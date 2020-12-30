В дискуссии, которая началась с поста на vc.ru, разбираются бывшие журналисты «Ведомостей».

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«Яндекс»

В двух словах и по-простому

«Яндекс» не завышает цены для подписчиков «Плюса», но кэшбек от него не похож на одноименные программы банков, где вам возвращают реальные деньги. Исходя из опубликованных «Яндексом» документов, подписка на «Плюс» — это возможность за плату получать скидку на разные услуги, в том числе скидки на такси. Да, скидки на такси даются в том числе за счёт таксистов и таксопарков, но не торопитесь считать их пострадавшими.

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На сайте vc.ru опубликован пост подписчика «Яндекс.Плюс» Антона Субботина, в котором он сомневается в честности программы кэшбека от поездок на такси. Субботин волнуется, что подписчики «Плюса» могут платить за такси больше, чем обычные клиенты. Всё якобы из-за правил программы кэшбека, обязывающих накидывать 10% на счёт сверху. К нему присоединились с конкретными примерами и другие клиенты «Яндекса». Некоторые из них, как и автор поста, переживают, что кэшбек полностью оплачивает таксист. Из-за этого водители могут негативно относиться к пассажирам с программой лояльности.

На самом деле подписчик «Плюса» не оплачивает кэшбек сверх стоимости поездки для обычного пользователя. Он получает скидку в 10%, но сэкономленное тут же списывается в качестве оплаты за доступ к скидкам. Благодаря этому подписчик «Плюса» получает возможность копить баллы за поездки и конвертировать эти баллы в скидку при оплате будущего заказа такси или других услуг.

Нужно понимать, что кэшбек «Плюса» — не аналог банковского кэшбека реальными деньгами. «Яндекс» делает ровно то, что обещает в условиях подписки: даёт возможность за плату поучаствовать в маркетинговом предложении, то есть скидке до 100%. Баллы «Яндекса» — это как акция «Купи десять бургеров и получи одиннадцатый бесплатно».

Лайфхаков, как получить от «Яндекса» кэшбек живыми деньгами, не предложим. Компания прямо отрицает такую возможность.

Переживания о негативе таксистов в адрес подписчиков «Плюса» не беспочвенны. Таксисты или таксопарки так или иначе участвуют своим рублём в маркетинговой скидке. Но утверждать, что они полностью оплачивают ваш кэшбек, неверно.

Кто недоволен «Яндексом», кому не докладывают кэшбек?

В пятницу, 24 декабря, на сайте vc.ru Антон Субботин опубликовал пост о поездке на такси, заказанной через сервис «Яндекс Gо» (бывшее «Яндекс.Такси»). Пост набрал по состоянию на вечер 28 декабря почти 90 000 просмотров, более 700 комментариев, а также более 40 шеров в Facebook с комментариями «Днище, конечно», «"Яндекс" осваивает бизнес-модели 90-х» и примерами собственных поездок, подтверждающими выводы Субботина.

Краткое содержание публикации такое. Субботин решил поговорить с водителем и выяснил, что тот получит за поездку 1700 рублей минус комиссия «Яндекса». У Субботина в смартфоне была другая цена — около 1930 рублей и 10% кэшбека. Прямо из машины они позвонили в службу поддержки «Яндекса». Оператор объяснил различие в стоимости поездки тем, что у пользователя установлен «Яндекс.Плюс». По его словам, разница между ценой у водителя и пассажира — это та сумма, которую пассажир тратит на покупку баллов для кэшбека.

«Мои же собственные дополнительные 10% возвращаются в виде кэшбека на аккаунт «Яндекса» в виде баллов, — пишет Субботин. — Я, конечно, не знаю, но мне кажется, что это не вполне честно и правильно». Заканчивается пост таким предложением: «Возникает резонный вопрос — а нужен ли нам такой кэшбек?»

Читатели vc.ru якобы нашли подтверждение слов Субботина в пользовательском соглашении «Плюса»: «Пользователь соглашается со списанием платы за расширенный уровень подписки «Яндекс.Плюс» при каждом размещении запроса на перевозку пассажиров и багажа по тарифам «Комфорт», «Комфорт+», «Водитель», Business, Premier, Élite, Cruise с выбором безналичного способа оплаты».

Ну и что ответил «Яндекс»?

Представители «Яндекс Go» в комментарии к посту и в Twitter заверили, что расширенный «Яндекс.Плюс» никак не увеличивает стоимость поездки.

