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«Тинькофф мобайл» запустил обновлённую версию голосового ассистента «Олега» — абоненты могут создавать собственного телефонного секретаря с индивидуальными навыками и параметрами, рассказали vc.ru в компании.

Абоненты могут сменить имя ассистента и задать голос — женский или мужской. Кроме того, можно настроить, как помощник будет представлять абонента во время звонков: имя, характеристику, должность или прозвище. Обращение можно настроить для разных контактов, например, «абонент» для незнакомых номеров и имя для знакомых.

«Тинькофф»

Также пользователи смогут написать индивидуальное приветствие до 400 символов, а контакты из телефонной книги голосовой помощник будет приветствовать по имени. «Олег» может автоматически отвечать на все вызовы, если телефон находится не в сети, если вызов сброшен или абонент не отвечает более десяти секунд.

В ближайшее время личный секретарь будет блокировать спам-звонки или принимать их вместо абонента. «Олег» интегрирован с сервисом определения номеров «КтоЗвонит»: он пришлёт в смс информацию о звонках с неизвестных номеров и предупредит, если абоненту звонили мошенники.