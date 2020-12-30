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Рая Хачатрян

«Амплифер» вернул доступ к Facebook: старые посты восстановились, можно публиковать новые Статьи редакции

Возможность работы с Facebook исчезла в ночь с 23 на 24 декабря.

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Российский сервис автопостинга «Амплифер» устранил проблемы с Facebook: вернулись все опубликованные посты с лайками и комментариями, а также можно создавать новые записи, сообщила поддержка сервиса.

Чтобы вернуть возможность публиковать в Facebook, пользователи должны открыть раздел «Ошибки» в «Амплифере» и нажать кнопку «Запросить доступ». Если пользователь удалил Facebook из «Амплифера», нужно подключить его в «Настройках», добавили в компании.

В«Амплифере» в ночь с 23 на 24 декабря произошёл сбой: исчезли все опубликованные записи из Facebook, новые посты пользователи опубликовать не могли до 30 декабря. В компании объяснили, что у сервиса временно отключился доступ к API соцсети: «“Амплифер” не удалял и не скрывал посты в Facebook — это неожиданный сторонний эффект от заморозки нашего приложения после пяти лет работы без каких-либо претензий».

Мы понимаем, что подвели вас тем более в тот момент, когда многие занимаются квартальными и годовыми отчетами. Простите нас. Мы знаем, что исчезновение постов, которые скрыл Facebook, стало для вас крайне неприятным сюрпризом. Скоро мы подробнее напишем о том, что именно произошло.

представитель «Амплифера»

В компании сообщили, что помогут клиентам переподключить страницы, а после — опубликуют детальные причины сбоя. «На наш взгляд, автоматическое скрытие всех постов, сделанных через инструмент — да ещё и такое, которое для конечных пользователей выглядит удалением — это крайне неоправданный шаг» — говорится в сообщении.

Всем пользователям, работающим с Facebook и пострадавшим от сбоя, «Амплифер» предложил десять бесплатных дней подписки.

#новость #амплифер

1 1 комментарий
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Алексей из Loading.Express

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Амплифр  —  лучший софт. Быстрый, юзабельный.
Но когда ты зависишь от всех вокруг, это опасно для бизнеса. Сейчас этот случай первый в истории компании, но в любой момент может повториться и обязательно нужен запасной канал. Необязательно он должен быть белым.)

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