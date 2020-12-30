Возможность работы с Facebook исчезла в ночь с 23 на 24 декабря.

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Российский сервис автопостинга «Амплифер» устранил проблемы с Facebook: вернулись все опубликованные посты с лайками и комментариями, а также можно создавать новые записи, сообщила поддержка сервиса.

Чтобы вернуть возможность публиковать в Facebook, пользователи должны открыть раздел «Ошибки» в «Амплифере» и нажать кнопку «Запросить доступ». Если пользователь удалил Facebook из «Амплифера», нужно подключить его в «Настройках», добавили в компании.

В«Амплифере» в ночь с 23 на 24 декабря произошёл сбой: исчезли все опубликованные записи из Facebook, новые посты пользователи опубликовать не могли до 30 декабря. В компании объяснили, что у сервиса временно отключился доступ к API соцсети: «“Амплифер” не удалял и не скрывал посты в Facebook — это неожиданный сторонний эффект от заморозки нашего приложения после пяти лет работы без каких-либо претензий».

Мы понимаем, что подвели вас тем более в тот момент, когда многие занимаются квартальными и годовыми отчетами. Простите нас. Мы знаем, что исчезновение постов, которые скрыл Facebook, стало для вас крайне неприятным сюрпризом. Скоро мы подробнее напишем о том, что именно произошло. представитель «Амплифера»

В компании сообщили, что помогут клиентам переподключить страницы, а после — опубликуют детальные причины сбоя. «На наш взгляд, автоматическое скрытие всех постов, сделанных через инструмент — да ещё и такое, которое для конечных пользователей выглядит удалением — это крайне неоправданный шаг» — говорится в сообщении.