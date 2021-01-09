Что эксперты думают о сервисах, которые подбирают музыку для расслабления и концентрации.

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Как работают приложения, которые «помогают» музыкой

В сентябре 2020 года сервис для генерации звукового фона Endel получил $5 млн финансирования: всего за время работы компания привлекла $6,2 млн инвестиций.

Приложение создаёт музыкальное сопровождение под разные ситуации: для концентрации внимания, отдыха или тренировок. В Endel говорят, что сервис учитывает погоду, местоположение пользователя, сердцебиение и активность в течение дня.

Endel — не единственное решение на рынке, которое создаёт музыкальные дорожки под разные сценарии. Приложение для медитации, фокусировки и засыпания Calm в апреле 2020 года скачали примерно 3,9 млн человек. В 2019 году за него платили около 2 млн человек. Общий объём инвестиций в проект с 2012 года составляет $143 млн.

Приложение Endel

Сайт Focus@Will с 2 млн пользователей тоже предлагает пользователям избавиться от раздражающего шума с помощью звуков природы, пианино или электронных битов, подобранных под конкретную ситуацию.

Помимо сервисов, которые персонализируют музыку, есть приложения, где пользователь сам выбирает подходящий ему белый шум. Например, Thunderspace и Relax Rain содержат заранее записанные звуки летнего дождя, морского бриза или неожиданной грозы.

Так работает Thunderspace

Стоимость месячной подписки на приложения варьируется от 299 рублей у Endel до 1350 рублей у Calm. Споры на тему эффективности таких сервисов продолжаются — у них есть и сторонники, и противники в научном сообществе.

Исследования о зависимости музыки и концентрации внимания

Музыка во время монотонной и динамичной работы

В 1972 году учёные Бирмингемского университета провели серию экспериментов: испытуемые проверяли запчасти на конвейере под музыку и без неё.

Исследователи выяснили, что фоновые композиции улучшают работоспособность при монотонной работе. К похожему выводу в 1994 году пришли учёные Университета штата Нью-Йорк в Буффало, которые изучали влияние музыки на работу хирургов.

Есть и другое мнение: эксперимент Флоридского Атлантического университета показал, что при прослушивании инструментальной музыки и песен студенты писали медленнее, чем в тишине.

Музыка в процессе запоминания информации

В 2007 году исследователи Университета Глазго Каледониан установили, что люди лучше запоминают информацию в тишине, чем слушая даже самые ненавязчивые песни. Через девять лет о снижении когнитивных функций при прослушивании музыки со словами также рассказал японский учёный Тахакиро Тамесуе.

Исследование немецких учёных от 2010 года доказывает, что фоновая музыка мешает запоминать информацию во время чтения, но улучшает настроение и спортивные показатели во время тренировок.

При этом учёные Милдсекского университета доказали, что фоновая музыка может улучшать когнитивные способности — если она изменяется и программируется в режиме реального времени. Музыку для эксперимента «писала» программа Koan Plus.

По словам учёных, в основе композиции лежала японская буддийская философия, а сама мелодия носила медитативный характер. Те, кто слушал музыку от Koan Plus во время тестирования, ответили на большее количество вопросов — в отличие от участников, отвечавших на вопросы за компьютером в тишине.

В 2014 году учёные университетской клиники Гамбург-Эппендорф выяснили, что белый шум может улучшать процесс обучения и запоминания информации у пожилых людей с нарушениями памяти. Ненавязчивый звуковой фон также помогает запоминать новые слова здоровым молодым людям и возвращает концентрацию детям с синдромом дефицита внимания.

В 2019 году исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели эксперимент с приложением для медитаций MediTrain (нет в открытом доступе). Участники эксперимента использовали программу в течение шести недель: они стали лучше запоминать информацию и концентрировать внимание.

Что думают о сервисах психотерапевты и музыкальные терапевты

В 2014 году Кристиан Джаретт, редактор блога Британского психологического общества и когнитивный невролог, раскритиковал Focus@Will в колонке для Wired. Он обвинил создателей в подтасовке фактов и введении пользователей в заблуждение.

