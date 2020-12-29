Он позволял пользователям из одного района или города делиться новостями с соседями и размещать объявления.

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«Яндекс.Район» прекратит работу, сообщил сервис в официальном блоге. Сообщение о закрытии сервиса также появилось на странице описания сервиса в «Яндекс.Справке».

«Механики геолокального взаимодействия, на основании которых построен сервис, будут использоваться в других сервисах и проектах "Яндекса"», — прокомментировали vc.ru в компании. Причины закрытия сервиса и его аудиторию в компании не раскрывают.

По данным сервиса SimilarWeb, количество посетителей сайта «Яндекс.Район» снижалось с июня 2020 года.

«Яндекс» запустил «Яндекс.Район» в 2016 году. Это социальный сервис, в котором могут общаться друг с другом жители одного города или района. Соседи делятся новостями своего района, размещают объявления и вопросы, а также узнают об интересных событиях рядом с ними.

Сервис работает во всех городах России, а также в Минске, Гродно, Витебске, Бресте, Гомеле в Белоруссии. В 2018 году сервис запустился в Ташкенте в Узбекистане под названием «Яндекс.Махалля». Тогда, по данным «Яндекса», ежемесячная аудитория «Района» превышала 3,5 млн пользователей.