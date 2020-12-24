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Лиана Липанова

«Яндекс» отключил SaveFrom, Frigate и другие расширения в своём браузере — они могли перехватывать доступ ко «ВКонтакте» Материал редакции

И использовали пользователей для накрутки просмотров видео.

29 комментариев
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2751 просмотров

SaveFrom.net, Frigate Light, Frigate CDN и некоторые другие расширения содержат потенциально вредоносный код, выяснили «Яндекс» и «Лаборатория Касперского». Об этом vc.ru рассказали в интернет-компании.

Расширения используют пользователей для накрутки просмотров роликов на разных площадках, включая рекламные видео. Ролики воспроизводятся а компьютере тайно — в беззвучном режиме на фоновой странице, рассказали в «Яндексе». Загрузка видео тратит существенный график и создаёт нагрузку на вычислительные ресурсы компьютера, объяснили в компании.

Схема запускалась только при активном использовании браузера, а код включал в себя защиту от обнаружения, добавил представитель «Яндекса».

Кроме того, «Яндекс» и «Касперский» нашли в исходном коде функции, которые могут использоваться для перехвата oAuth-токенов «ВКонтакте». В коде также есть механизм, который позволяет динамически загружать и выполнять любой произвольный код без обновления самих расширений и в обход модерации каталогов.

Вредоносный код обнаружен в более чем 20 расширениях, «Яндекс.Браузер» отключил их поддержку. Продукты «Лаборатории Касперского» будут опознавать эти расширения как угрозу и блокировать связанные с ней URL-адреса и фрагменты скриптов.

Компании передали результаты исследования разработчикам «ВКонтакте» и популярных браузеров. Включить расширения, несмотря на угрозу, можно в разделе «Дополнения» в настройках «Яндекс.Браузера», но компания не рекомендует этого делать.

Полный список расширений с вредоносным кодом есть в блоге «Яндекса» на «Хабре».

#новость #яндекс

29 комментариев
19
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29 комментариев
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Михаил Кузин

24

А когда то сервисы Яндекса и Mail.ru, включая браузер устанавливались сами и мне казалось что это и есть вредоносное ПО

Ответить

Roman Kotov

Михаил
9

Почему казалось? Это и есть вредоносное по

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Make YourVision

Михаил
5

Создатели вредоносного ПО жалуются на то, что с их одобрения можно было установить еще более вредоносное ПО.

Ответить

Andrey Kulakov

12

Очень иронично, ведь во Frigate встроен Яндекс.Советник, из-за которого приходилось включать Фригейт только по надобности

Ответить

Алексей К

0

Вот этим и хорош Apple Appstore - проверкой кода приложения перед публикацией, чтобы никакой зловред не пробрался. Вряд ли в Яндексе введут подобное.

Ответить

Beerman

Алексей
1

Это можно, но тогда нельзя будет устанавливать аддоны из того же хрома или вообще самописные. Нет уж, пусть остаётся как есть, яблочники пусть обмазываются "безопасностью" сколько хотят

Ответить

Алексей К

Beerman
3

Одно другому не мешает. На Сафари, например, можно устанавливать эдд-оны, и они проходят проверку. Это плюс.

Ответить

Andrey Lc

–5

Что браузер, что расширения  - для хомячков

Ответить

Roman Ivanov

Andrey
5

Эти расширения есть практически для всех браузеров.

Ответить

Василий

Andrey
3

Глаз задергался 
Я вначале решил что вы не пользуетесь браузерами для просмотра сайтов 

Ответить

Ренат Зайдуллин

Andrey
0

Эти же расширения свободно себя в хроме чувствуют

Ответить

Евгений

Andrey
0

У них один и тот же движок - у Хрома, Я.Браузера, Оперы, Сафари))) Внешне только различаются)))

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Павел Евграфович

2

Мир, где мы ничем не владеем, даже если купили. Раньше можно было купить бумажный журнал, Macintosh и FinalCut на нём, картридж для приставки с самой приставкой, фильм на DVD или кассете и плеер. А сегодня мы почти ничем цифровым не владеем, даже если "купили" это — у игр и программ отзывают сертификат и ОП, вместо иконки — тыква. Меняется пяток версий ОС — и купленный софт невозможно скачать и установить. Вышел более эффективный кодек — и старые устройства не могут воспроизводить медиа. Вендор решил, что нам это больше не нужно, и любимые расширения браузера можно выкинуть в помойку (привет от Safari и от FireFox, где уже боишься обновлять программу, т.к. лотерея — что из расширений будет "несовместимо с данной версией"). Это большая иллюзия, что "всё, что есть в сети, будет там вечно" — оно пропадает, и зачастую пропадет безвозвратно. Из Wiki не открывается добрая половина ссылок. На YouTube недоступно по 10-20% из плейлистов "избранного", которые составлял всего 5 лет назад. Вот сейчас закроют Flash и уйдёт в небытие целый пласт цифрового искусства, но не потому, что оно стало неактуально, а потому, что пара корпораций так решили. В будущем уже вижу картину, как моя машина больше не заводится, т.к. производитель отозвал сертификат на магнитолу, которую я туда поставил. 

