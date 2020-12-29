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Лиана Липанова

Mail.ru Group стала единственным владельцем образовательного сервиса GeekBrains Статьи редакции

Холдинг получил контрольный пакет GeekBrains в 2016 году и с тех пор увеличивал экспертизу в онлайн-образовании.

  • 28 декабря Mail.ru Group увеличила свою долю в образовательном сервисе GeekBrains до 100%, получив доли основателей Александра Никитина и Гайка Айрапетяна, следует из данных «Контур.Фокуса». В Mail.ru Group отказались от комментариев, Никитин на момент публикации материала не ответил на запрос vc.ru.
  • ИТ-компания получила долю в GeekBrains в 2016 году. Холдинг не разглашал сумму сделки и точную долю, заверяя, что она составил «около 50%».
  • GeekBrains предлагает курсы по программированию, маркетингу, дизайну и другие. По данным «Контур.Фокуса», в 2019 году выручка ООО «Гикбреинс» составила 888,3 млн рублей, чистая прибыль — 304,6 млн рублей. В апреле компания сообщала, что на фоне пандемии количество регистраций выросло на 650%.
  • У Mail.ru Group также есть доли в образовательной платформе Skillbox, сервисе SkillFactory, сервисе-разработчике обучающих курсов по программированию для детей «Алгоритмика», а также в сервисе для школьников «Учи.ру». По словам гендиректора компании Бориса Добродеева, с 2016 года группа инвестировала в образовательные стартапы более $100 млн.
  • В третьем квартале 2020 года «прочая выручка» холдинга выросла на 63,7%, в основном за счёт образовательных проектов — Skillbox, GeekBrains. Совокупная выручка обоих сервисов превысила 1,6 млрд рублей, говорили в компании.

#новость #mailrugroup #geekbrains

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