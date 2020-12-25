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Лиана Липанова

«Не можем сами взять и починить»: «Амплифер» объяснил сбой публикаций в Facebook и пообещал, что посты восстановятся Материал редакции

Скорее всего «всё починится» до 28 декабря, заявили в компании.

11 комментариев
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1159 просмотров

В ночь с 23 на 24 декабря в работе российского сервиса автопостинга «Амплифер» случился сбой: все публикации, сделанные через сервис, исчезли из Facebook, опубликовать новые посты тоже нельзя. По данным на 15:00 мск 25 декабря проблема не решена, но «Амплифер» объяснил причины сбоя.

В «Амплифере» сообщили, что у сервиса временно отключился доступ к API соцсети. «Мы уже связались с ребятами из Facebook, передали им информацию и ждём, когда коллеги все проверят. Мы будем настаивать, чтобы Facebook восстановил все посты, опубликованные через "Амплифер" и напишем, как только появятся новости», — заявили в компании 24 декабря.

Facebook регулярно проводит проверки приложений на соблюдение своих правил, объяснил 25 декабря представитель «Амплифера». 16 декабря соцсеть потребовала предоставить тестовую учетную запись, чтобы модераторы могли проверить работу сервиса на соблюдение правил.

Мы подготовили скринкаст, описание и доступ, и отправили их 23 декабря. Но несмотря на это, автоматическая система в Facebook не увидела доступ вовремя и заморозила приложение до момента, когда проведут ручную проверку.
Проблема интеграции с Facebook не техническая и не на нашей стороне, поэтому, к сожалению, мы не можем сами взять и починить.

представитель «Амплифера»

Публикации не исчезли насовсем — они скрыты. Они вернутся автоматически после завершения ручной проверки, объяснили в компании.

Скорее всего «всё починится» до выходных или в понедельник, добавил представитель «Амплифера». Чтобы ускорить решение проблемы, можно привлечь внимание Facebook: эта неделя у калифорнийского офиса соцсети выходная из-за Рождества, говорят в компании.

Если вам очень хочется помочь: если вы большой рекламодатель в Facebook и у вас есть контакты с ними и хочется спросить про нас — используйте наш facebook app id 224742340902056. Скорее всего, чем больше людей спрашивает, тем активнее они будут двигаться.

представитель «Амплифера»

Основатель похожего сервиса SMMplanner Василий Крылов подтвердил vc.ru, что проблема могла возникнуть из-за запроса новых прав или обновления имеющихся или нехватки документов. На время таких проверок соцсеть переводит приложение в статус «В разработке» и ждёт принятия мер со стороны разработчиков или модерации со своей стороны.

С этой проблемой столкнулись многие в 2018 году. После дела о вмешательстве в выборы США компании Cambridge Analytica все приложения Facebook были направлены на повторные проверки. Вот только посты, которые были сделаны через приложения, были видны. Мы тогда ждали проверку около четырёх месяцев.

Василий Крылов

На момент публикации заметки в Facebook не ответили на запрос vc.ru.

Для чего нужен «Амплифер»

«Амплифер» создавался как платформа для продвижения музыкантов и публичных людей, а в конце 2014 года стал сервисом по аналитике и публикации для всех. Пользователи могут автоматически публиковать фотографии, видео и GIF во «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассниках», Instagram, Twitter, Telegram, «Мой мир», Pinterest, Viber, LinkedIn и Tumblr.

Также можно создавать черновики, сортировать посты по темам и отслеживать статистику просмотров, комментариев, лайков и других показателей. «Амплифер» поддерживает шаблоны и интеграцию с сервисом Canva.

Доступно несколько тарифов: S для индивидуальных пользователей за $15 в месяц ($13 в месяц при оплате сразу за шесть месяцев и $12 при оплате года), M для небольших команд ($50 в месяц, $43 и $40 соответственно), L для компаний и изданий ($100, $85 и $80) и XL для агентств и корпораций ($500, $425 и $400).

«Амплифер» в работе используют многие издания и компании. В частности, vc.ru, TJ, DTF, The Village, «Ведомости», «Коммерсантъ», «Тинькофф», ЮMoney (ранее «Яндекс.Деньги»), «Северсталь» и другие.

Представитель «Ведомостей» в разговоре с «Коммерсантом» сообщил, что газета использует сервис как вспомогательный инструмент: если его не починят, редакция найдёт другие варианты. В AdIndex отметили, что «Амплифер» упрощает работу с несколькими площадками и сбор статистики, но прежде таких глобальных сбоев не возникало. Редакция рассчитывают на компенсацию со стороны сервиса.

Похожие услуги предоставляют сервисы NovaPress Publisher, SMMplanner и другие.

#новость #амплифер

11 комментариев
7
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11 комментариев
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Andrey Kulakov

6

Так много раз написано слово "Амплифер" и каждый раз в голове звучит "Почему не Амплифаер")

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Valentin Dombrovsky

4

Прям так внезапно перед Рождеством попросили тестовый акк. для проверки? И готовил его Амплифер неделю, зная, что рождественская неделя в Штатах мёртвая? 
Проёб Амплифера, как ни крути. 

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Irek Khasyanov

Valentin
3

Сейчас глянул одно приложение ФБ, которое года 2 не использую. Прислали такой запрос:  "Here's what you need to do before January 19, 2038 to maintain API access and avoid deactivation." Времени вагон! :)

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Холден Колфилд

2

Какая то реклама Амплифер?

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Иван Касаткин

Холден
0

Крупнейшая сеть для публикации постов в соцсетях. Клиенты – крупные СМИ и компании
Это реклама Амплифер?

Добро пожаловать на vc.ru, сайт про стартапы и бизнес

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Тихон Вечерский

Иван
3

Крупнейшая???))

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Яков Сомов

2

Удачи все, кто готовит годовые  отчёты и должен приложить  скриншоты постов )))

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Василий Крылов

Яков
0

Отчеты можно делать через датафан. Сервис сам ежедневно выгружает твои данные и аккуратно складывает и у тебя к ним всегда есть доступ в не зависимости от невзгод со стороны соц сетей.  Так же скоро можно будет подключать свои сервера для хранения данных. Что бы прям вообще все круто было

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Vladimir Mirolubow

0

Kuku.io давным давно уже "всё", зачем предлагать мертвый аналог

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Василий Крылов

Vladimir
0

Не все представленные аналоги мертвы)

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Vladimir Mirolubow

Василий
0

поменял окончания у двух последних слов в моём комментарии

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