Ответить

Мощный велосипед

Павел
0

В новой сафари дали поддержку расширений хром, файрфокс, эдж 
Чудеса случаются 

Ответить

Anna Petrova

1

Полный список где?

Ответить

Roman Ivanov

Anna
2

В конце статьи на Хабре: https://habr.com/ru/company/yandex/blog/534586/

Ответить

Dear Moscow,

Anna
1

Полный список где?

acdfdofofabmipgcolilkfhnpoclgpdd
oobppndjaabcidladjeehddkgkccfcpn
aonedlchkbicmhepimiahfalheedjgbh
aoeacblfmdamdejeiaepojbhohhkmkjh
eoeoincjhpflnpdaiemgbboknhkblome
onbkopaoemachfglhlpomhbpofepfpom
inlgdellfblpplcogjfedlhjnpgafnia
ejfajpmpabphhkcacijnhggimhelopfg
pgjndpcilbcanlnhhjmhjalilcmoicjc
napifgkjbjeodgmfjmgncljmnmdefpbf
glgemekgfjppocilabhlcbngobillcgf
klmjcelobglnhnbfpmlbgnoeippfhhil
ldbfffpdfgghehkkckifnjhoncdgjkib
mbacbcfdfaapbcnlnbmciiaakomhkbkb
mdnmhbnbebabimcjggckeoibchhckemm
lfedlgnabjompjngkpddclhgcmeklana
mdpljndcmbeikfnlflcggaipgnhiedbl
npdpplbicnmpoigidfdjadamgfkilaak
ibehiiilehaakkhkigckfjfknboalpbe
lalpacfpfnobgdkbbpggecolckiffhoi
hdbipekpdpggjaipompnomhccfemaljm
gfjocjagfinihkkaahliainflifnlnfc
ickfamnaffmfjgecbbnhecdnmjknblic
bmcnncbmipphlkdmgfbipbanmmfdamkd
miejmllodobdobgjbeonandkjhnhpjbn

И я не шучу. Это то, что выложил яндекс.

Ответить

Ильдар Муртазен

Dear
0

Это id-шники.

Ответить

Mikhail Batukhtin

Anna
0

Список id отключенных расширений:
acdfdofofabmipgcolilkfhnpoclgpdd — VDP: Best Video Downloader
oobppndjaabcidladjeehddkgkccfcpn — Y2Mate — Video Downloader
aonedlchkbicmhepimiahfalheedjgbh — Помощник
aoeacblfmdamdejeiaepojbhohhkmkjh — RadioGaGa
eoeoincjhpflnpdaiemgbboknhkblome — Автоматическое применение купонов
onbkopaoemachfglhlpomhbpofepfpom — Автоматическое применение купонов
inlgdellfblpplcogjfedlhjnpgafnia — Автоматическое применение купонов
ejfajpmpabphhkcacijnhggimhelopfg — Автоматическое применение купонов
pgjndpcilbcanlnhhjmhjalilcmoicjc — Автоматическое применение купонов
napifgkjbjeodgmfjmgncljmnmdefpbf — Автоматическое применение купонов
glgemekgfjppocilabhlcbngobillcgf — Автоматическое применение купонов
klmjcelobglnhnbfpmlbgnoeippfhhil — Автоматическое применение купонов
ldbfffpdfgghehkkckifnjhoncdgjkib — Автоматическое применение купонов
mbacbcfdfaapbcnlnbmciiaakomhkbkb — friGate CDN
mdnmhbnbebabimcjggckeoibchhckemm — friGate Light
lfedlgnabjompjngkpddclhgcmeklana — SaveFrom.net помощник
mdpljndcmbeikfnlflcggaipgnhiedbl — хз
npdpplbicnmpoigidfdjadamgfkilaak — хз
ibehiiilehaakkhkigckfjfknboalpbe — хз
lalpacfpfnobgdkbbpggecolckiffhoi — хз
hdbipekpdpggjaipompnomhccfemaljm — friGate3 proxy helper
gfjocjagfinihkkaahliainflifnlnfc — хз
ickfamnaffmfjgecbbnhecdnmjknblic — хз
bmcnncbmipphlkdmgfbipbanmmfdamkd — хз
miejmllodobdobgjbeonandkjhnhpjbn — Synctab - window & tab manager
хз — не находится в Chrome Web Store

Ответить

sergjjj

–6

Останутся только расширения от Яндекса, кушайте.

Ответить

Nickita Prochorov

0

🤔Часа 2 не мог разобраться, на что орёт каспер сегодня. Больше сотни активных вкладок. Тестил каждую цука...🤬😤

Ответить

Andrew Freez

Nickita
1

а мог бы просто прибить дыру в ад (каспера)

Ответить

Nickita Prochorov

Andrew
0

не знаю - не умею, как научиться?

Ответить

Сергей Милосердов

0

Самое время набрать установок какому-нибудь конкуренту с подобных функционалом.

Посоветуйте?)

Ответить

Кирилл Алексеев

Сергей
1

youtube-dl

Ответить

Artem Konyukhov

0

Молодцы, узнали как ещё трафик гонится

Ответить

Николай Нед

0

Никогда такого не было и вот опять)

Ответить

Роман Анисимов

0

Ну вот, работает всё-таки Яндекс!

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MAx Shvedov

0

Загрузка видео тратит существенный график

трафик

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