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Евгения Евсеева

«Тинькофф мобайл» обновил «Олега» — можно изменить помощнику голос, имя и настроить приветствие для разных контактов Материал редакции

Услуга стоит от 59 рублей в месяц.

18 комментариев
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835 просмотров

«Тинькофф мобайл» запустил обновлённую версию голосового ассистента «Олега» — абоненты могут создавать собственного телефонного секретаря с индивидуальными навыками и параметрами, рассказали vc.ru в компании.

Абоненты могут сменить имя ассистента и задать голос — женский или мужской. Кроме того, можно настроить, как помощник будет представлять абонента во время звонков: имя, характеристику, должность или прозвище. Обращение можно настроить для разных контактов, например, «абонент» для незнакомых номеров и имя для знакомых.

«Тинькофф»

Также пользователи смогут написать индивидуальное приветствие до 400 символов, а контакты из телефонной книги голосовой помощник будет приветствовать по имени. «Олег» может автоматически отвечать на все вызовы, если телефон находится не в сети, если вызов сброшен или абонент не отвечает более десяти секунд.

В ближайшее время личный секретарь будет блокировать спам-звонки или принимать их вместо абонента. «Олег» интегрирован с сервисом определения номеров «КтоЗвонит»: он пришлёт в смс информацию о звонках с неизвестных номеров и предупредит, если абоненту звонили мошенники.

Обновлённая версия доступна абонентам «Тинькофф мобайла» в новых версиях мобильного приложения на iOS и Android. Её можно опробовать бесплатно в течение семи дней, затем — по подписке от 59 рублей в месяц.

«Тинькофф мобайл» добавил голосового помощника…
«Олег» также может помочь зарегистрировать ДТП в приложении «Тинькофф».
vc.ru

#новость #тинькофф

18 комментариев
9
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18 комментариев
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Илья Исерсон

6

Чувствуется, многие могут о себе кое что новое узнать)))

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Roman Kotov

3

Дожили, личный робот секретарь за 99 руб в месяц

Ответить

Евгений Рогов

Roman
0

59, не вводите людей в заблуждение!)

Ответить

Тинькофф

Евгений
0

Стоимость зависит от региона и тарифа) Увидеть стоимость услуги можно в приложении Мобайла.

Ответить

Андрей Андреевич

Тинькофф
0

Давайте ещё интеграцию с ЦП, но уже с Олегом 2.0 :)
Весело же было, ну!

Ответить

Andrey Novikov

3

За 59 рублей станет с женским голосом.. или нетрадиционным вариантом)

Ответить

Вынужденный Даниль

2

 Абоненты могут сменить имя ассистента и задать голос — женский...

Олег с женским голосом — достойный продукт на экспорт!

Ответить

Тинькофф

Вынужденный
0

Ассистента с женским голосом зовут Ольга, но вы можете изменить имя но то, которое вам больше по душе)

Ответить

Алексей Бабенков

0

А им кто-то пользуется?

Ответить

Игнат Смирнов

Алексей
1

Я, например. Очень крутая и удобная штука, роботы теперь общаются с роботом.  

Ответить

Marat Ahiar

0

Никогда не понимал почему нельзя настроить автоответчик на уровне приложения. Так как это работает на самых дешманских стационарных телефонах, с функциями и прослушивания в момент записи и пр. Зачем эти автоответчики от операторов которыми нереально пользоваться

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Тимофей Сбитнев

0

Предлагаю ещё настроить индивидуальные ответы именно для спама, раз уж вы развиваете эту тему. Есть у меня пара мыслей, как можно было бы ответить на очередные предложения от некоторых банков. Главное, чтобы ваша цензура их пропустила)))

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Тинькофф

Тимофей
0

Подумаем. Возможно, дадим такую возможность 👌

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Надеюсь, Олег теперь как арестант не говорит? :) А то были приколы. 

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Тинькофф

Sergei
0

За время своего существования он неплохо улучшил свои разговорные навыки)

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Мощный велосипед

0
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Тинькофф

Мощный
0

Так услуга Отвечает Олег и так доступна всем нашим клиентам. Более того, она базовая и бесплатная.
Здесь речь о ее прокачанном варианте Личный секретарь, который можно подключить по желанию.

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Данил Ларионов

0

Стоит добавить, что бесплатная версия Олега осталась

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