На самом vc.ru и других площадках — например, в Telegram-канале «Цифровая экономика» — опубликован более подробный комментарий «Яндекса». Его суть в следующем. Одна и та же поездка у двух пользователей — с подпиской и без — будет стоить одинаково, но один из них получит скидку в виде кэшбека. Текст про дополнительные 10% в лицензионном соглашении и в чеке — техническая необходимость.

В переводе на человеческий язык это означает, что у подписчиков «Плюса» в стоимость поездки уже заранее заложена 10%-ная скидка, которая равна той самой стоимости расширенной подписки. В других материалах vc.ru и TJ отмечено, что они ждут ответа «Яндекса» на вопрос про вычет суммы кэшбека из заработка водителя.

Так настоящий в «Плюсе» кэшбек или нет?

Такого понятия, как кэшбек, в российских законах нет. Поэтому назвать им можно что угодно — от возврата реальных денег на ваш счет (так все хотят) до скидки или покупки баллов (так чаще всего бывает), которые являются виртуальной внутренней валютой компании. Чиновники с юмором называют кэшбеком откат, и это, надо признать, кэшбек на максималках.

Система кэшбека «Яндекс.Плюс» — это довольно сложно юридически структурированная программа лояльности с элементами подписки (ежемесячного платежа), скидок и авансирования клиентом своих будущих покупок.

Прочитайте условия подписки на «Плюс», и вы узнаете, что покупаете не баллы, а доступ к расширенному уровню «Плюса». Это возможность в течение ограниченного промежутка времени воспользоваться дополнительными маркетинговыми предложениями. То есть скидками — как и объяснил «Яндекс» в своём комментарии.

Баллы же начисляются подписчикам «Плюса» формально бесплатно. Из принятых вами же правил программы лояльности вы узнаете, что баллы нельзя поменять на реальные деньги. Кстати, для их траты нужно иметь активную подписку, а через три года они сгорят.

Есть лайфхак, как перестать переживать из-за несовпадения ожидаемого эффекта от кэшбека с реальностью. Отнеситесь к этому слову как когда-то к слову «менеджер», которое вставляли в название любой должности. Так и теперь кэшбек — модное продающее слово, которое вставляют в название любой маркетинговой акции.

Повторяем тот же вопрос, но по-другому: прав Субботин, что «Яндекс» накидывает подписчикам 10% к цене поездки по сравнению с обычным пользователем?

Он не прав, сейчас объясним почему со ссылками на четыре документа «Яндекса» для пользователей. У Субботина есть два доказательства его теории: ответ оператора поддержки и пункты договора про «дополнительно оплачивает 10% от стоимости перевозки». Комментаторы нашли и третье «доказательство» — наличие отдельно выделенного платежа в чеке за поездку, похожего на те самые 10%.

Проверять, что сказал и что имел в виду оператор поддержки, мы, конечно, не будем.

А вот про 10% давайте разберемся. Из условий подписки на «Яндекс.Плюс» действительно следует, что плата за использование расширенного уровня составляет 10% от цены поездки (пункт 3.7).

Давайте посмотрим, как выглядит чек за поездку у пользователя без подписки и подписчика «Плюса». В первом случае весь платеж идёт в пользу таксопарка или самого таксиста. Во втором делится на две части. Платеж за перевозку, а далее 10% (включая НДС), идущие ООО «Яндекс» («Яндекс.Такси» перечисляет его по поручению большого «Яндекса», которому вы сами разрешили это делать, оформив расширенный «Плюс»).

За что вы платите вторую часть? Субботин считает, что за кэшбек, но юридически это не так. Юридически — почитайте условия «Плюса» — вы покупаете возможности за дополнительную плату в течение ограниченного промежутка времени воспользоваться дополнительными маркетинговыми предложениями. А именно «Расширенными Привилегиями». Эти расширенные привилегии позволяют вам участвовать в программе лояльности (и получать баллы — тот самый кэшбек), дают скидку в 10% от стоимости заказа на тарифах от «Комфорта» и могут случайно повысить вам класс автомобиля за прежнюю цену.

Допустим, поездка для обычного пользователя стоит 1700 рублей. Для пользователя расширенного «Плюса» она будет стоить 1700 рублей минус 10%, то есть 1530 рублей.

Затем он заплатит «Яндексу» за этот расширенный доступ 10% от стоимости поездки без учёта скидки по расширенному пакету (но с учетом других скидок, если они были), то есть 170 рублей.

