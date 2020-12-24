«Яндекс» отключил SaveFrom, Frigate и другие расширения в своём браузере — они могли перехватывать доступ ко «ВКонтакте» Материал редакции
И использовали пользователей для накрутки просмотров видео.
SaveFrom.net, Frigate Light, Frigate CDN и некоторые другие расширения содержат потенциально вредоносный код, выяснили «Яндекс» и «Лаборатория Касперского». Об этом vc.ru рассказали в интернет-компании.
Расширения используют пользователей для накрутки просмотров роликов на разных площадках, включая рекламные видео. Ролики воспроизводятся а компьютере тайно — в беззвучном режиме на фоновой странице, рассказали в «Яндексе». Загрузка видео тратит существенный график и создаёт нагрузку на вычислительные ресурсы компьютера, объяснили в компании.
Схема запускалась только при активном использовании браузера, а код включал в себя защиту от обнаружения, добавил представитель «Яндекса».
Кроме того, «Яндекс» и «Касперский» нашли в исходном коде функции, которые могут использоваться для перехвата oAuth-токенов «ВКонтакте». В коде также есть механизм, который позволяет динамически загружать и выполнять любой произвольный код без обновления самих расширений и в обход модерации каталогов.
Вредоносный код обнаружен в более чем 20 расширениях, «Яндекс.Браузер» отключил их поддержку. Продукты «Лаборатории Касперского» будут опознавать эти расширения как угрозу и блокировать связанные с ней URL-адреса и фрагменты скриптов.
Компании передали результаты исследования разработчикам «ВКонтакте» и популярных браузеров. Включить расширения, несмотря на угрозу, можно в разделе «Дополнения» в настройках «Яндекс.Браузера», но компания не рекомендует этого делать.
Полный список расширений с вредоносным кодом есть в блоге «Яндекса» на «Хабре».
А когда то сервисы Яндекса и Mail.ru, включая браузер устанавливались сами и мне казалось что это и есть вредоносное ПО
Создатели вредоносного ПО жалуются на то, что с их одобрения можно было установить еще более вредоносное ПО.
Очень иронично, ведь во Frigate встроен Яндекс.Советник, из-за которого приходилось включать Фригейт только по надобности
Вот этим и хорош Apple Appstore - проверкой кода приложения перед публикацией, чтобы никакой зловред не пробрался. Вряд ли в Яндексе введут подобное.
Что браузер, что расширения - для хомячков
Мир, где мы ничем не владеем, даже если купили. Раньше можно было купить бумажный журнал, Macintosh и FinalCut на нём, картридж для приставки с самой приставкой, фильм на DVD или кассете и плеер. А сегодня мы почти ничем цифровым не владеем, даже если "купили" это — у игр и программ отзывают сертификат и ОП, вместо иконки — тыква. Меняется пяток версий ОС — и купленный софт невозможно скачать и установить. Вышел более эффективный кодек — и старые устройства не могут воспроизводить медиа. Вендор решил, что нам это больше не нужно, и любимые расширения браузера можно выкинуть в помойку (привет от Safari и от FireFox, где уже боишься обновлять программу, т.к. лотерея — что из расширений будет "несовместимо с данной версией"). Это большая иллюзия, что "всё, что есть в сети, будет там вечно" — оно пропадает, и зачастую пропадет безвозвратно. Из Wiki не открывается добрая половина ссылок. На YouTube недоступно по 10-20% из плейлистов "избранного", которые составлял всего 5 лет назад. Вот сейчас закроют Flash и уйдёт в небытие целый пласт цифрового искусства, но не потому, что оно стало неактуально, а потому, что пара корпораций так решили. В будущем уже вижу картину, как моя машина больше не заводится, т.к. производитель отозвал сертификат на магнитолу, которую я туда поставил.
Мощный велосипед
В новой сафари дали поддержку расширений хром, файрфокс, эдж
Чудеса случаются
Полный список где?
