Google начала показывать видео из Instagram и TikTok в результатах поиска в тестовом режиме Статьи редакции
Это поможет компании удержать пользователей внутри платформы во время поиска развлекательного контента.
- Видео из Instagram и TikTok доступны во вкладке Short Videos. Пользователи, открывшие видео, остаются в браузере и могут вернуться назад к поиску, нажав на стрелку, пишет TechCrunch.
- Google отказался официально комментировать или подробно описать свои будущие планы, но подтвердил изданию, что тестирование функции пока находится на ранней стадии. Facebook и TikTok пока не прокомментировали инициативу.
- Собственную ленту коротких видео Short Videos компания запустила в августе. Она собирает видео с других платформ — сервиса коротких видеороликов Google Tangi, приложения Trell (индийского конкурента TikTok), а также из YouTube.
- В сентябре YouTube объявил о запуске в Индии сервиса коротких видео YouTube Shorts. Он похож на TikTok: в нем можно совмещать несколько видео, ускорять или замедлять, есть таймер и обратный отсчет.
- Google также запустила формат Stories: в феврале 2018 года его тестировали на платформе быстрого чтения материалов в поиске с мобильных устройств AMP, а в октябре 2020 года — в поисковике Google в Бразилии, Индии и США.
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7 комментариев
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Главное после просмотра видео из TikTok не начинать смотреть следующие видео
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Тут больше зависит не от возраста в паспорте, а от твоих амбиций и целей)
В целом я не против снимать такие видео, если они будут заходить народу.
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Хитрый гугл - специально заваливает выдачу откровенным мусором, что бы нормальные пользователи взвыли и попросили платную версию уже без мусора.Типа версии без рекламы. А там и весь интернет разделится на тиктокерскую помойку и проверенный но не совсем бесплатный контент.
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