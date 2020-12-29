«Яндекс» закроет гиперлокальный сервис о районных событиях «Яндекс.Район» Статьи редакции
Он позволял пользователям из одного района или города делиться новостями с соседями и размещать объявления.
«Яндекс.Район» прекратит работу, сообщил сервис в официальном блоге. Сообщение о закрытии сервиса также появилось на странице описания сервиса в «Яндекс.Справке».
«Механики геолокального взаимодействия, на основании которых построен сервис, будут использоваться в других сервисах и проектах "Яндекса"», — прокомментировали vc.ru в компании. Причины закрытия сервиса и его аудиторию в компании не раскрывают.
По данным сервиса SimilarWeb, количество посетителей сайта «Яндекс.Район» снижалось с июня 2020 года.
«Яндекс» запустил «Яндекс.Район» в 2016 году. Это социальный сервис, в котором могут общаться друг с другом жители одного города или района. Соседи делятся новостями своего района, размещают объявления и вопросы, а также узнают об интересных событиях рядом с ними.
Сервис работает во всех городах России, а также в Минске, Гродно, Витебске, Бресте, Гомеле в Белоруссии. В 2018 году сервис запустился в Ташкенте в Узбекистане под названием «Яндекс.Махалля». Тогда, по данным «Яндекса», ежемесячная аудитория «Района» превышала 3,5 млн пользователей.
В августе 2020 года «Яндекс» закрыл сервис «Поиск людей» («Яндекс.Люди») из-за его непопулярности, а в ноябре объявил, что завершилось тестирование подписок на сервисы для автомобилистов «Автоконсьерж».
Можно ещё Яндекс.дзен закрыть?))
Вот сейчас обидно было :')
Расскажите за что вы так с нами?
То, что всякие дегенераты (аля диванные эксперты) пишут свои статьи. Даже не пишут, а штампуют "как сосиски": одну простую мысль размазывают на 10-15 статей, чтобы получить больше просмотров. В итоге большинство статей тупой мусор.
В Яндекс.Дзене большинство авторов пишут только с целью заработка, а действительно талантливые авторы не получают ничего.
Возможный
Пейсатель должен быть нищим.
😂😂😂
Для справедливости ради, у Яндекса есть несколько хороших сервисов:
1) Карты. Но особенно мне нравятся у них Панорамы. И движение общественного транспорта
2) Диск, мне очень нравится (у меня там 250ГБ+ просто)
3) Музыка. Ну тут дело привычки, скорее, но особых претензий у меня нет, пользуюсь почти с момента основания
4) Почта. Тоже пользуюсь очень давно, претензий нет
5) Недвижимость. Если бы Яндекс его развивал ещё интенсивнее и рекламировал, то сервис мог бы "уделать" ЦИАН
6) Маркет, но сейчас он развивается не в ту сторону. Не стоило закрывать Беру.
Социальные сети взорвались! Вы не поверите! Шок! Узнайте топ 7 причин ненависти к Яндекс дзену...
Пожилой Женя
Потому что помойка! И втройне обидно было наблюдать во что превратилось классное технически начинание. Я был на яке-17, когда вы его презентовали — это было круто. Потом пощупал продукт и был в восторге от удобства редактора и просто красоты сервиса, а потом попробовал туда постить большие хорошие статьи о своих путешествиях, каждая из которых писалась долго и с любовью (с проверкой фактов в серьезной литературе, отсылками, авторскими фото и графикой и проч) и... никаких просмотров не было. При этом параллельно сервис стал наполняться трешем. Конечно же можно сказать что я писал никому не интересную хуйню, возможно оно так и было. Но где тогда интересная не хуйня от других авторов? Её нет вообще или она также тонет среди говна, говна, которое вы же (не вы лично, дорогой сммщик конечно же), а вы сервис, взрастили. Увы и ах.
П.С. Только пожалуйста не заводите старенькую плёнку «надо лайкать-дизлайкать и умные алгоритмы всё сделают». Это не работает. О чём вам тут не раз писали.
Вот сейчас обидно было :') Расскажите за что вы так с нами?
Каждый раз когда мои родители-пенсионеры скидывают мне ссылку на статью на дзене, я уже заранее знаю что это будет какой-нибудь трешак из серии "5G распространяет коронавирус". Вы конечно можете сказать, что они сами виноваты, что дзен подстраивается под их интересы - но вообще-то нет. Родители не самые опытные пользователи интернета, и на дзен чаще всего попадают с главной яндекса, переходя по желтушным заголовкам, и дальше погружаясь в эту трясину кликбейтных ссылок. Вы используете блестящие умы яндекса чтобы втягивать обычных людей в говно-помойку с дерьмовым низкопробным контентом; ну а простые люди к сожалению "ведутся" на все ваши приёмчики по удержанию пользователей и кликбейту. Shame on you.