В конце статьи на Хабре: https://habr.com/ru/company/yandex/blog/534586/
Полный список где?
acdfdofofabmipgcolilkfhnpoclgpdd
oobppndjaabcidladjeehddkgkccfcpn
aonedlchkbicmhepimiahfalheedjgbh
aoeacblfmdamdejeiaepojbhohhkmkjh
eoeoincjhpflnpdaiemgbboknhkblome
onbkopaoemachfglhlpomhbpofepfpom
inlgdellfblpplcogjfedlhjnpgafnia
ejfajpmpabphhkcacijnhggimhelopfg
pgjndpcilbcanlnhhjmhjalilcmoicjc
napifgkjbjeodgmfjmgncljmnmdefpbf
glgemekgfjppocilabhlcbngobillcgf
klmjcelobglnhnbfpmlbgnoeippfhhil
ldbfffpdfgghehkkckifnjhoncdgjkib
mbacbcfdfaapbcnlnbmciiaakomhkbkb
mdnmhbnbebabimcjggckeoibchhckemm
lfedlgnabjompjngkpddclhgcmeklana
mdpljndcmbeikfnlflcggaipgnhiedbl
npdpplbicnmpoigidfdjadamgfkilaak
ibehiiilehaakkhkigckfjfknboalpbe
lalpacfpfnobgdkbbpggecolckiffhoi
hdbipekpdpggjaipompnomhccfemaljm
gfjocjagfinihkkaahliainflifnlnfc
ickfamnaffmfjgecbbnhecdnmjknblic
bmcnncbmipphlkdmgfbipbanmmfdamkd
miejmllodobdobgjbeonandkjhnhpjbn
И я не шучу. Это то, что выложил яндекс.
Список id отключенных расширений:
acdfdofofabmipgcolilkfhnpoclgpdd — VDP: Best Video Downloader
oobppndjaabcidladjeehddkgkccfcpn — Y2Mate — Video Downloader
aonedlchkbicmhepimiahfalheedjgbh — Помощник
aoeacblfmdamdejeiaepojbhohhkmkjh — RadioGaGa
eoeoincjhpflnpdaiemgbboknhkblome — Автоматическое применение купонов
onbkopaoemachfglhlpomhbpofepfpom — Автоматическое применение купонов
inlgdellfblpplcogjfedlhjnpgafnia — Автоматическое применение купонов
ejfajpmpabphhkcacijnhggimhelopfg — Автоматическое применение купонов
pgjndpcilbcanlnhhjmhjalilcmoicjc — Автоматическое применение купонов
napifgkjbjeodgmfjmgncljmnmdefpbf — Автоматическое применение купонов
glgemekgfjppocilabhlcbngobillcgf — Автоматическое применение купонов
klmjcelobglnhnbfpmlbgnoeippfhhil — Автоматическое применение купонов
ldbfffpdfgghehkkckifnjhoncdgjkib — Автоматическое применение купонов
mbacbcfdfaapbcnlnbmciiaakomhkbkb — friGate CDN
mdnmhbnbebabimcjggckeoibchhckemm — friGate Light
lfedlgnabjompjngkpddclhgcmeklana — SaveFrom.net помощник
mdpljndcmbeikfnlflcggaipgnhiedbl — хз
npdpplbicnmpoigidfdjadamgfkilaak — хз
ibehiiilehaakkhkigckfjfknboalpbe — хз
lalpacfpfnobgdkbbpggecolckiffhoi — хз
hdbipekpdpggjaipompnomhccfemaljm — friGate3 proxy helper
gfjocjagfinihkkaahliainflifnlnfc — хз
ickfamnaffmfjgecbbnhecdnmjknblic — хз
bmcnncbmipphlkdmgfbipbanmmfdamkd — хз
miejmllodobdobgjbeonandkjhnhpjbn — Synctab - window & tab manager
хз — не находится в Chrome Web Store
🤔Часа 2 не мог разобраться, на что орёт каспер сегодня. Больше сотни активных вкладок. Тестил каждую цука...🤬😤
а мог бы просто прибить дыру в ад (каспера)
Самое время набрать установок какому-нибудь конкуренту с подобных функционалом.
Посоветуйте?)
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