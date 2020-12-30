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Рая Хачатрян

Google начала тестировать видео из Instagram и TikTok в результатах поиска Статьи редакции

Это поможет компании удержать пользователей внутри платформы во время поиска развлекательного контента.

  • Видео из Instagram и TikTok доступны во вкладке Short Videos. Пользователи, открывшие видео, остаются в браузере и могут вернуться назад к поиску, нажав на стрелку, пишет TechCrunch.
  • Google отказался официально комментировать или подробно описать свои будущие планы, но подтвердил изданию, что тестирование функции пока находится на ранней стадии. Facebook и TikTok пока не прокомментировали инициативу.
  • Собственную ленту коротких видео Short Videos компания запустила в августе. Она собирает видео с других платформ — сервиса коротких видеороликов Google Tangi, приложения Trell (индийского конкурента TikTok), а также из YouTube.
  • В сентябре YouTube объявил о запуске в Индии сервиса коротких видео YouTube Shorts. Он похож на TikTok: в нем можно совмещать несколько видео, ускорять или замедлять, есть таймер и обратный отсчет.
  • Google также запустила формат Stories: в феврале 2018 года его тестировали на платформе быстрого чтения материалов в поиске с мобильных устройств AMP, а в октябре 2020 года — в поисковике Google в Бразилии, Индии и США.
TechCrunch

#новость #tiktok #google #instagram

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