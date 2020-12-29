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Евгения Евсеева

«Яндекс» закроет гиперлокальный сервис о районных событиях «Яндекс.Район» Статьи редакции

Он позволял пользователям из одного района или города делиться новостями с соседями и размещать объявления.

53 53 комментария
1956 просмотров

«Яндекс.Район» прекратит работу, сообщил сервис в официальном блоге. Сообщение о закрытии сервиса также появилось на странице описания сервиса в «Яндекс.Справке».

«Механики геолокального взаимодействия, на основании которых построен сервис, будут использоваться в других сервисах и проектах "Яндекса"», — прокомментировали vc.ru в компании. Причины закрытия сервиса и его аудиторию в компании не раскрывают.

По данным сервиса SimilarWeb, количество посетителей сайта «Яндекс.Район» снижалось с июня 2020 года.

«Яндекс» запустил «Яндекс.Район» в 2016 году. Это социальный сервис, в котором могут общаться друг с другом жители одного города или района. Соседи делятся новостями своего района, размещают объявления и вопросы, а также узнают об интересных событиях рядом с ними.

Сервис работает во всех городах России, а также в Минске, Гродно, Витебске, Бресте, Гомеле в Белоруссии. В 2018 году сервис запустился в Ташкенте в Узбекистане под названием «Яндекс.Махалля». Тогда, по данным «Яндекса», ежемесячная аудитория «Района» превышала 3,5 млн пользователей.

В августе 2020 года «Яндекс» закрыл сервис «Поиск людей» («Яндекс.Люди») из-за его непопулярности, а в ноябре объявил, что завершилось тестирование подписок на сервисы для автомобилистов «Автоконсьерж».

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#новость #яндекс #яндексрайон

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5
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53 комментария
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Marina Dv

60

Можно ещё Яндекс.дзен закрыть?))

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Яндекс.Дзен

Marina
–15

Вот сейчас обидно было :') 
Расскажите за что вы так с нами? 

Ответить

Илья Волочков

Яндекс.Дзен
35

То, что всякие дегенераты (аля диванные эксперты) пишут свои статьи. Даже не пишут, а штампуют "как сосиски": одну простую мысль размазывают на 10-15 статей, чтобы получить больше просмотров. В итоге большинство статей тупой мусор.

В Яндекс.Дзене большинство авторов пишут только с целью заработка, а действительно талантливые авторы не получают ничего.

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Возможный

Илья
1

Пейсатель должен быть нищим. 

Ответить

Варя Теренник

Возможн…
0

😂😂😂

Ответить

Возможный

Варя
3

Ну а как ещё творить искусство, не за деньги же 😁

Ответить

Илья Ильичев

Возможн…
0

это вам люди с пейсами советуют ?

Ответить

Илья

Илья
0

То, что всякие дегенераты (аля диванные эксперты) пишут свои статьи. Даже не пишут, а штампуют "как сосиски"

пользуйтесь Гуглом, он говносервисы Яндекса фильтрует хорошо

Ответить

Илья Волочков

Илья
0

Для справедливости ради, у Яндекса есть несколько хороших сервисов:
1) Карты. Но особенно мне нравятся у них Панорамы. И движение общественного транспорта
2) Диск, мне очень нравится (у меня там 250ГБ+ просто)
3) Музыка. Ну тут дело привычки, скорее, но особых претензий у меня нет, пользуюсь почти с момента основания
4) Почта. Тоже пользуюсь очень давно, претензий нет
5) Недвижимость. Если бы Яндекс его развивал ещё интенсивнее и рекламировал, то сервис мог бы "уделать" ЦИАН
6) Маркет, но сейчас он развивается не в ту сторону. Не стоило закрывать Беру.

Ответить

Максим Пряник

Яндекс.Дзен
10

Социальные сети взорвались! Вы не поверите! Шок! Узнайте топ 7 причин ненависти к Яндекс дзену...

Ответить

Sam Beckett

Максим
0

Ну первая причина - это простой советский ком глистов

Ответить

Пожилой Женя

Яндекс.Дзен
8

Потому что помойка! И втройне обидно было наблюдать во что превратилось классное технически начинание. Я был на яке-17, когда вы его презентовали — это было круто. Потом пощупал продукт и был в восторге от удобства редактора и просто красоты сервиса, а потом попробовал туда постить большие хорошие статьи о своих путешествиях, каждая из которых писалась долго и с любовью (с проверкой фактов в серьезной литературе, отсылками, авторскими фото и графикой и проч) и... никаких просмотров не было. При этом параллельно сервис стал наполняться трешем. Конечно же можно сказать что я писал никому не интересную хуйню, возможно оно так и было. Но где тогда интересная не хуйня от других авторов? Её нет вообще или она также тонет среди говна, говна, которое вы же (не вы лично, дорогой сммщик конечно же), а вы сервис, взрастили. Увы и ах.

