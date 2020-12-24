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Лиана Липанова

Российский стартап в области исследований ДНК Genotek привлёк $4 млн от «Яндекса» и других инвесторов Материал редакции

Genotek исследует генетическую историю предков заказчика, склонность к заболеваниям, переносимость продуктов и другое.

5 комментариев
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810 просмотров

Российский медико-генетический центр Genotek привлёк $4 млн, большую часть денег вложил «Яндекс». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на стартап.

Genotek в 2010 году основали Валерий Ильинский, Артём Елмуратов и Кирилл Петренко. Компания на заказ исследует генетическую историю предков клиента, склонность к заболеваниям, переносимость продуктов, проводит тесты для планирования детей и так далее.

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По собственным данным, компания сотрудничает с клиниками из 71 страны: выявляет хромосомные патологии пациентов клиник, проводит диагностику редких наследственных заболеваний, неинвазивные пренатальные генетические тесты и другое.

Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям» участие в раунде. Какую долю получит «Яндекс», не раскрывается.

Это первый проект для компании в сфере генетических исследований, передаёт газета. Медицинская генетика только начинает развиваться, и у Genotek большой потенциал роста, утверждает гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина. У компании также есть свой телемедицинский сервис «Яндекс.Здоровье».

В феврале 2016 года Genotek привлёк $2 млн от бывшего главы администрации президента Александра Волошина и главы агрохолдинга «Русагро» Максима Басова. Волошин вошёл в совет директоров компании.

В феврале 2017 года стартап привлёк ещё $1 млн от производителя лекарств «Фармстандарт» на разработку персонализированных лекарств с учётом особенностей генома пациентов. Председатель совета директоров и гендиректор «Фармстандарта» Виктор Харитонин также вошёл в совет директоров Genotek.

По данным базы «Контур.Фокус», 80% ООО «Генотек» принадлежит Валерию Ильинскому, гендиректору компании. Ещё 20% кипрской Cleome Holding Limited через «Холдинг Генотек». Как пишут «Ведомости» со ссылкой на кипрский реестр юрлиц, на 1 июля 2020 года крупнейшим владельцем Cleome Holdings был Волошин с 23,44%. Еще 14,27% у Ильинского, у «Фармстандарта» — 11,48%. Максим Басов владеет 7,41%. Выручка ООО «Генотек» в 2019 составила 128,9 млн рублей, чистый убыток — 12,1 млн рублей.

#новость #genotek #инвестиции

5 комментариев
4
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5 комментариев
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Alex Ayer

1

Кто пользовался их услугами? Интересовался как-то, но судя по отзывам точность процедур Генотека сравнима с гороскопом

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Goddard Targarten

Alex
0

Я пользовался. Какой гороскоп может быть в ген.анализе? Или есть мутация в гене или нет, если не нравится интерпретация генотека - гуглишь, что пишут в зарубежных источниках или идёшь на консультацию к генетику с исходниками. Происхождение, да - это скорее развлекуха, а вот данные по здоровью весьма полезны. 

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Airat Kafman

1

Генотек - молодцы! Грамотным маркетингом упаковали для массового рынка далеко не новые ДНК-тесты.

Более чем уверен, что идея продавать тесты им пришла изначально только для того, чтобы загрузить полностью "барабаны", тем самым удешевив стоимость каждого теста.

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Nikolay Vavilov

0

23andMe ? не, не слышали))

Судя по тому, что у нас забор биообразцов(даже слюны) строго регламентирован - чьи то уши торчат из "стартапа". А-ля поисковик спутник, российский тик-ток и прочие "стартапы" 
как вообще компания, которая существует 10-ть лет может называться стартапом?

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Andrey Kulakov

Nikolay
1

А толку о нем слышать? Зато данные ДНК полученные Генотеком можно экспортировать в западные сервисы.

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