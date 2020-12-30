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Рая Хачатрян

Google начала показывать видео из Instagram и TikTok в результатах поиска в тестовом режиме Статьи редакции

Это поможет компании удержать пользователей внутри платформы во время поиска развлекательного контента.

  • Видео из Instagram и TikTok доступны во вкладке Short Videos. Пользователи, открывшие видео, остаются в браузере и могут вернуться назад к поиску, нажав на стрелку, пишет TechCrunch.
  • Google отказался официально комментировать или подробно описать свои будущие планы, но подтвердил изданию, что тестирование функции пока находится на ранней стадии. Facebook и TikTok пока не прокомментировали инициативу.
  • Собственную ленту коротких видео Short Videos компания запустила в августе. Она собирает видео с других платформ — сервиса коротких видеороликов Google Tangi, приложения Trell (индийского конкурента TikTok), а также из YouTube.
  • В сентябре YouTube объявил о запуске в Индии сервиса коротких видео YouTube Shorts. Он похож на TikTok: в нем можно совмещать несколько видео, ускорять или замедлять, есть таймер и обратный отсчет.
  • Google также запустила формат Stories: в феврале 2018 года его тестировали на платформе быстрого чтения материалов в поиске с мобильных устройств AMP, а в октябре 2020 года — в поисковике Google в Бразилии, Индии и США.
TechCrunch

#новость #tiktok #google #instagram

804 просмотров
7 7 комментариев
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Nikita Artamonov

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Главное после просмотра видео из TikTok не начинать смотреть следующие видео

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Ol Ka

Nikita
0

А если хочется зарегистрироваться и снять в ответ что-нибудь своё, при этом дата в паспорте является доказательством того, что лечиться объективно поздно — как тогда быть? 🙁

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Nikita Artamonov

Ol
0

Тут больше зависит не от возраста в паспорте, а от твоих амбиций и целей)

В целом я не против снимать такие видео, если они будут заходить народу.

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Max Bernberg

1

Я думал только ВК тырит херовые решения

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Denis G

1

Сеошники

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Юрий Белоножкин

0

Тик ток прорывается во внешние интернеты, прячься!

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Invent Valley

0

Хитрый гугл - специально заваливает выдачу откровенным мусором, что бы нормальные пользователи взвыли и попросили платную версию уже без мусора.Типа версии без рекламы. А там и весь интернет разделится на тиктокерскую помойку и проверенный но не совсем бесплатный контент.

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