Не в обиду такой компании, но проект Дзен просто выдвигается всеми внутренними инструментами в первой выдаче без явных обоснований к этому. Наш небольшой ресурс, много других компаний составляют конкуренцию в такой информационной нише. Но как можно конкурировать открыто, когда огромный поисковик даёт карт-бланш своему проекту, закрывая глаза на собственные поисковые алгоритмы. Отсюда и недовольство простых пользователей и рекламодателей. Конкуренция должна быть здоровой.
Нормативный теркин30см
Яндекс.Дзен они придумали как монетизировать (реклы не могут на нем показ отключить), а как нормально монетизировать Я.Район они не придумали. Вот и все)
Прикольно наверное делать всякие проектики, когда не надо думать откуда брать трафик.
Так даже с трафиком из поисковой системы не получили популярности. Я думаю, что нет сильно спроса на общение с соседями.
В РФ даже объединяться внутри дома не могут, про район и говорить нечего.
Так в этом проблему Яндекс.Район и долен был бы решить терки за уборку или внезапный эвакуатор у дома. Но все эти проблемы решил консьерж сервис.
Ну, у нас в районном яндексе были лишь объявления о пропавших собачках и обсуждение пенсий. В целом, можно было бы и не закрывать, оставить как социальный проект. Думаю, яндекс может себе это позволить
Я вот что-то посмотрел на этот Плюс теперь и не очень понимаю, а нафига я его вообще подключил? Вроде деньги небольшие, но нужен ли он мне...
Алюминиевый щит
Я думаю, что нет.
Так что отключай!
У меня подписка "секретная" всего за 99 руб. в месяц, вот если отключу, то потеряю его. Единственное, что останавливает.
А она постоянная разве? Мне приходит как спец предложение, если я годовую подписку пару недель не возобновляю.
Да, у меня уже больше года "секретная" подписка. Может уже года полтора-два.
Я её получил так: был пробный период, когда Плюс давали бесплатно на три месяца. По истечение срока я отказался от подписки и мне предложили возобновить подписку за 99 руб. в месяц. Так я и живу с этой подпиской.
Сказали что все поклеп и у жены автора просто премиальная карта мастеркард по которой скидка 10%
https://vc.ru/claim/187319-problemy-yandeks-rayona-kotorye-portyat-vpechatlenie-ot-etogo-servisa вчера только про него написал. Никакого отклика я почти не получил, но ладно.
Блин была бы нормальная интеграция с картами такси и едой, сервис бы стал новым ВК, а так если и двигать его как маленький уголочек, то таким и останется.
Идея хорошая, но модераторы там банили за любой чих. В итоге на районе остались только боты, тролли и душевнобольные.
Это правда у меня там было несколько аккаунтов - один как раз отыгрывал тролля, а второй душевнобольного!
А я писал нормальные комментарии и посты — их сразу удаляли без объяснения причин. А потом стал отыгрывать шизофреника — ни разу ничего не удаляли.
В целом сервис неплохой, но скорее всего его место займет (уже занял) какой-то сервис работающий в телефоне. С нормальной моделью безопастности и интеграцией с службами.
На что они вообще рассчитывали в эпоху чатов, групп, пабликов и геометок с хэштэгами в соц.сетях и мессенджерах?
Возможный кавалер
Типа приходишь в такой сервис а там вся инфа по району. Почему ночью какой-то мудень орал как резаный у соседнего дома? Куда ломанулись менты аж по встречке? Что за толпа с утра стояла у дороги, кто с крыши упал? Вот это вот все :)
Как-то заходил случайно. Весь контент - обсирание чиновников за косяки, жалобы на зарплату и картинки из одноклассников
Ага. Вместо того чтоб напрямую писать жалобы в Администрацию района, мэру или кому-то еще, сидят как бабки у подъезда и просто ноют. Хотя, например, в моем городе в группе вк можно оставлять жалобы на благоустройство/качество уборки снега/наледь и вот это всё и достаточно оперативно реагируют.
Про Яндекс.Район знаю с 2016 года, когда сам стартовал с партнёрами мобильное приложение "МойГород" с похожими локальными механиками. Тогда Район ещё был гиперлокальным и назывался "В Хамовниках" или как-то так.
На одной конфе, когда мы презентовали свой проект, представитель Яндекса ясно дал понять, что они нас уничтожат.
Шло время, настал 2020 год. "МойГород" мы продали пару лет назад и он существует по сей день, а Яндекс.Район закрылся. На самом деле не понятно почему: трафик-то у них бесконечный был и люди толковые продуктом занимались.
Как конкурент для Района всегда были городские сообщества в соцсетях, вроде ВК. "МойГород" с такого сообщества "Подслушано в Зеленограде" и начался в 2015-м.
Телеграм-чаты похоронили его окончтально. Стремительное падение посещаемости совпало с разблокировкой телеги https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73050.htm
Там такие срачи были, что без разбора все терли, ясен хуй что всем после такого похуй на сервис. фб достаточно оленевода пообсирать
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