П.С. Только пожалуйста не заводите старенькую плёнку «надо лайкать-дизлайкать и умные алгоритмы всё сделают». Это не работает. О чём вам тут не раз писали.

Ответить

Eugene Danilov

Яндекс.Дзен
2

Вот сейчас обидно было :')  Расскажите за что вы так с нами? 

Каждый раз когда мои родители-пенсионеры скидывают мне ссылку на статью на дзене, я уже заранее знаю что это будет какой-нибудь трешак из серии "5G распространяет коронавирус". Вы конечно можете сказать, что они сами виноваты, что дзен подстраивается под их интересы - но вообще-то нет. Родители не самые опытные пользователи интернета, и на дзен чаще всего попадают с главной яндекса, переходя по желтушным заголовкам, и дальше погружаясь в эту трясину кликбейтных ссылок. Вы используете блестящие умы яндекса чтобы втягивать обычных людей в говно-помойку с дерьмовым низкопробным контентом; ну а простые люди к сожалению "ведутся" на все ваши приёмчики по удержанию пользователей и кликбейту. Shame on you.

Ответить

Sam Beckett

Яндекс.Дзен
1

Это за что ВЫ так с нами!

Ответить

bolshoyotvet

Яндекс.Дзен
0

Не в обиду такой компании, но проект Дзен просто выдвигается всеми внутренними инструментами в первой выдаче без явных обоснований к этому. Наш небольшой ресурс, много других компаний составляют конкуренцию в такой информационной нише. Но как можно конкурировать открыто, когда огромный поисковик даёт карт-бланш своему проекту, закрывая глаза на собственные поисковые алгоритмы. Отсюда и недовольство простых пользователей и рекламодателей. Конкуренция должна быть здоровой.

Ответить

Нормативный теркин30см

Marina
3

Яндекс.Дзен они придумали как монетизировать (реклы не могут на нем показ отключить), а как нормально монетизировать Я.Район они не придумали. Вот и все)

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Юрий Глотов

Marina
0

Бабушки любят его читать. Интернет для вас одной что ли создан?)

Ответить

Василий Петров

10

Прикольно наверное делать всякие проектики, когда не надо думать откуда брать трафик.

Ответить

Vitold Sedyshev

Василий
1

Так даже с трафиком из поисковой системы не получили популярности. Я думаю, что нет сильно спроса на общение с соседями.

Ответить

Nikolay Kapustin

Vitold
1

В РФ даже объединяться внутри дома не могут, про район и говорить нечего.

Ответить

Vitold Sedyshev

Nikolay
0

Так в этом проблему Яндекс.Район и долен был бы решить терки за уборку или внезапный эвакуатор у дома. Но все эти проблемы решил консьерж сервис.

Ответить

Roman Nz

Vitold
0

И так их рожи каждый день видеть - ну такое...

Ответить

Useforlogin

Vitold
0

Ну, у нас в районном яндексе были лишь объявления о пропавших собачках и обсуждение пенсий. В целом, можно было бы и не закрывать, оставить как социальный проект. Думаю, яндекс может себе это позволить 

Ответить

Алюминиевый щит

7

А чо там с плюсом и такси то? В выходные поворчали и все? Есть оф. ответ яндекса? Есть решение проблемы? А то вдруг я потерял.. А узнать-то хочется!

Ответить

Илья Волочков

Алюминиевый
0

Я вот что-то посмотрел на этот Плюс теперь и не очень понимаю, а нафига я его вообще подключил? Вроде деньги небольшие, но нужен ли он мне...

Ответить

Алюминиевый щит

Илья
2

Я думаю, что нет. 
Так что отключай!

Ответить

Илья Волочков

Алюмини…
0

У меня подписка "секретная" всего за 99 руб. в месяц, вот если отключу, то потеряю его. Единственное, что останавливает.

Ответить

Константин

Илья
0

А она постоянная разве? Мне приходит как спец предложение, если я годовую подписку пару недель не возобновляю. 

Ответить

Илья Волочков

Констан…
0

Да, у меня уже больше года "секретная" подписка. Может уже года полтора-два.

Ответить

Илья Волочков

Констан…
0

Я её получил так: был пробный период, когда Плюс давали бесплатно на три месяца. По истечение срока я отказался от подписки и мне предложили возобновить подписку за 99 руб. в месяц. Так я и живу с этой подпиской.

