Genotek исследует генетическую историю предков заказчика, склонность к заболеваниям, переносимость продуктов и другое.

{"id":190625,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/190625-rossiyskiy-startap-v-oblasti-issledovaniy-dnk-genotek-privlek-4-mln-ot-yandeksa-i-drugih-investorov","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0414\u041d\u041a Genotek \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $4\u00a0\u043c\u043b\u043d \u043e\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/190625-rossiyskiy-startap-v-oblasti-issledovaniy-dnk-genotek-privlek-4-mln-ot-yandeksa-i-drugih-investorov","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/190625-rossiyskiy-startap-v-oblasti-issledovaniy-dnk-genotek-privlek-4-mln-ot-yandeksa-i-drugih-investorov&title=\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0414\u041d\u041a Genotek \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $4\u00a0\u043c\u043b\u043d \u043e\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/190625-rossiyskiy-startap-v-oblasti-issledovaniy-dnk-genotek-privlek-4-mln-ot-yandeksa-i-drugih-investorov&text=\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0414\u041d\u041a Genotek \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $4\u00a0\u043c\u043b\u043d \u043e\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/190625-rossiyskiy-startap-v-oblasti-issledovaniy-dnk-genotek-privlek-4-mln-ot-yandeksa-i-drugih-investorov&text=\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0414\u041d\u041a Genotek \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $4\u00a0\u043c\u043b\u043d \u043e\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/190625-rossiyskiy-startap-v-oblasti-issledovaniy-dnk-genotek-privlek-4-mln-ot-yandeksa-i-drugih-investorov","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0414\u041d\u041a Genotek \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $4\u00a0\u043c\u043b\u043d \u043e\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432&body=https:\/\/vc.ru\/services\/190625-rossiyskiy-startap-v-oblasti-issledovaniy-dnk-genotek-privlek-4-mln-ot-yandeksa-i-drugih-investorov","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} Деньги в мандаринах 810 просмотров

Российский медико-генетический центр Genotek привлёк $4 млн, большую часть денег вложил «Яндекс». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на стартап.

Genotek в 2010 году основали Валерий Ильинский, Артём Елмуратов и Кирилл Петренко. Компания на заказ исследует генетическую историю предков клиента, склонность к заболеваниям, переносимость продуктов, проводит тесты для планирования детей и так далее.

По собственным данным, компания сотрудничает с клиниками из 71 страны: выявляет хромосомные патологии пациентов клиник, проводит диагностику редких наследственных заболеваний, неинвазивные пренатальные генетические тесты и другое.

Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям» участие в раунде. Какую долю получит «Яндекс», не раскрывается.

Это первый проект для компании в сфере генетических исследований, передаёт газета. Медицинская генетика только начинает развиваться, и у Genotek большой потенциал роста, утверждает гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина. У компании также есть свой телемедицинский сервис «Яндекс.Здоровье».

В феврале 2016 года Genotek привлёк $2 млн от бывшего главы администрации президента Александра Волошина и главы агрохолдинга «Русагро» Максима Басова. Волошин вошёл в совет директоров компании.

В феврале 2017 года стартап привлёк ещё $1 млн от производителя лекарств «Фармстандарт» на разработку персонализированных лекарств с учётом особенностей генома пациентов. Председатель совета директоров и гендиректор «Фармстандарта» Виктор Харитонин также вошёл в совет директоров Genotek.