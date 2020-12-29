Mail.ru Group стала единственным владельцем образовательного сервиса GeekBrains Статьи редакции
Холдинг получил контрольный пакет GeekBrains в 2016 году и с тех пор увеличивал экспертизу в онлайн-образовании.
- 28 декабря Mail.ru Group увеличила свою долю в образовательном сервисе GeekBrains до 100%, получив доли основателей Александра Никитина и Гайка Айрапетяна, следует из данных «Контур.Фокуса». В Mail.ru Group отказались от комментариев, Никитин на момент публикации материала не ответил на запрос vc.ru.
- ИТ-компания получила долю в GeekBrains в 2016 году. Холдинг не разглашал сумму сделки и точную долю, заверяя, что она составил «около 50%».
- GeekBrains предлагает курсы по программированию, маркетингу, дизайну и другие. По данным «Контур.Фокуса», в 2019 году выручка ООО «Гикбреинс» составила 888,3 млн рублей, чистая прибыль — 304,6 млн рублей. В апреле компания сообщала, что на фоне пандемии количество регистраций выросло на 650%.
- У Mail.ru Group также есть доли в образовательной платформе Skillbox, сервисе SkillFactory, сервисе-разработчике обучающих курсов по программированию для детей «Алгоритмика», а также в сервисе для школьников «Учи.ру». По словам гендиректора компании Бориса Добродеева, с 2016 года группа инвестировала в образовательные стартапы более $100 млн.
- В третьем квартале 2020 года «прочая выручка» холдинга выросла на 63,7%, в основном за счёт образовательных проектов — Skillbox, GeekBrains. Совокупная выручка обоих сервисов превысила 1,6 млрд рублей, говорили в компании.
385 просмотров
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mailrugroup","geekbrains"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 192376, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 29 Dec 2020 13:58:54 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Блоги компаний
Эффективное использование корпоративных данных во время пандемии: ликбез для малого и среднего бизнеса
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Незначительный взлет и…
Тинькофф инвестиции 2 месяца не…
Volkswagen показала прототип…
Epic Games и Samsung разослали…
Объясни «нормальным языком…
Epic Games и Samsung разослали…
Власти Петербурга отчитались о…
Как с нуля открыть…
Павел Дуров анонсировал платные…
«Амплифер» добавил бесплатные…
Xiaomi позволит покупателям…
Незначительный взлет и…
Xiaomi позволит покупателям…
Кэшбек за поездки на такси от…