Влияние музыки на когнитивные функции — сложный процесс. Музыкальное приложение, способное повысить внимательность на 400%, смогло бы решить множество проблем, но я не верю, что сейчас такой продукт существует. Для достижения подобных показателей приложение должно знать ваш текущий уровень энергии, личные характеристики и личные предпочтения, понимать настроение, а также специфику задач, над которыми вы работаете. Приложение Focus@Will не владеет подобной информацией. Более того, на сайте много необоснованных высказываний со ссылками на нерелевантные исследования и психологическую теорию. Кристиан Джаретт редактор блога British Psychological Society's Research Digest, невролог и писатель

Дарья Варламова, журналистка и автор книги о ментальных расстройствах жителей больших городов «С ума сойти», некоторое время пользовалась Focus@Will, но результаты, по её словам, были нестабильными. «Иногда мне помогало, а иногда — не очень. До сих пор не знаю, был ли это эффект плацебо или приложение и впрямь действовало», — говорит она.

Психолог Евгения Дашкова время от времени использует приложение Noisli для концентрации внимания и рекомендует его клиентам. Она считает, что таким способом можно вернуть работоспособность, только если человек находится в относительно стабильном состоянии — «не падает от усталости и не голоден». По мнению Дашковой, такие сервисы могут помочь людям с синдромом дефицита внимания.

Если бы на рынке существовало приложение или электронный помощник, который замечает моменты, в которые вы отвлекаетесь, и возвращает вас в работоспособное состояние, можно было бы говорить о технологии ИИ, который помогает справиться с проблемой потери концентрации. Пока таких решений нет: есть будильники, есть техники Pomodoro. Решить проблему с потерей концентрации помогают практики осознанности и групповая поддержка — в любом случае требуется присутствие человека, который подбодрит или мотивирует на работу. Евгения Дашкова контекстуально-поведенческий психолог

Влияние музыки на ментальное состояние человека изучает отдельная наука — музыкотерапия. Она считается вспомогательной профессией здравоохранения и работает как дополнительный метод в неврологии, педагогике и психотерапии.

По мнению музыкальных терапевтов Алисы Апрелевой и Марии Пакош, сейчас приложения не могут заменить работу со специалистом, но смогут добиться этого частично через некоторое время — не без человеческой помощи.

Я очень верю в то, что когда-нибудь искусственный интеллект сможет заменить музыкального терапевта в «лёгких» областях музыкальной терапии, в подборе музыки для индивидуального повседневного прослушивания и для поддерживающей терапии. Но пока, к сожалению, ещё рано говорить об эффективности такого подхода. Недостаточно просто производить хорошую музыку с заданными характеристиками. Приложениям нужно учитывать особенности каждого слушателя и обратную связь на уровне изменений в организме. Алиса Апрелева музыкальный терапевт

Мария Пакош рассказывает, что её коллеги используют в работе GarageBand и аналогичные приложения, в которых можно использовать симуляторы музыкальных инструментов.

Есть и «комнаты разгрузки» 5D с технологией виртуальной реальности, которые помогают расслабиться пожилым людям с деменцией и сотрудникам после тяжелого рабочего дня. Пакош относится к новым технологиям настороженно.

Я думаю, к выбору фоновой музыки нужно подходить осторожно — здесь всё индивидуально. Не бывает универсальных композиций, которые всем помогают расслабиться или сконцентрироваться. Интонация, ритм речи, частота тактов могут влиять на расслабление и усиление внимание. Но основной принцип музыкотерапии — это вхождение врачом в состояние пациента. Никакая фоновая музыка не может так сильно отразить присутствующего человека, как это может сделать живой специалист. Мария Пакош музыкальный терапевт

Как специалисты возвращают себе концентрацию

По словам Евгении Дашковой, прежде всего бороться со снижением работоспособности помогают не приложения, а поддержание режима труда и отдыха. «Здоровый сон — не менее 7,5–8 часов в сутки, ложиться спать до 12 ночи, трех- или четырехразовое питание, физическая активность, полноценные выходные», — объясняет она.

С рекомендациями Дашковой согласен и психотерапевт Алексей Карачинский: для повышения концентрация внимания он также советует метод Pomodoro. Эта техника предполагает чередование 25 минут интенсивной работы с 5–10 минутами отдыха. Её также рекомендует Дарья Варламова.

Я составляю рабочий график из таких отрезков и стараюсь работать не больше четырёх часов чистого времени в день. Кроме того, я по очереди работаю с разнотипными задачами и проектами, по два-три «томата» в день на каждый. Это даёт мне необходимое переключение. Дарья Варламова писатель, креативный директор в «Атласе новых профессий»

Алисе Апрелевой внимание возвращают бег и созерцание природы, а Марии Пакош помогают практики дыхания, танцы и пение.