За эти 170 рублей пользователю откроются «Расширенные Привилегии», и он в том числе получит от программы лояльности 170 баллов. Получит их бесплатно, о чём прямо говорится в правилах программы. Эти правила вы приняли, когда подписались на расширенный пакет. Рассмотрим все эти правила на примере

Выделение платежа «Яндексу» в чеке для клиента — техническая деталь, скорее всего связанная с финансовыми процессами внутри «Яндекса». Обычно эти платежи регулируются соглашениями между юридическими лицами и пользователь их не видит.

Например, так было у знаменитой в прошлом карты бонусов «Малина»: партнёры переводили определённый процент от чека оператору «Малины» как авансирование (читайте договор, по вашему поручению!) поощрительных товаров. Все условия стали известны лишь благодаря судебному процессу, а налоговики добились признания этих платежей маркетинговыми тратами.

Что изменилось бы для вас, если бы «Яндекс» получал эти деньги от своей дочерней компании (и вы не знали бы, сколько именно)?

Раз я заплатил за этот кэшбек, могу потребовать его вернуть деньгами?

По принятым вами правилам программы лояльности — не можете. Как уже написано выше, вы не платили за сам кэшбек, а оплатили доступ к разным привилегиям, в число которых входит и кэшбек. В программе вы участвовали добровольно и бесплатно. Правила программы лояльности прямо говорят вам об этом. Баллы по этой программе не являются денежными средствами, не могут быть обналичены или обменяны на денежные средства и могут быть использованы только для получения скидки на условиях правил.

Так как вы ничего не платили за участие в программе, нормы о защите прав потребителей на ваши отношения с «Яндексом» не распространяются. Хотя закон «О защите прав потребителей» позволяет вам в любой момент потребовать возврата аванса за неоказанные услуги за вычетом реально понесённых расходов исполнителя. Благодаря этому, например, люди, оплатившие годовой абонемент в фитнес-клуб, возвращают часть стоимости при досрочном расторжении договора.

Теоретически, если вы докажете суду, что реальная сущность сделки — это авансирование поставки вам услуг в будущем, можете попробовать (без гарантии успеха!) вернуть платежи. Но это недешёвый судебный эксперимент, размера кэшбека у каждого отдельного клиента вряд ли хватит даже на оплату юристов. Сама задача для юриста тоже непростая, к тому же решение в пользу клиента по такому кейсу сломает существующие бизнес-практики программ лояльности.

Почему «Яндекс» заставляет меня использовать кэшбек, пусть сделает скидку по подписке, а если хочет повысить лояльность, может дарить поездки постоянным клиентам.

Во-первых, программа с кэшбеком выгоднее для «Яндекса», чем простая скидка в 10%. Ведь во втором случае меньше вероятность, что вы снова воспользуетесь услугами его такси.

Во-вторых, просто так дарить поездки — это рисковать созданием налоговых обязательств на вашей стороне (вы должны будете оплатить налог на доходы физических лиц за подаренные услуги стоимостью свыше 4000 рублей в год). Примерно как с подаренными компанией авиабилетами.

А теперь лайфхак. Если вы подключились к «Плюсу» до 12 августа 2020 года и не перешли на программу лояльности с баллами – можете просто получать 10%-ную скидку с каждой поездки без кэшбека. Просто не нажимайте лишних кнопок.

Ладно, пассажир не переплатил и даже получил баллы. Но тогда получается, что его баллы каждый раз оплачивает водитель такси?

Не совсем так.

Таксисты или таксопарки так или иначе участвуют в маркетинговой скидке — и знают об этом! Можно почитать об этой проблеме на блог-площадках, в том числе на «Яндекс.Дзене», и в СМИ (здесь и здесь). Life.ru в марте 2020 года утверждал, что ознакомился с договором между таксопарком и «Яндекс.Такси». Там указано, что «Яндекс» не компенсирует службе такси скидку, предоставляемую в рамках совместной маркетинговой акции. Поменялись эти правила или нет — мы не знаем.

При этом в блогах водителей такси можно встретить описания, что компания может компенсировать поездки по промокоду, но не по «Плюсу». Отсюда негатив в сторону подписчиков с «Плюсом» и рассказы про занижение им оценки со стороны водителей.

Проблема в логике такая: водитель такси думает, что может взамен подписчика «Плюса» всегда получить такого же клиента без «Плюса» по большей цене. Но на деле большее количество заявок на такси тянет вверх любой чек — хоть с «Плюсом», хоть без. А пользователя без «Плюса» может сейчас не быть в этом месте.

Кроме того, доход водителя формируется не только из суммы всех чеков — он получает плату за выполнение определённых условий — например, по выезду на линию. Также сервис такси может доплачивать за нерентабельные поездки и промопоездки.