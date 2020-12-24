И использовали пользователей для накрутки просмотров видео.

{"id":190735,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/190735-yandeks-otklyuchil-savefrom-frigate-i-drugie-rasshireniya-v-svoem-brauzere-oni-mogli-perehvatyvat-dostup-ko-vkontakte","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b SaveFrom, Frigate \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0451\u043c \u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0435 \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u0432\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/190735-yandeks-otklyuchil-savefrom-frigate-i-drugie-rasshireniya-v-svoem-brauzere-oni-mogli-perehvatyvat-dostup-ko-vkontakte","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/190735-yandeks-otklyuchil-savefrom-frigate-i-drugie-rasshireniya-v-svoem-brauzere-oni-mogli-perehvatyvat-dostup-ko-vkontakte&title=\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b SaveFrom, Frigate \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0451\u043c \u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0435 \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u0432\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/190735-yandeks-otklyuchil-savefrom-frigate-i-drugie-rasshireniya-v-svoem-brauzere-oni-mogli-perehvatyvat-dostup-ko-vkontakte&text=\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b SaveFrom, Frigate \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0451\u043c \u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0435 \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u0432\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/190735-yandeks-otklyuchil-savefrom-frigate-i-drugie-rasshireniya-v-svoem-brauzere-oni-mogli-perehvatyvat-dostup-ko-vkontakte&text=\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b SaveFrom, Frigate \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0451\u043c \u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0435 \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u0432\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/190735-yandeks-otklyuchil-savefrom-frigate-i-drugie-rasshireniya-v-svoem-brauzere-oni-mogli-perehvatyvat-dostup-ko-vkontakte","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b SaveFrom, Frigate \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0451\u043c \u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0435 \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u0432\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb&body=https:\/\/vc.ru\/services\/190735-yandeks-otklyuchil-savefrom-frigate-i-drugie-rasshireniya-v-svoem-brauzere-oni-mogli-perehvatyvat-dostup-ko-vkontakte","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} Деньги в мандаринах 2751 просмотров Слушать

SaveFrom.net, Frigate Light, Frigate CDN и некоторые другие расширения содержат потенциально вредоносный код, выяснили «Яндекс» и «Лаборатория Касперского». Об этом vc.ru рассказали в интернет-компании.

Расширения используют пользователей для накрутки просмотров роликов на разных площадках, включая рекламные видео. Ролики воспроизводятся а компьютере тайно — в беззвучном режиме на фоновой странице, рассказали в «Яндексе». Загрузка видео тратит существенный график и создаёт нагрузку на вычислительные ресурсы компьютера, объяснили в компании.

Схема запускалась только при активном использовании браузера, а код включал в себя защиту от обнаружения, добавил представитель «Яндекса».

Кроме того, «Яндекс» и «Касперский» нашли в исходном коде функции, которые могут использоваться для перехвата oAuth-токенов «ВКонтакте». В коде также есть механизм, который позволяет динамически загружать и выполнять любой произвольный код без обновления самих расширений и в обход модерации каталогов.

Вредоносный код обнаружен в более чем 20 расширениях, «Яндекс.Браузер» отключил их поддержку. Продукты «Лаборатории Касперского» будут опознавать эти расширения как угрозу и блокировать связанные с ней URL-адреса и фрагменты скриптов.

Компании передали результаты исследования разработчикам «ВКонтакте» и популярных браузеров. Включить расширения, несмотря на угрозу, можно в разделе «Дополнения» в настройках «Яндекс.Браузера», но компания не рекомендует этого делать.