Ответить

Ilgar Dadashov

Алюминиевый
0

Сказали что все поклеп и у жены автора просто премиальная карта мастеркард по которой скидка 10%

Ответить

Тот самый партизан

5

А когда Яндекс.Майора закроют? 

Ответить

Vasek Romanov

4

слава богу. бесила эта херота. 

Ответить

Илья Волочков

3

https://vc.ru/claim/187319-problemy-yandeks-rayona-kotorye-portyat-vpechatlenie-ot-etogo-servisa вчера только про него написал. Никакого отклика я почти не получил, но ладно.

Проблемы Яндекс.Района, которые портят…
Яндекс, поистине, уникальная компания, которая любит создавать тысячи хороших сервисов с огромным…
vc.ru
Ответить

Андрей Фролов

Илья
4

Это и есть ответ!

Ответить

Александр Кучеряев

4

Блин была бы нормальная интеграция с картами такси и едой, сервис бы стал новым ВК, а так если и двигать его как маленький уголочек, то таким и останется.

Ответить

●Deep●

2

Идея хорошая, но модераторы там банили за любой чих. В итоге на районе остались только боты, тролли и душевнобольные.

Ответить

Sam Beckett

●Deep●
2

Это правда у меня там было несколько аккаунтов - один как раз отыгрывал тролля, а второй душевнобольного!

Ответить

Илья Волочков

Sam
0

А я писал нормальные комментарии и посты — их сразу удаляли без объяснения причин. А потом стал отыгрывать шизофреника — ни разу ничего не удаляли.

Ответить

Vitold Sedyshev

2

В целом сервис неплохой, но скорее всего его место займет (уже занял) какой-то сервис работающий в телефоне. С нормальной моделью безопастности и интеграцией с службами.

Ответить

ilia

0

На что они вообще рассчитывали в эпоху чатов, групп, пабликов и геометок с хэштэгами в соц.сетях и мессенджерах?

Ответить

Возможный кавалер

ilia
5

Типа приходишь в такой сервис а там вся инфа по району. Почему ночью какой-то мудень орал как резаный у соседнего дома? Куда ломанулись менты аж по встречке? Что за толпа с утра стояла у дороги, кто с крыши упал? Вот это вот все :) 

Ответить

Антон Курочкин

1

Как-то заходил случайно. Весь контент - обсирание чиновников за косяки, жалобы на зарплату и картинки из одноклассников

Ответить

Roman Vyatkin

Антон
0

Ага. Вместо того чтоб напрямую писать жалобы в Администрацию района, мэру или кому-то еще, сидят как бабки у подъезда и просто ноют. Хотя, например, в моем городе в группе вк можно оставлять жалобы на благоустройство/качество уборки снега/наледь и вот это всё и достаточно оперативно реагируют. 

Ответить

Дмитрий Беговатов

1

Про Яндекс.Район знаю с 2016 года, когда сам стартовал с партнёрами мобильное приложение "МойГород" с похожими локальными механиками. Тогда Район ещё был гиперлокальным и назывался "В Хамовниках" или как-то так.

На одной конфе, когда мы презентовали свой проект, представитель Яндекса ясно дал понять, что они нас уничтожат.

Шло время, настал 2020 год. "МойГород" мы продали пару лет назад и он существует по сей день, а Яндекс.Район закрылся. На самом деле не понятно почему: трафик-то у них бесконечный был и люди толковые продуктом занимались.
 
Как конкурент для Района всегда были городские сообщества в соцсетях, вроде ВК. "МойГород" с такого сообщества "Подслушано в Зеленограде" и начался в 2015-м.

Ответить

alex twit

0

Яндекс.на районе

Ответить

Roman BL

alex
1

С каково раёна

Ответить

ЯжПрограммист

0

Телеграм-чаты похоронили его окончтально. Стремительное падение посещаемости совпало с разблокировкой телеги https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73050.htm

О мессенджере Телеграмм
О мессенджере Телеграмм
rkn.gov.ru
Ответить

Пожилой Женя

0

Урааа! Одной выскакивающей изо всех щелей шляпой станет меньше.

Ответить

hakhagmon

0

Там такие срачи были, что без разбора все терли, ясен хуй что всем после такого похуй на сервис. фб достаточно оленевода пообсирать 

Ответить

Ivan

0

ПРЯМО В АУРУ НАХУЙ!©

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Serge Tikhonenko

0

Вот суки.

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Артём Ёфримов

0

ГиперФекальный. И дзен туда же

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