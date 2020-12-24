«Тинькофф мобайл» обновил «Олега» — можно изменить помощнику голос, имя и настроить приветствие для разных контактов Материал редакции
Услуга стоит от 59 рублей в месяц.
«Тинькофф мобайл» запустил обновлённую версию голосового ассистента «Олега» — абоненты могут создавать собственного телефонного секретаря с индивидуальными навыками и параметрами, рассказали vc.ru в компании.
Абоненты могут сменить имя ассистента и задать голос — женский или мужской. Кроме того, можно настроить, как помощник будет представлять абонента во время звонков: имя, характеристику, должность или прозвище. Обращение можно настроить для разных контактов, например, «абонент» для незнакомых номеров и имя для знакомых.
Также пользователи смогут написать индивидуальное приветствие до 400 символов, а контакты из телефонной книги голосовой помощник будет приветствовать по имени. «Олег» может автоматически отвечать на все вызовы, если телефон находится не в сети, если вызов сброшен или абонент не отвечает более десяти секунд.
В ближайшее время личный секретарь будет блокировать спам-звонки или принимать их вместо абонента. «Олег» интегрирован с сервисом определения номеров «КтоЗвонит»: он пришлёт в смс информацию о звонках с неизвестных номеров и предупредит, если абоненту звонили мошенники.
Обновлённая версия доступна абонентам «Тинькофф мобайла» в новых версиях мобильного приложения на iOS и Android. Её можно опробовать бесплатно в течение семи дней, затем — по подписке от 59 рублей в месяц.
Дожили, личный робот секретарь за 99 руб в месяц
59, не вводите людей в заблуждение!)
Давайте ещё интеграцию с ЦП, но уже с Олегом 2.0 :)
Весело же было, ну!
Ассистента с женским голосом зовут Ольга, но вы можете изменить имя но то, которое вам больше по душе)
А им кто-то пользуется?
Я, например. Очень крутая и удобная штука, роботы теперь общаются с роботом.
Никогда не понимал почему нельзя настроить автоответчик на уровне приложения. Так как это работает на самых дешманских стационарных телефонах, с функциями и прослушивания в момент записи и пр. Зачем эти автоответчики от операторов которыми нереально пользоваться
Предлагаю ещё настроить индивидуальные ответы именно для спама, раз уж вы развиваете эту тему. Есть у меня пара мыслей, как можно было бы ответить на очередные предложения от некоторых банков. Главное, чтобы ваша цензура их пропустила)))
Надеюсь, Олег теперь как арестант не говорит? :) А то были приколы.
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