год, а в её команде около 200 сотрудников. В структуру N1.ru также входят «НГС.Недвижимость» (Новосибирск), «Е1.Недвижимость» (Екатеринбург), МЛСН (Омск) и другие, уточняет «Коммерсантъ».

По данным «Контур.Фокуса», Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V. принадлежит 92,7% ООО «Н1.ру», ещё 4% у Евгения Дорожкина, 2,2% Сергея Астапенко и 1,1% у Александра Байбарацкого. По итогам 2019 года выручка сервиса составила 588 млн рублей, чистая прибыль — 266,3 млн рублей.

В конце ноября Hearst Shkulev договорилась о продаже другого своего актива — сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» за 3,5 млрд рублей. Компания также работает в основном в регионах Урала и Сибири. Сделку с HeadHunter уже одобрила ФАС.

#новость #циан

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Деньги в мандаринах

Олча Артна

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Хмм, не знаю как сейчас, но в моё время для недвижимости в Новосибирске юзали НГС Недвижимость. Покупали, продавали и арендовали все там. Про Н1 впервые слышу, но может с 2016 года рынок прям сильно поменялся.

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