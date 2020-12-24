Bloomberg: платёжная система Джека Дорси Square обсуждает покупку музыкального сервиса Tidal рэпера Jay-Z Материал редакции
Дорси хочет превратить Square в холдинг с самостоятельными компаниями по типу Disney, считает издание.
- Платёжная система Square основателя и гендиректора Twitter Джека Дорси вела переговоры о покупке музыкального сервиса Tidal, рассказал знакомый с вопросом источник Bloomberg.
- По словам одного из собеседников агентства, Дорси обсудил потенциальную сделку с рэпером Jay-Z, который приобрёл Tidal в 2015 году за $56 млн. Переговоры могут и не привести к сделке. В Square отказались от комментариев, в Tidal не ответили на запрос.
- Запущенный в 2014 году Tidal пытался конкурировать с Spotify и Apple Music, «приманивая» пользователей эксклюзивной музыкой Jay-Z, указывает Bloomberg. Однако в 2019 году музыкант вернул свои треки на Spotify.
- В последний раз площадка раскрывала аудиторию в 2016 году — тогда у неё было 3 млн платящих подписчиков, пишет издание. Сервис доступен в 53 странах и предлагает более 70 млн песен. Доли в сервисе есть у Бейонсе, Рианны, Мадонны и других.
- Дорси стремится превратить Square в холдинг с несколькими самостоятельными компаниями, чтобы диверсифицировать бизнес по типу Disney, отмечает агентство. В июле 2019 года Square запустила сервис для профессиональной фотосъемки товаров на продажу, а основные продукты системы — Square Seller и Cash App — уже работают как самостоятельные компании.
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4 комментария
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Стоит отметить, что единственным преимуществом Тидала является losless.
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